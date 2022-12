Nuevo Pico y Placa reducirá en un 10 % la congestión en Bogotá, aseguró la Secretaría de Movilidad

De igual manera la funcionaria distrital justificó que continuara el Pico y Placa solidario (Colprensa - Juan Páez)

Hace un par de días se indicó desde la alcaldía de Bogotá que se tenía previsto realizar cambios al Pico y Placa a partir del 10 de enero del 2023. Los cambios revelados por la Secretaria Distrital de Movilidad consisten en la modificación en el sistema de transito de los dígitos pares en días pares y todos los dígitos impares en días impares, de igual manera se eliminó la opción de compartir el carro para estar exento de la medida de movilidad, aunque se indicó que se continuará con el Pico y Placa solidario salvo que se tendrá un aumento en su tarifa.

Al respecto se pronunció la secretaria de Movilidad de Bogotá Deyanira Ávila, en una entrevista realizada en la emisora radial La W, allí indicó la funcionaria distrital que las decisiones se tomaban para mejorar la colapsada movilidad de la ciudad debido al gran número del parque automotor y las numerosas obras que se están adelantando en toda la capital.

“Con esta medida, con esta rotación de las placas, pretendemos que salgan de circulación en los días hábiles en semana más de doscientos setenta mil vehículos, reduciendo la congestión en un 10%, pero más allá de eso lo que buscamos es el uso racional del vehículo particular”, comentó la secretaria de Movilidad de Bogotá.

Respecto a la eliminación de la medida ambiental de compartir el carro con más personas para quedar exonerados del Pico y Placa indicó que la medida nunca fue efectiva debido a los incumplimientos de los conductores por lo que fue eliminada para el siguiente año.

“Cuando hicimos la verificación encontramos que la medida no era efectiva, la gente no estaba cumpliendo la condición, se inscribía y no llevaba la ocupación completa, lo que llevaba a mayor ocupación del espacio público, por eso teníamos los inconvenientes que teníamos en congestión”, comentó a la emisora radial Deyanira Ávila.

Sobre la prolongación del Pico y Placa solidario indicó la secretaria de Movilidad que no es un negocio de la ciudad, dado que tan solo transitan bajo esa condición 20.000 vehículos: “una fracción pequeña frente a la congestión que estamos teniendo”. Mientras que bajo la excepción de la norma de movilidad con la condición de compartir el carro andaban “aproximadamente 25.000 en hora de máxima demanda y que no estaban cumpliendo la medida”.

Nuevo funcionamiento

La nueva metodología será de la siguiente manera: en los días pares podrán circular los vehículos cuya placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0, y en los días impares podrán circular los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Pero eso no es todo, este sistema rotará cada cuatro meses iniciando así desde el mes de enero y terminando en abril, entonces Secretaría Distrital de Movilidad informará en qué días se movilizarán las placas pares e impares durante los siguientes cuatro meses.

De igual forma se eliminará la excepción que permitía movilizarse a los conductores con Pico y Placa que compartieran su coche con tres personas. La medida del Pico y Placa solidario se mantendrá, solamente que aumentará el valor para que las personas puedan manejar su coche con libertad de horarios en Bogotá.

Este nuevo modelo empezará a regir desde el 10 de enero del siguiente año, teniendo sanciones pedagógicas durante los primeros 5 días, pero a partir del 16 de enero se impondrán las multas económicas, que tendrán un valor estipulado por el Código Nacional de Tránsito de 15 salarios mínimos diarios vigentes (580.000 pesos). A parte de ello el conductor deberá correr con los gastos adicionales como grúa y patios.

