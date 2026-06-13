Venta de boletería para el partido Uzbekistán vs. Colombia superaría la apertura del Mundial 2026: esta sería la cifra

Uzbekistán se verá con la Selección Colombia en el estadio de la Ciudad de México el miércoles 17 de junio - crédito FCF / @UzbekistanFA/Facebook

Todo está listo para el primer compromiso entre la Selección Colombia y Uzbekistán, un partido que generó expectativa por el nivel de la plantilla cafetera, con Luis Díaz como principal figura, y por el debut de los Lobos Blancos en una Copa del Mundo de la FIFA.

La demanda por ese duelo también impulsó la venta de boletería, incluso por encima de la registrada para el juego inaugural en el estadio Ciudad de México, el 11 de junio, cuando México superó a Sudáfrica por 2-0 ante más de 80.000 espectadores.

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Colombia, además, figura entre las selecciones con mayor solicitud de entradas en la fase de grupos: el partido ante Portugal, programado para el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, concentró un alto volumen de pedidos para el cierre de la zona.

Fiebre por el duelo Uzbekistán vs. Colombia

La FIFA proyectó estadios con alta asistencia a lo largo de los 104 partidos del Mundial 2026, aunque varios cruces enfrentan selecciones con menor arrastre histórico. En ese contexto, el experto en fútbol uzbeko Alisher Nikimbaev aseguró que Uzbekistán vs. Colombia se ubicó entre los juegos con mayor ritmo de venta.

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“Basándonos en los primeros datos oficiales del comité organizador del torneo, para el emocionante encuentro entre Uzbekistán y Colombia, a esta hora, exactamente 74.725 entradas ya han encontrado dueño. Sorprendentemente, esta cifra es significativamente mayor que el volumen de entradas vendidas para cualquier otro partido de la actual Copa Mundial”, indicó Nikimbaev en charla con el medio local Zamin.

Uzbekistán viene de perder sus dos amistosos previos en junio contra Canadá y Países Bajos - crédito Perry Nelson/Imagn Images

El analista añadió que esa cifra superó las ventas del partido inaugural y de otro cruce de alta convocatoria.

“Incluso el partido inaugural oficial del torneo, México contra Sudáfrica (73.373 entradas), y el intenso choque entre los populares Brasil y Marruecos (73.719 entradas) se han quedado atrás en comparación con el partido que involucra a nuestros representantes en términos de velocidad de venta de entradas”, señaló.

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El estadio Ciudad de México, conocido también como el Azteca, tiene capacidad para más de 80.000 espectadores - crédito Luis Cortés/REUTERS

Pocas entradas

Según distintas versiones e informaciones de medios y fuentes oficiales, la Selección Colombia fue una de las escuadras con mayor atracción para la boletería en la fase de grupos, con un interés sostenido en el compromiso contra Portugal en Miami.

Sobre el duelo Uzbekistán vs. Colombia, el portal StubHub —empresa dedicada a la venta de tiquetes para espectáculos— indicó que quedaban pocas entradas disponibles para el partido en el estadio de la Ciudad de México, el miércoles 17 de junio.

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Con corte al 12 de junio, así está la boletería para el partido Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026 - crédito StubHub

De acuerdo con la plataforma, solo quedaba 2% de la boletería, con precios entre dos millones de pesos y casi nueve millones de pesos, según el asiento y la visibilidad, debido a que en algunos puntos del escenario, antes conocido como Azteca, la vista puede ser limitada u obstruida por estructuras.