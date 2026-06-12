Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Jessie Reyez llevará su orgullo colombiano a la apertura del Mundial 2026 en Canadá - crédito @jessiereyez/IG

La ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol 2026 tendrá un marcado acento latino gracias a la participación de Jessie Reyez, la cantante colombo-canadiense que se ha consolidado como una de las voces más auténticas de la industria musical internacional.

La artista será una de las encargadas de abrir el evento deportivo más importante del planeta en Canadá, compartiendo escenario con reconocidos artistas como Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

PUBLICIDAD

Aunque nació el 12 de junio de 1991 en Toronto, Canadá, Jessie Reyez nunca ha ocultado el orgullo que siente por sus raíces colombianas, ya que es hija de padres migrantes originarios de Colombia.

La intérprete ha construido una identidad en la que convergen dos culturas que, según ella misma ha explicado en varias ocasiones, han sido determinantes tanto en su vida personal como en su carrera artística.

PUBLICIDAD

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 suma a Jessie Reyez en Canadá - crédito @jessiereyez/IG

La cantante, cuyo nombre completo es Jessica Reyez, ha hablado abiertamente sobre cómo fue crecer en un hogar colombiano mientras desarrollaba su vida en un contexto completamente canadiense. Esa dualidad cultural le permitió entender el mundo desde diferentes perspectivas y fortalecer el sentido de pertenencia hacia las costumbres inculcadas por su familia.

“Le cogí más agradecimiento con los años. Haber nacido en Canadá, pero en casa colombiana, me dio como la habilidad de poder cambiar de forma”, confesó la artista en una entrevista con Radiónica, al reflexionar sobre la influencia que tuvo la educación recibida en casa.

PUBLICIDAD

Además, recordó algunas de las enseñanzas más tradicionales que marcaron su infancia y adolescencia. Entre ellas, destacó el respeto hacia los mayores, un valor profundamente arraigado en muchas familias colombianas y la comida dentro de su hogar.

“La cultura, la manera que uno le contesta a los papás. Si yo no digo: ‘sí, señora’ en la casa, ave María, pero afuera en la calle en Canadá, eso no es la costumbre. Agradecer más la comida en casa, porque en Canadá no se encuentra así un sancocho en la calle así de bueno, pero en mi casa sí. Es algo mágico ”, expresó entre risas, dejando en evidencia cómo sus padres mantuvieron vivas las costumbres y formas de crianza propias de Colombia, a pesar de haberse establecido en el exterior.

PUBLICIDAD

La cantante Jessie Reyez reivindica sus raíces colombianas en la apertura del Mundial 2026 - crédito @jessiereyez/IG

El vínculo de Jessie Reyez con el país sudamericano va más allá de las historias familiares, pues la cantante ha visitado Colombia en varias oportunidades y ha manifestado que cada encuentro con la tierra de sus padres despierta emociones difíciles de describir.

Durante la conversación con Radiónica, recordó el impacto que tuvo para ella visitar Cali, una experiencia que la conectó profundamente con sus raíces.

“Me dieron ganas de llorar. Y no te puedo explicar por qué, pero mi alma y mi corazón sabe por qué”, aseguró la artista al referirse a los sentimientos que surgieron durante su paso por el país.

PUBLICIDAD

La intérprete también ha destacado que la identidad latina representa mucho más que un origen geográfico. Para ella, se trata de una forma particular de entender la vida, las relaciones familiares y la celebración de la cultura.

“Familia de identidad latina es uno oír una cumbia, oír una salsa, oír un reguetón y no poder quedarse quieto. Uno ser latino es tenerle un amor a la familia que no se puede explicar”, afirmó.

PUBLICIDAD

De Figures al Mundial 2026: Jessie Reyez suma otro gran escenario a su carrera internacional - crédito @jessiereyez/IG

Su carrera musical comenzó formalmente en 2014, aunque el reconocimiento internacional llegó dos años después con el lanzamiento de Figures, una canción que rápidamente se convirtió en un éxito y la posicionó como una de las nuevas promesas del pop alternativo y el R&B contemporáneo.

Desde entonces, Jessie Reyez ha desarrollado una trayectoria destacada como cantante y compositora, colaborando con artistas de talla mundial como Eminem, Sam Smith, Calvin Harris y Dua Lipa. Asimismo, ha sido reconocida con múltiples nominaciones a los premios Juno, considerados los más importantes de la música canadiense, y una nominación a los premios Grammy.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera, la artista ha utilizado su música como una herramienta para expresar emociones relacionadas con el amor, la vulnerabilidad, la salud mental y el crecimiento personal, según ha comentado en conversación con los medios.

Ahora, Jessie Reyez se prepara para asumir uno de los retos más importantes de su carrera al participar en la inauguración del Mundial 2026. Su presencia en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta no solo representa un logro profesional, también una oportunidad para visibilizar con orgullo la herencia colombiana que ha acompañado cada etapa de su vida.

PUBLICIDAD