Mundial 2026: la prensa portuguesa calificó a Cristiano Ronaldo tras la victoria ante Nigeria y dijo que “su cabeza no respondió”

Calvin Bassey de Nigeria marcando a Cristiano Ronaldo-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Este 10 de junio de 2026, Portugal se despidió de sus fanáticos con victoria ante Nigeria por 2-1, previo al viaje para la concentración de cara al Mundial de la FIFA Norteamérica.

Como es habitual en la selección portuguesa, la presencia del delantero Cristiano Ronaldo fue uno de los principales focos de atención para los hinchas y la prensa del país, que fue tajante al calificar el rendimiento del máximo goleador del equipo.

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Otro de los rotativos más destacados del país luso analizó a profundidad el juego del capitán, máximo goleador y futbolista con más partidos en la historia de Portugal-crédito A Bola

El diario A Bola calificó con una puntuación de 4 puntos sobre 10 a Ronaldo, y describieron su partido con las opciones de gol que falló ante la selección de Nigeria:

“Fue titular contra Chile y Nigeria. No fue una noche para recuperar su olfato goleador con la selección. En el segundo 93, disparó con potencia, pero el balón se fue por encima del travesaño. Poco después, un gran pase de Nélson Semedo dejó a Ronaldo solo frente al portero nigeriano. Eran Ronaldo y Okoye. El disparo del portugués fue potente, pero, quizás debido a la marca del nigeriano, se fue desviado. No muy desviado, pero desviado. Se esperaba más del número 7 de Portugal”.

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A Bola también añadió en su calificación, el análisis sobre la falta de concentración que tuvo el astro portugués:

“Tuvo más oportunidades cerca del descanso, pero su cabeza no respondió como su cerebro le pedía. Primero, desvió ligeramente el balón, enviándolo por encima del travesaño; después, no pudo llegar a tiempo al centro de Bruno Fernandes. En el minuto 50, recibió un centro raso de Nuno Gomes, pero su disparo con la zurda fue muy flojo. Fue sustituido en el minuto 65 por Gonçalo Ramos".

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El diario deportivo más destacado del país luso destacó el sacrificio de CR7, pero criticó su rendimiento en el juego ante Nigeria-crédito Record Portugal

El diario Récord, por su parte, detalló en forma breve el sacrificio que mostró el atacante del Al-Nassr durante el juego, pero fue claro al cuestionar la falta de efectividad frente al arco nigeriano.

“Se entregó mucho al juego y apareció varias veces en buena posición, aunque la suerte no estuvo con él, sobre todo en la jugada a los 9 minutos donde es raro verlo fallar”, dijeron.

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Akor Adams de fondo ante el lamento de Cristiano Ronaldo por una ocasión de gol fallada en el Portugal vs. Nigeria-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS