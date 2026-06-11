Corte Suprema citó al presidente Gustavo Petro para que explique por qué acusó a la congresista Gloria Arizabaleta de “extorsión”

La controversia se enmarca en una investigación por presunta participación en política contra Gustavo Petro - crédito Colprensa/Instagram de Gloria Arizabaleta

Continúa la polémica entre el presidente Gustavo Petro y la congresista Gloria Arizabaleta, quien radicó un documento en la que pidió la suspensión temporal del mandatario en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

En la mañana del jueves 11 de junio, se conoció que la Corte Suprema de Justicia citó al jefe de Estado colombiano para que rinda una declaración juramentada por escrito sobre sus denuncias de presunta extorsión contra la representante del Pacto Histórico.

PUBLICIDAD

El anuncio fue dado por el magistrado Misael Rodríguez, con el propósito de establecer el alcance de esas afirmaciones y definir si existen elementos para avanzar hacia una investigación formal.

La actuación judicial surgió en medio de la controversia por una investigación por presunta participación en política contra Petro, en la que Arizabaleta, entonces presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, impulsó una medida cautelar para apartarlo temporalmente de sus funciones.

PUBLICIDAD