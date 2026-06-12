Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Ozuna anunció dos conciertos en Colombia en 2026 como parte de su gira internacional 'Una Aventura World Tour' - crédito cortesía Noujau Sound

Siguen sumándose nombres de cara a la programación de conciertos en Colombia durante el segundo semestre de 2026, con presentaciones de todo tipo de artistas anunciadas para los próximos meses.

En una programación en la que se destaca la presencia de artistas del género urbano, ahora se suma uno de sus principales exponentes. Se trata de Ozuna, que anunció el viernes 12 de junio que visitará el país con dos conciertos que formarán parte de su gira internacional Una Aventura World Tour, que el artista concibió como un espectáculo para repasar más de una década de trayectoria musical.

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Bogotá recibirá a Ozuna el 5 de septiembre y Medellín lo hará el 4 de diciembre, aunque los escenarios y la boletería siguen pendientes de confirmación - crédito cortesía Noujau Sound

Bogotá y Medellín fueron las ciudades confirmadas para el regreso del cantante con su actual espectáculo. El 5 de septiembre tendrá lugar la presentación en la capital del país, mientras que en la capital antioqueña el concierto se realizará el 4 de diciembre. Los escenarios todavía están pendientes de confirmarse, así como los precios de boletería.

El cantante puertorriqueño, una de las figuras más reconocidas de la música urbana en español, presentará el tour en escenarios de Europa, América Latina y otros mercados internacionales entre junio y diciembre de 2026, con más de 30 fechas distribuidas. Las dos paradas en territorio colombiano forman parte de la etapa latinoamericana del recorrido

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Bajo el concepto de Una Aventura, el espectáculo propone un viaje emocional a través de su discografía, desde sus primeros éxitos hasta sus lanzamientos más recientes. El repertorio busca construir una narrativa compartida con el público, donde cada canción funciona como un punto de encuentro entre el artista y sus seguidores. Además de Colombia, Ozuna confirmó su paso por España, Italia, Suiza, Rumanía, Países Bajos, Portugal, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica y México.

'Una Aventura World Tour' recorrerá Europa, América Latina y otros mercados internacionales entre junio y diciembre de 2026 con más de 30 fechas - crédito cortesía Noujau Sound

Colombia ocupa un lugar central en la etapa latinoamericana del tour, mercado donde Ozuna ha consolidado una base de seguidores a lo largo de su carrera. Colaboraciones con distintas figuras como Shakira, Beéle, Camilo, Manuel Turizo y Kapo, o visitas a sitios turísticos de Bogotá, Medellín o Cartagena se han encargado de ratificar el nivel de conexión del artista con el país.

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“Mi Yo De Antes”: el nuevo sencillo de Ozuna

Antes de los conciertos en Colombia, Ozuna lanzó el sencillo Mi Yo De Antes, una canción sobre la transformación personal tras una relación tóxica - crédito cortesía Noujau Sound

Como preámbulo al paso de Una Aventura World Tour por Colombia, el cantante presentó el pasado 4 de mayo su sencillo más reciente, Mi Yo De Antes, una canción de corte romántico que explora la transformación personal tras una relación tóxica. El tema reafirma su faceta melódica dentro del reguetón sentimental, con letras que abordan la distancia que una persona puede tomar de sí misma a causa de un vínculo dañino.

"Mi Yo De Antes tiene mucha emoción y mucha verdad. Habla de cómo una relación puede cambiar quién eres, cómo te alejas de ti mismo y después miras atrás tratando de entender en qué momento dejaste de ser esa persona", declaró el artista en un comunicado de prensa.

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El espectáculo 'Una Aventura' propone un recorrido por la discografía de Ozuna, desde sus primeros éxitos hasta sus lanzamientos más recientes - crédito cortesía Noujau Sound

En la producción y composición del sencillo participaron El Creador Henry, J Melodiez, Hi Flow y Tivi Gunz. El videoclip del tema fue filmado en Puerto Rico bajo la dirección de Ricardo Rivera —conocido como Fue Ricky—, fue producido por Vidbly LLC con Ozuna como productor ejecutivo.

Con una narrativa que incorporó elementos de comedia y efectos especiales con los que se buscó reflejar los altibajos emocionales de una relación, el audiovisual contó con la participación como protagonista de la modelo e influenciadora cubano-estadounidense Mia Dio, junto con Ozuna.

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El lanzamiento llega después del éxito del tema Una Aventura, estrenado en plataformas digitales en marzo pasado y que alcanzó el número uno en los charts de Monitor Latino en varios países de Iberoamérica. Además, acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales.