Colombia

Corte Suprema citó al presidente Gustavo Petro para que explique por qué acusó a la congresista Gloria Arizabaleta de “extorsión”

La diligencia busca aclarar si las afirmaciones del jefe de Estado sobre posibles presiones a cambio de favores tienen sustento suficiente para que el tribunal valore una pesquisa formal contra la representante

Guardar
Google icon
La controversia se enmarca en una investigación por presunta participación en política contra Gustavo Petro - crédito Colprensa/Instagram de Gloria Arizabaleta
La controversia se enmarca en una investigación por presunta participación en política contra Gustavo Petro - crédito Colprensa/Instagram de Gloria Arizabaleta

Continúa la polémica entre el presidente Gustavo Petro y la congresista Gloria Arizabaleta, quien radicó un documento en la que pidió la suspensión temporal del mandatario en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

En la mañana del jueves 11 de junio, se conoció que la Corte Suprema de Justicia citó al jefe de Estado colombiano para que rinda una declaración juramentada por escrito sobre sus denuncias de presunta extorsión contra la representante del Pacto Histórico.

PUBLICIDAD

El anuncio fue dado por el magistrado Misael Rodríguez, con el propósito de establecer el alcance de esas afirmaciones y definir si existen elementos para avanzar hacia una investigación formal.

La actuación judicial surgió en medio de la controversia por una investigación por presunta participación en política contra Petro, en la que Arizabaleta, entonces presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, impulsó una medida cautelar para apartarlo temporalmente de sus funciones.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Gustavo PetroGloria ArizabaletaCorte Suprema de JusticiaExtorsión PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta: medio de Estados Unidos aclaró si una persona con nacionalidad americana puede ser presidente de Colombia

The New York Times consultó a diversos expertos sobre el caso del candidato Abelardo de la Espriella

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta: medio de Estados Unidos aclaró si una persona con nacionalidad americana puede ser presidente de Colombia

Gustavo Petro reaccionó a la suspensión que la Procuraduría le impuso a la congresista Gloria Arizabaleta: “Lo que hace la codicia”

El jefe de Estado sostuvo que las solicitudes de la congresista a los miembros del Gobierno se habrían convertido, según su criterio, en un mecanismo de presión

Gustavo Petro reaccionó a la suspensión que la Procuraduría le impuso a la congresista Gloria Arizabaleta: “Lo que hace la codicia”

Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra la congresista Gloria Arizabaleta por solicitar suspensión de Gustavo Petro

La actuación del tribunal se originó por la denuncia presentada por el abogado Luis Felipe Henao

Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra la congresista Gloria Arizabaleta por solicitar suspensión de Gustavo Petro

Abogado de Gustavo Petro anunció demanda contra Gloria Arizabaleta, la congresista que pidió suspender al presidente: “Ha tenido intereses oscuros”

Alejandro Carranza aseguró que la congresista del Pacto Histórico habría efectuado un golpe de Estado, al considerar que ejerció presiones al Gobierno Petro

Abogado de Gustavo Petro anunció demanda contra Gloria Arizabaleta, la congresista que pidió suspender al presidente: “Ha tenido intereses oscuros”

Panini se pronunció por escasez de láminas para el álbum del Mundial 2026 y confirmó a partir de cuándo se podrán conseguir

La firma señaló que la demanda superó sus previsiones y provocó escasez de sobres y láminas en el país. Aun así, mantuvo las ventas en línea y anunció que publicará por regiones los comercios donde todavía haya existencias

Panini se pronunció por escasez de láminas para el álbum del Mundial 2026 y confirmó a partir de cuándo se podrán conseguir
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Hebert Vargas habló de dura ruptura amorosa y el proceso que siguió para sanar: “Alguien destruyó mi corazón”

Hebert Vargas habló de dura ruptura amorosa y el proceso que siguió para sanar: “Alguien destruyó mi corazón”

Viralizan video con la reacción de Juanda Caribe al regresar a la vivienda que compartía con Sheila Gándara: “Le desvalijó la casa”

Sara Corrales dejó ver el rostro de su bebé, dijo a quién se parecía y reveló lo que le ha parecido más difícil de ser madre primeriza

Maná regresa a Colombia para conmemorar sus 40 años de carrera: esta es la fecha y el escenario de ‘Vivir sin aire Tour’

Famoso periodista argentino detuvo transmisión en el Mundial de Fútbol en México para tomarse una foto con Shakira: “Para el Instagram”

Deportes

Luis Díaz habló sobre cómo reaccionaría si llega a cumplir el sueño de ganar el Mundial 2026 con Colombia: “Me vuelvo loco”

Luis Díaz habló sobre cómo reaccionaría si llega a cumplir el sueño de ganar el Mundial 2026 con Colombia: “Me vuelvo loco”

Este es el puesto que ocupa la selección Colombia en el ranking FIFA previo a su debut en el Mundial 2026

Mundial 2026: la prensa portuguesa criticó a Cristiano Ronaldo tras la victoria ante Nigeria y dijo que “su cabeza no respondió”

Cristiano Ronaldo tuvo un increíble fallo en la victoria de Portugal ante Nigeria previo al Mundial 2026: así fue la jugada

Así fue la llegada de la selección Colombia a Guadalajara, a menos de una semana para su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán