Asaltaron el apartamento del director de importante noticiero de televisión: “Me robó Spiderman”

A través de sus redes sociales, el periodista y exjefe de prensa de la Cancillería, Giovanni Celis, denunció que había sido víctima de los ladrones. Tal y como lo reportó, el pasado 26 de diciembre, delincuentes entraron a su apartamento para quitarle sus pertenencias. “Se metieron a mi apartamento. Piso 11. Belair Plaza. No entiendo”, escribió en su cuenta de Twitter. En una nota hecho por Red+ Noticias, medio de comunicación del cual es director, entregó detalles de lo sucedido.

“Anoche cuando llegué de la emisión del noticiero, vi que la puerta tenía la tranca por dentro. Llamamos a un cerrajero para que la abriera y cuando entré me encontré con que me habían saqueado el apartamento. Es un piso 11 muy alto, se metieron por la ventana de seguridad del balcón, rompieron la ventana del cuarto de ropas. Los vecinos de abajo son unos franceses y ellos también tienen rotas las ventanas, pues parece que a ellos también se les metieron a robar, pero están de vacaciones”, comentó Celis en la transmisión de ese noticiero.

“Uno no entiende cómo en un piso alto tienen tiempo para entrar, robar y sacar las cosas. Todo está absolutamente revolcado, la Policía reaccionó muy bien e hicieron el levantamiento de todo para hacer la investigación”, añadió el comunicador.

En una conversación que sostuvo con la F.M, comentó que había llegado a su casa sobre las 9:45 de ese día con su esposa e hijos. Habían estado en Villavicencio. Según dijo, al informar a las autoridades, una patrullera verificó que los ladrones no siguieran en el apartamento. “Con pistola en mano verificó que no hubiera nadie adentro”, dijo.

¿Cómo carajos se metieron? Los de la Dijín, cuando se fueron, me dijeron: No hay huellas, utilizaron guantes de carnaza. Solo huellas de unos zapatos. No sé si me atacó spiderman o superman, pero es muy raro”, señaló ante la prensa

“Me fui el viernes después de la emisión del mediodía me fui con mi señora a pasar el fin de semana a Villavicencio, me regresé ayer en la mañana y cuando llegué a la casa la estaba asegurada por dentro la puerta de seguridad. Llamo a un cerrajero, taladra la puerta, la abre, me doy cuenta que el balcón está abierto, que el vidrio de seguridad del balcón no está; se llevaron media pared y la caja de seguridad. Estaba todo patas arriba. Llamé a la policía y una patrullera muy valiente entró y miró”, añadió en una entrevista realizada con Blu Radio.

“Toda mi ropa en el piso, artículos personales en el piso, mi declaración de renta tirada en la ducha, el cuarto de mis niños revolcado. Y dos calzoncillos tirados en la puerta, encontré medias que no son mías. ¿Cómo carajos se metieron? Los de la Dijín, cuando se fueron, me dijeron: No hay huellas, utilizaron guantes de carnaza. Solo huellas de unos zapatos. No sé si me atacó spiderman o superman, pero es muy raro”, señaló en aquella conversación con esa emisora.

Aclaró que sus cosas personales, como su pasaporte y el de sus hijos y esposa se salvaron. “No están eso sí la cámara, grabadoras y mi computador personal. Todo está en el piso. Me destrozaron el apartamento. Toca que la Sijín y la Fiscalía, que tienen el caso, investiguen. Ya están haciendo su trabajo. Las cámaras de seguridad, bien gracias. Los celadores no tenían ni idea, la administradora tampoco. Si se meten acá, se meten a cualquier parte. Los dos calzoncillos son de los ladrones, yo no uso esos calzoncillos”, concluyó el periodista.

Es de destacar, según datos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, que entre enero y junio de este año se reportaron a las autoridades 649 casos de hurto en la capital del país. Entre las localidades más afectadas estuvieron Engativá, con 310 casos; Suba (354); Kennedy (278) y Usaquén (230).





