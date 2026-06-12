Lanzan colaboración vallenata en honor a la selección Colombia: “No juegan solos, juega la nación”

La selección Colombia cuenta, desde el jueves 5 de junio de 2026, con un nuevo himno musical dedicado a su participación en la Copa del Mundo 2026.

El cantante vallenato Luifer Cuello presentó “Mi Sele”, un tema que reúne las voces de los artistas del género caribeño Diego Daza, Alex Manga y Orlando Liñán, junto con la participación del acordeonero Manuel Julián.

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La canción busca acompañar con una mezcla de rítmica de vallenato y cumbia el sentimiento futbolero que rodea a al equipo colombiano durante la cita mundialista, según informaron estos artistas en sus redes sociales.

La colaboración entre artistas vallenatos es una fusión entre los ritmos cumbia y vallenato - crédito luifercuello/Instagram

“Es para hacerle un homenaje a nuestra selección Colombia y a esa pasión que nos une cuando rueda el balón. Esta canción nace de una mezcla que nos llena de orgullo: cumbia + vallenato, una propuesta fresca que demuestra que nuestra música también se reinventa, se atreve y sigue llevando el sabor colombiano a otro nivel, sin perder sus raíces”, escribió Cuello en sus redes sociales.

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Además de los artistas del vallenato mencionados, la canción incluye la participación especial de Javier Fernández, conocido como “El Cantante del Gol”, cuya voz ha marcado las celebraciones y relatos de los encuentros más recordados del equipo nacional de fútbol.

La propuesta de Cuello y sus colegas forma parte de una banda sonora que se expande con cada torneo internacional. Durante la Copa América 2024, el tema “El ritmo que nos une”, interpretado por Ryan Castro, se consolidó como uno de los más representativos gracias a la aparición de futbolistas como Luis Díaz y Juan Fernando Quintero en el video.

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La selección Colombia ya cuenta con varios himnos de varios géneros musicales que se han dedicado por su participación en la Copa del Mundo 2026 -crédito luifercuello/Instagram

“Porque innovar también es amar lo nuestro. Y qué mejor forma de hacerlo que cantándole a la camiseta que hace latir a todo un país”, concluyó Luifer Cuello.

El fenómeno no se limita al vallenato. Artistas de música popular también han producido temas con dedicatorias a la selección, como “Te quiero ver campeón”, dirigido a un público que vive cada partido con esperanza y promesas que se renuevan en cada torneo.

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“La Casa de la Sele”: los puntos gratuitos para ver los partidos de la selección

“La Casa de la Sele” es una iniciativa de la Federación Colombiana de Fútbol para reunir a los aficionados en torno a los partidos de la selección Colombia durante el Mundial 2026.

El plan incluye la habilitación de ‘fan-zones’, donde se instalan pantallas gigantes y se desarrollarán diferentes actividades antes y después de cada partido en el que juegue la selección nacional.

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En Bogotá, por ejemplo, los parques El Tunal y Fontanar del Río ya cuentan con zonas oficiales para que los hinchas puedan vivir al aire libre los partidos de la selección Colombia los días 17, 23 y 27 de junio.

'La Casa de la Sele' es la iniciativa con la que se habilitan espacios oficiales para ver los partidos de la selección Colombia durante el Mundial 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

Estos parques fueron seleccionados por su amplia oferta recreativa y capacidad para albergar a grandes grupos de personas. Pero además, en la capital, también está a disposición de la ciudadanía un micrositio (https://bogota.gov.co/2026/mundial/) en el que se puede consultar la oferta de actividades mundialistas, establecimientos turísticos y lugares habilitados para ver el torneo en la ciudad.

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En el caso de Medellín, desde la alcaldía se anunció que el Coliseo Iván de Bedout será el escenario principal de esta iniciativa, que ofrece acceso gratuito y actividades para toda la familia.

Las ‘fan-zones’ abrirán cuatro horas antes de cada encuentro y permanecerán accesibles hasta dos horas después del pitazo final. Los partidos del 17 y 23 de junio están programados para iniciar a las 9:00 p. m., y el del 27 de junio está previsto para las 6:30 p. m.

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Estas ciudades colombianas comparten esta distinción con otras ciudades como Cali, Barranquilla y Bucaramanga.