Colombia

Sara Corrales dejó ver el rostro de su bebé, dijo a quién se parecía y reveló lo que le ha parecido más difícil de ser madre primeriza

En una ronda de preguntas con sus seguidores, la actriz colombiana se sinceró sobre el posparto, explicó cómo complementa la alimentación de Mila y dejó claro que esta etapa le ha exigido ajustar expectativas

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Sara Corrales comparte sesión de preguntas y revela a quién salió parecida su hija - crédito @saracorrales/IG

La actriz colombiana Sara Corrales volvió a conectar con sus millones de seguidores al compartir detalles íntimos de esta nueva etapa de su vida junto a Mila, su hija fruto de su relación con el empresario argentino Damián Pasquini.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la artista habló sobre los desafíos que ha enfrentado desde el nacimiento de la pequeña y aseguró que va a mostrar algunas fotografías especiales de la bebé.

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Desde que anunció la llegada de Mila el 17 de mayo, la protagonista de varias producciones nacionales e internacionales ha utilizado sus redes sociales para documentar parte de su experiencia como madre primeriza. Sus publicaciones han generado gran interés entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca esta faceta más personal de la actriz.

En esta ocasión, Corrales decidió responder algunas inquietudes de los internautas relacionadas con la maternidad, el proceso de adaptación tras el parto y las decisiones que ha tomado respecto a la exposición pública de su hija.

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Sara Corrales adelantó que mostrará fotos especiales de Mila en una sesión hecha por una fotógrafa de recién nacidos - crédito @saracorrales/IG
Sara Corrales adelantó que mostrará fotos especiales de Mila en una sesión hecha por una fotógrafa de recién nacidos - crédito @saracorrales/IG

Uno de los temas que más llamó la atención fue cuando una seguidora le preguntó cuál ha sido el aspecto más difícil desde que se convirtió en mamá. Lejos de idealizar la experiencia, Sara reconoció que la lactancia ha representado uno de los mayores desafíos.

La lactancia. Uf, la lactancia es lo que más complicadito se me ha hecho. Es cero intuitivo, o sea, cero. A mí, como ya les dije, no, no, no, no me ha bajado tantísima leche. Entonces me tocó, pues primero aceptar con amor y bajar como las expectativas. Yo con decirles que yo ni había comprado teteros, biberones, porque yo dije: ‘¿Eso pa’ qué? Si yo voy a ser solo teta’. Y no, así la vida llegó y me pegó un guarapazo así de ¡pam! Toma tus planes a la porra”, expresó la actriz.

La actriz explicó que, después de atravesar momentos de frustración, entendió la importancia de priorizar el bienestar de su hija y adaptarse a las circunstancias reales que estaba viviendo.

“Entonces, desde eso, desde el aceptar y decir: ‘Bueno, ya mi hija se tiene que alimentar’. Y de ahí para adelante la técnica, el agarre, la no sé qué, me está tocando darle en una metodología que me enseñó mi asesora de lactancia, que es tratando de simular lo más natural posible”, comentó.

Sara Corrales responde preguntas sobre los desafíos de la maternidad en Instagram - crédito @saracorrales/IG

Sara también detalló el método que actualmente utiliza para complementar la alimentación de Mila mientras continúa estimulando la producción de leche materna.

“Entonces es como por una manguerita, yo me la pego al pecho, esa manguerita está conectada a una jeringa con la leche. Entonces ella cada vez que va chupando, que va succionando, se le va botando de a poquito la leche, la leche de fórmula. Obviamente a mí sí me sale algo, no es que no sale nada. Entonces, ella primero me sigue estimulando para que no se me vaya a secar la producción, que mi idea es tratar de hacer lo más que se pueda, porque yo sé todos los beneficios que tiene mi leche para ella”, agregó.

Durante la dinámica también surgió la pregunta sobre el parecido físico de la bebé con alguno de sus padres. Aunque reconoció que aún es temprano para determinarlo, Sara compartió una divertida apreciación sobre las opiniones que ha recibido.

Yo creo que es muy pronto para decirlo, pero... algunas personas dicen que se parece a Damián”, señaló entre risas.

Así alimenta Sara Corrales a su hija Mila - crédito @saracorrales/IG

Otro de los interrogantes estuvo relacionado con la decisión de mostrar o no el rostro de Mila en redes sociales, una práctica sobre la que varias celebridades han optado por mantener reserva para proteger la privacidad de sus hijos.

Sin embargo, Sara confirmó que no tiene problema con mostrar a su hija, incluso compartió algunas imágenes especiales de la pequeña, tomadas durante una sesión fotográfica profesional realizada en sus primeros días de vida, enterneciendo a sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de mensajes de cariño y felicitaciones por esta nueva etapa familiar.

“Los hijos son lo más maravilloso de nuestra vida. “Hermosas”, “Dios te Bendiga. Eres una mamá excelente, estás llena de amor. Te felicito. Mila está hermosa”, “Qué ternura. Dios las bendiga y tu hogar también”, “Qué preciosa”, “Es una belleza”, expresaron los fans.

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