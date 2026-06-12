Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

La audiencia contra Blessd en Medellín por secuestro extorsivo agravado con atenuante concluyó el 12 de junio con los alegatos finales de las partes - crédito cortesía Blessd

La audiencia del viernes 12 de junio contra el cantante Blessd, acusado por cargos de secuestro extorsivo agravado con atenuante celebrada en Medellín, concluyó luego de que ambas partes presentaran sus argumentos.

La jueza de control de garantías encargada del caso determinó que el próximo martes 16 de junio se dará a conocer el fallo contra el cantante, tras suspender la audiencia en horas de la tarde.

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El abogado defensor, Andrés Arango, hizo la solicitud de forma expresa ante el despacho judicial: “Mi petición es que no exista la prohibición de salida del país para efectos de que mi asistido pueda cumplir con sus compromisos a nivel internacional, que pueda realizar la gira y lanzamiento de su nuevo disco, su nuevo trabajo musical, que está próximo a salir a la luz pública”.

Arango propuso, como alternativa a cualquier restricción, que el artista se presente de manera virtual o presencial ante la administración de justicia cuando sea requerido.

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El ente acusador, en cambio, argumentó ante el juez que el artista representa un peligro para la sociedad y que existe un riesgo real de que no regrese al país si se le permite viajar. “La Fiscalía conoce de un viaje que este tiene programado hacia los Estados Unidos en los próximos días”, advirtió la delegada fiscal, quien añadió que, dado el acervo probatorio reunido, “probablemente no regresará”. El ente acusador también señaló que el cantante “se sirve de sus ingresos millonarios para asegurarse de lograr” actos que considera delictivos por medio de terceros.

La Fiscalía expuso un segundo proceso de 2024 para sustentar la solicitud de cárcel contra Blessd y Dímelo Jara - crédito captura de video audiencia pública

La investigación principal se remonta al 1 de junio de 2022, cuando Andrés Felipe Sánchez, imitador del cantante puertorriqueño Ozuna en el programa Yo Me Llamo, denunció haber sido citado a una reunión en un estudio de grabación del sector de El Poblado. Según su denuncia, fue retenido y amenazado con un arma de fuego durante cerca de tres horas por negarse a firmar un contrato que le prohibía imitar a Blessd, bajo la amenaza de pagar una multa de 100 millones de pesos en caso de incumplimiento.

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La Fiscalía ubica a Blessd no como participante directo, sino como el determinador del hecho, con base en una llamada que la víctima asegura haber recibido del propio artista con amenazas e intimidaciones.

A ese caso se suma una segunda denuncia que la FGN también tiene bajo investigación. Iván Andrés Galindo Navia, representante del cantante Pirlo, aseguró que el 21 de mayo de 2024, tras la grabación del videoclip WYA Remix Black and Yellow en Medellín, él y varios integrantes de su equipo fueron llevados a una vivienda en el sector del Alto de Las Palmas.

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Allí, según su relato, fueron señalados del robo de joyas y relojes de Blessd, golpeados, obligados a entregar sus teléfonos y amenazados de muerte. En la audiencia de este viernes se presentaron testimonios sobre esta retención, que la Fiscalía adujo para reforzar su argumento de que el artista representa un peligro para la sociedad.

Blessd y sus coinvestigados rechazaron los cargos, mientras el caso coincide con el nacimiento de su hijo Caleb y el lanzamiento del álbum 'El Peor Hombre Del Mundo' el 19 de junio - crédito cortesía Blessd

Mesa Londoño y sus coinvestigados —el mánager Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara; Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda— rechazaron los cargos el jueves 11 de junio en el Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías, lo que descartó cualquier posibilidad de preacuerdo con la Fiscalía.

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Cabe señalar que el caso coincide con dos hechos determinantes en la vida y la carrera de Blessd. Y es que, durante la semana, se convirtió en padre de Caleb, fruto de su relación con la creadora de contenido Manuela QM, hecho que celebró en sus redes sociales. Adicionalmente, el próximo 19 de junio se publicará en plataformas digitales su próximo larga duración, El Peor Hombre Del Mundo.