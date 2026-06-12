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Figura de Ghana no podrá ingresar a Canadá por una denuncia de abuso sexual: se perderá el debut contra Panamá

El equipo de la nación africana se instaló en Estados Unidos semanas antes del estreno mundialista, que será el 17 de junio

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Más de 20 miembros de la selección de Ghana posan en las escaleras y frente a un avión naranja. Visten uniformes marrones y bufandas blancas con los colores de Ghana
El mediocampista se quedará en Estados Unidos - crédito Selección de Ghana

Un día después del inicio de la Copa del Mundo, se han registrado nuevos problemas en el ingreso de deportistas y otros participantes en el torneo de naciones. Antes de la inauguración, fue tendencia el rechazo que recibió el árbitro somalí Omar Artan cuando intentó arribar a Estados Unidos.

En un nuevo caso que ha sido noticia mundial, el protagonista es el mediocampista ghanés Thomas Partey, una de las figuras de la nación africana que comparte grupo con Inglaterra, Croacia y Panamá, quien no podrá ingresar a Canadá para el debut de su equipo contra el combinado centroamericano.

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El motivo de la decisión, que fue revelada por The Athletic, es una acusación registrada en Londres en julio de 2025 que incluye cinco cargos de violación y uno de agresión sexual, de los cuales se declaró inocente en septiembre del mismo año.

En febrero de 2026 Partey fue acusado nuevamente por dos cargos de violación, de los que también se declaró inocente, sin embargo el africano siguió vinculado al caso aunque cambió de club (dejó Arsenal tras ser fichado por Villarreal de España).

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El estratega de 73 años deberá cambiar su esquema táctico para el debut mundialista - crédito Reuters
El estratega de 73 años deberá cambiar su esquema táctico para el debut mundialista - crédito Reuters

Para el debut ante Panamá, que será el 17 de junio en el estadio BMO Field de Toronto, el estratega de Ghana deberá cambiar su esquema para reemplazar al mediocampista, que solo tiene restricción para ingresar a Canadá.

Para los otros dos compromisos de la fase de grupos, que serán el 23 de junio en Boston ante Inglaterra y el 27 de junio en Filadelfia contra Croacia, Partey podrá participar al contar con la visa americana.

Thomas Partey es el capitán de la selección de Ghana - crédito Reuters
Thomas Partey es el capitán de la selección de Ghana - crédito Reuters

El medio citado se contactó con la FIFA, que confirmó la exclusión del futbolista y anunció que, como en otros casos de esa índole, la organización del torneo no intervendrá en procesos de inmigración.

“El gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y es admitido en el país”, fue la respuesta de la FIFA.

Sobre los argumentos de las autoridades canadienses para impedir el ingreso de Partey, las reglas de este país indican que “si ha cometido un delito o ha sido condenado por él, es posible que no se le permita la entrada a Canadá” a cualquier individuo, sin importar su procedencia.

Partey no enfrentará a la justicia sino hasta 2027<i> </i>

El futbolista se ha declarado inocente de los siete cargos por los que ha sido acusado - crédito Europa Press
El futbolista se ha declarado inocente de los siete cargos por los que ha sido acusado - crédito Europa Press

Thomas Partey enfrenta siete cargos de violación y uno de agresión sexual, que serán juzgados en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. El juicio estaba programado para noviembre de 2026, pero podría aplazarse hasta 2027 debido a varios factores. Como condición de su libertad bajo fianza, el deportista debe informar a las autoridades sobre cualquier viaje internacional que planee realizar.

Los seis primeros cargos, que involucran a tres mujeres, se habrían registrado entre 2021 y 2022. La investigación de la Policía de Londres comenzó en febrero de 2022 luego de recibir una denuncia por presunta violación. Los otros dos cargos, relacionados con una cuarta mujer, se originan en hechos supuestamente ocurridos en 2020 y fueron denunciados por primera vez en agosto de 2025. Estos nuevos señalamientos surgieron tras una investigación complementaria de la policía de Inglaterra.

A pesar de las investigaciones, Partey continuó su carrera deportiva sin interrupciones inmediatas. Completó su contrato con el Arsenal, jugando 35 partidos de la Premier League en la temporada 2024-2025. Posteriormente, se incorporó al Villarreal, donde disputó 32 encuentros en la campaña 2025-2026 de la liga española. El contrato de Partey con el club español finaliza a finales de junio, y aunque se contempla una posible extensión por un año más, la decisión del club Submarino dependerá de cómo avance el proceso legal contra el mediocampista.

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