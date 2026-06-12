Extécnico de Uzbekistán le envió duro mensaje a los aficionados antes del debut en el Mundial 2026: “No esperen mucho”

Uzbekistán es una de las selecciones que disputarán su primera Copa del Mundo en 2026 - crédito Maxim Shemetov/REUTERS

La Selección de Uzbekistán trabaja en Atlanta para su primera participación en la Copa Mundial de la FIFA, en la que se verá con Colombia el miércoles 17 de junio en la Ciudad de México, por el grupo K, y el objetivo es hacer la mejor presentación posible para superar la primera ronda.

Sin embargo, un extécnico de los uzbekos le bajó los ánimos a los aficionados de ese país, que quieren ver una buena actuación de su escuadra, más allá de la poca expectativa por ser debutante y no contar con una plantilla llena de estrellas, como el resto de sus rivales.

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El entrenador Fabio Cannavaro tiene la tarea de que los Lobos Blancos peleen por ser uno de los ocho mejores terceros en la Copa del Mundo, así hará historia al meterla en los dieciseisavos de final y cumplir con el objetivo del seleccionado nacional, aunque en un grupo complicado.

“No esperen mucho de Uzbekistán”

El cuadro asiático avanzó a la Copa del Mundo de manera directa, al perder solo un partido de los diez disputados en la tercera ronda y con mucha ilusión de darle pelea a Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo, aunque la plantilla sea de menor nivel.

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El técnico Srecko Katanec afirmó que no se deben tener ilusiones muy altas con Uzbekistán, conjunto al que dirigió hasta hace poco: “Solo tengo un mensaje para todos los uzbekos: no esperen mucho del equipo en el campeonato, porque es muy difícil lograr una clasificación visible en el primer evento de este tipo”.

Srecko Katanec dirigió a Uzbekistán en los primeros 10 partidos de las eliminatorias al Mundial 2026 - crédito Ibraheem Al Omari/REUTERS

El esloveno, que lideró la plantilla en las primeras jornadas de las clasificatorias en Asia y renunció por problemas de salud, afirmó que el equipo no debe sentir presión porque es debutante, no cuenta con la experiencia en esa clase de torneos y el objetivo es aprender para mejorar en los próximos años.

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“Todo es parte del proceso y del desarrollo. Les pido que simplemente disfruten cada momento”, fueron las palabras de Katanec, en declaraciones recogidas por el medio Dnevnik Mediji, con las que espera que los jugadores se sientan más tranquilos en el campo de juego.

Uzbekistán le apunta a ser una de las mejores terceras para superar la fase de grupos, su principal objetivo en el Mundial 2026 - crédito Rula Rouhana/REUTERS

Uzbekistán se verá con Colombia en Ciudad de México el 17 de junio, luego enfrentará a Portugal el 23 de junio en Houston y cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 el 27 de junio en Atlanta, donde se medirá con la República Democrática del Congo.

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“Estamos listos”

Fabio Cannavaro es recordado por ser el defensor central que fue clave en Italia para que ganara el Mundial de Alemania 2006, además de que ese año logró el Balón de Oro, dos de sus mejores trofeos en su carrera como futbolista, pero ahora quiere hacer la diferencia como entrenador.

El italiano le apunta a un buen inicio contra la selección Colombia, pues le quedaron muchas enseñanzas de los amistosos contra Canadá y Países Bajos, más allá de la derrota, y sobre todo por la manera como le hicieron frente a los neerlandeses en la última prueba de preparación.

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Fabio Cannavaro sueña con un buen resultado ante Colombia en el debut por el Mundial 2026 en Ciudad de México - crédito Toby Melville/REUTERS

“Mientras esperábamos nuestro debut en la Copa del Mundo contra Colombia, jugamos dos amistosos contra los Países Bajos y Canadá. Fueron partidos interesantes contra un rival fuerte. Estos encuentros nos ayudaron mucho a ganar experiencia internacional”, dijo Cannavaro, citado por el medio Zamin.

Luego de su llegada a Atlanta, el entrenador de Uzbekistán le aseguró a los aficionados que hará todo lo posible por hacer historia en el campeonato de la FIFA y, más allá del resultado, dejar huella en los hinchas por su presentación en Estados Unidos, México y Canadá: “Lo sé: estamos listos. Solo avanzamos hacia adelante”.

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