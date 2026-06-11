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Luis Díaz habló sobre cómo reaccionaría si llega a cumplir el sueño de ganar el Mundial 2026 con Colombia: “Me vuelvo loco”

La figura del Bayern Múnich aseguró que quiere dejar al país en lo más alto y llegar lo más lejos posible en el torneo, con la mira puesta en cumplir un sueño personal y colectivo en la Copa del Mundo

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Luis Díaz se refirió al sueño de ganar el Mundial de 2026 con la selección Colombia-crédito Luisa González/REUTERS-Foto de archivo
Luis Díaz se refirió al sueño de ganar el Mundial de 2026 con la selección Colombia-crédito Luisa González/REUTERS-Foto de archivo

El 17 de junio de 2026, la selección Colombia debutará en su séptimo Mundial: desde las 21:00 (hora local) enfrentará a Uzbekistán en Ciudad de México.

En ese contexto, el 10 de junio de 2026 se conoció la entrevista del cantante Ryan Castro con Luis Díaz, publicada en un especial de Billboard como parte de una serie de reportajes con 11 figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El jugador señaló que representar a Colombia en un Mundial es una experiencia central en su carrera-crédito Luisa González/REUTERS
El jugador señaló que representar a Colombia en un Mundial es una experiencia central en su carrera-crédito Luisa González/REUTERS

En el cierre de la charla - entrevista que tuvo Ryan Castro con Luis Díaz, el cantante le preguntó sobre lo que harían si Colombia gana la Copa del Mundo, Castro dijo a Billboard Colombia que lloraría; Díaz respondió que también y que se volvería loco, y enseguida ambos retomaron una idea que recorrió toda la nota: la posibilidad de lanzar otra canción juntos, una opción que el futbolista resumió así en el medio: “Yo estoy dispuesto. Ya hemos hablado de eso”.

Así fue el fragmento de la charla en la cual se refirieron a una posible celebración de Colombia por ganar un título del Mundial:

  • “Castro: Si Colombia gana el Mundial, ¿qué sería lo primero que harían?
  • Castro: Yo me pego una lloradita. (Risas).
  • Díaz: Yo también. Yo me vuelvo loco. No sé ni qué haría.
  • Castro: Vamos a hacer de todo: tomar, llorar, abrazar, celebrar, querer, gritar… Pedir permiso en el trabajo, orar, darle gracias a Dios… Hay que camellar para llegar a ese día".

Otros fragmentos de la charla entre Ryan Castro y Luis Díaz

A una semana del estreno de Colombia en el Mundial 2026, Luis Díaz y Ryan Castro tuvieron una reveladora conversación sobre fútbol y música - crédito @ryancastro/Instagram y Luisa Gonzalez/REUTERS
A una semana del estreno de Colombia en el Mundial 2026, Luis Díaz y Ryan Castro tuvieron una reveladora conversación sobre fútbol y música - crédito @ryancastro/Instagram y Luisa Gonzalez/REUTERS

La reunión entre Ryan Castro y Luis Díaz se llevó a cabo en Orlando, Florida, y en medio del cruce de entre música y fútbol que los mostró hablando de su vínculo tras “EL RITMO QUE NOS UNE” y de la posibilidad de una nueva colaboración, mientras el delantero colombiano se prepara para disputar su primer Mundial.

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La entrevista tomó la forma de un intercambio de preguntas entre ambos. Cuando Díaz le preguntó qué admira más de los atletas, Castro respondió al medio Billboard Colombia:

“Uy, yo creo que lo que más admiro, y lo que más difícil se me hace también a mí, es la disciplina de entrenar todos los días”.

Después, Castro invirtió el eje y quiso saber qué valora Díaz de los músicos. El futbolista contestó a Billboard Colombia:

“Saber cantar, hermano. Saber hacer música, tener ese talento de cantar, de crear, de escribir. Para mí ese es el talento más duro, la verdad”.

Luis Díaz confesó que si no hubiera sido futbolista, habría sido cantante-crédito Agustin Marcarian/REUTERS-Foto de archivo
Luis Díaz confesó que si no hubiera sido futbolista, habría sido cantante-crédito Agustin Marcarian/REUTERS-Foto de archivo

Ambos coincidieron en que sus profesiones comparten una base común. Castro dijo a Billboard Colombia que músicos y atletas tienen más en común de lo que la gente cree porque, aunque también sea su negocio, lo que hacen es una pasión que disfrutan y que tanto en la cancha como en la tarima no piensan “en el negocio o en la plata”.

Sobre lo que implica representar a Colombia, Díaz respondió con una sola palabra: “Orgullo”, según Billboard Colombia. El delantero añadió que quiere ser ejemplo para muchos jóvenes y que lo más importante al final de una carrera es el legado: cómo te recuerdan por lo que fuiste, lograste y eres como persona.

Colombia apareció también como horizonte de ambición deportiva. Cuando Castro le preguntó qué lo emociona del próximo Mundial, Díaz respondió a Billboard Colombia que su mayor sueño es jugar su primer Mundial y representar al país “a nivel global”, con la meta de dejarlo en alto y llegar lo más lejos posible.

La charla cerró con una mezcla de fútbol, celebración e industria musical. Ante la pregunta de qué harían si Colombia gana la Copa del Mundo, Castro dijo a Billboard Colombia que lloraría; Díaz respondió que también y que se volvería loco, y enseguida ambos retomaron una idea que recorrió toda la nota: la posibilidad de lanzar otra canción juntos, una opción que el futbolista resumió así en el medio: “Yo estoy dispuesto. Ya hemos hablado de eso”.

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