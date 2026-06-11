Viralizan video con la reacción de Juanda Caribe al regresar a la vivienda que compartía con Sheila Gándara: “Le desvalijó la casa”

El creador de contenido mostró apenas un fragmento del clip, recibiendo comentarios por su actitud en el reality - crédito @babaditosoficial/TikTok

Juanda Caribe se volvió viral en redes sociales durante su paso por La casa de los famosos Colombia 2026 por la presunta relación que sostuvo en la convivencia con Mariana Zapata en la recta final de la competencia, en la que quedó en segundo lugar.

Aunque el creador de contenido ya había dado algunas pistas en una transmisión en vivo con Zapata —“se me llevaron hasta los aires acondicionados”, dijo, al referirse a los rumores de que su vivienda habría sido desvalijada por Gándara—, en las últimas horas volvió a pronunciarse.

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Esta vez, el exparticipante del reality de Canal RCN publicó un video corto en su cuenta de Instagram, replicado por portales de entretenimiento, en el que mostró cómo encontró la casa donde vivía con la madre de su hija y la sorpresa que se llevó.

Una imagen generada con inteligencia artificial de Sheila posando con un aire acondicionado se volvió viral y alimentó la polémica - crédito cpatura de pantalla redes sociales / TikTok

En el clip se logra apreciar en parte del recorrido que, la cama se encuentra en buenas condiciones, pero sin sábanas y cubre cama, pero el mueble está en buenas condiciones. Del techo se observa que se desprenden algunos cables y sobre el colchón una bolsa amarilla.

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Aunque no es mucho lo que se puede apreciar, en otra de las habitaciones no se observan muebles, pero si unas bolsas negras en las que, presuntamente, podrían estar la ropa del influencer y ahí se corta la publicación.

Los internautas rápidamente dejaron sus comentarios al respecto, en los que destacan: “Yo de esa mujer no le dejo ni la cama, pero es ya arrebatarle dignidad”; “Todo eso es de ella, no pienso discutirlo con nadie”; “Faltó que se llevara la cama, el televisor y el espejo”; “Las consecuencias de sus chistes malucos”; “Con razón no mostraba nada en los en vivo si lo dejaron pelao”, entre otros.

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Juanda Caribe se afianza como uno de los finalistas más populares gracias a su humor y cercanía, respaldado por una comunidad activa que impulsa su presencia en redes sociales durante la recta final del reality - crédito Cortesía Canal RCN

Sheila Gándara le habría pedido una elevada cuota alimentaria

La controversia en torno a la cuota alimentaria que Sheila habría solicitado a Juanda Caribe tras su separación ha generado una ola de debates en redes sociales.

El tema cobró notoriedad al filtrarse que el monto superaría los 10 millones de pesos colombianos, cifra que, según diversas versiones, podría alcanzar los 14 millones.

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La noticia surge luego de que la ruptura de la pareja se hiciera pública durante la última temporada de “La casa de los famosos Colombia 2026”, donde la vida privada del creador de contenido se volvió tema de conversación nacional.

La separación entre Sheila y Juanda Caribe no solo quedó marcada por rumores de infidelidad, sino por el acuerdo económico que la madre de la menor habría exigido para garantizar la manutención de su hija.

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Juanda Caribe tuvo una hija con la influenciadora y empresaria Sheila - crédito cortesía RCN

El sistema legal en Colombia establece que, tras la disolución de la convivencia, los padres deben llegar a un acuerdo sobre el monto de la cuota alimentaria. El objetivo de este acuerdo es cubrir las necesidades de los hijos menores, aunque la cifra definitiva debe ser consensuada entre las partes.

Las opiniones sobre el monto solicitado se dividen: algunos consideran que la suma es alta, mientras otros la ven apropiada para asegurar el bienestar de la niña. Según los reportes en redes sociales, Sheila habría decidido mudarse con la menor para “empezar de cero”, lo que añade más atención mediática a la situación.

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Al salir del reality, Juanda Caribe fue visto de nuevo en Barranquilla, reencontrándose con su hija Victoria tras 147 días de ausencia. En sus redes sociales, el influencer compartió imágenes del emotivo reencuentro, destacando la importancia de fortalecer su relación con la menor.

Juanda Caribe vuelve a abrazar a su hija luego del 'reality' y las redes sociales se conmovieron - crédito @juandacaribeshow/ Instagram

La ausencia de Sheila en ese momento fue notoria para los seguidores, quienes especularon sobre la dinámica actual entre los padres, por lo que desconoce si a través de la mamá del barranquillero le dejaron ver a la menor.

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