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Este es el puesto que ocupa la selección Colombia en el ranking FIFA previo a su debut en el Mundial 2026

Solo Argentina y Brasil aparecen por encima de la selección Colombia en Sudamérica, con ambos dentro del top 10

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La selección Colombia terminó sus partidos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
La selección Colombia terminó sus partidos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Este 11 de junio de 2026, a pocas horas de que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) realizó la actualización del ranking de mejores selecciones tras los amistosos internacionales.

Tras las victorias ante Costa Rica en Bogotá, el 1 de junio de 2026, y ante Jordania en San Diego, California, el 8 de junio, la Tricolor se mantuvo en el puesto número 13, aunque sumó 5,26 unidades con respecto a la actualización previa del listado.

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James Rodríguez, Camilo Vargas y Yerry Mina son algunos de los jugadores que repoten Munidal - crédito FCF
James Rodríguez, Camilo Vargas y Yerry Mina son algunos de los jugadores que repiten Munidal - crédito FCF

En este orden de ideas, por Sudamérica, Argentina y Brasil continúan siendo las mejores selecciones del escalafón. La Albiceleste volvió al primer lugar, y desplazó a Francia.

Brasil continúa en el top-10 de la clasificación, y naciones como Uruguay y Ecuador están por detrás del cuadro “Cafetero”.

Así quedó el listado después de la fecha FIFA

  1. Argentina: 1877,27 puntos (se mantuvo)
  2. España: 1874,71 puntos (se mantuvo)
  3. Francia: 1870,70 puntos (bajó dos casillas)
  4. Inglaterra: 1828,02 puntos (se mantuvo)
  5. Portugal: 1767,85 puntos (se mantuvo)
  6. Brasil: 1765,86 puntos (se mantuvo)
  7. Marruecos: 1755,10 puntos (subió una casilla)
  8. Países Bajos: 1753,57 puntos (bajó una casilla)
  9. Bélgica: 1742,24 puntos (se mantuvo)
  10. Alemania: 17335,77 puntos (se mantuvo)
  11. Croacia: 1714,87 puntos (se mantuvo)
  12. Italia: 1704,73 puntos (se mantuvo)
  13. Colombia: 1698,35 puntos (se mantuvo)
  14. México: 1687,48 puntos (subió una casilla)
  15. Senegal: 1684,07 puntos (bajó una casilla)

Colombia se despidió de su gente con triunfo ante Costa Rica

-crédito Lina Gasca/Colprensa
La Tricolor venció a Costa Rica en su primer amistoso de cara al Mundial de 2026-crédito Lina Gasca/Colprensa

La Selección Colombia venció a Costa Rica por 3-1, el 1 de junio, en El Campín y cerró su despedida ante la afición local antes del Mundial 2026 con un triunfo que combinó eficacia, rotación y señales para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo de cara al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

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El equipo colombiano resolvió buena parte del partido en la primera media hora. Dávinson Sánchez abrió el marcador al minuto 17 con un cabezazo, Luis Díaz amplió al 23 con una definición de lujo y Andrey Soto descontó al 33 para Costa Rica, antes de que Luis Javier Suárez sellara el resultado al 82.

La actuación de Luis Díaz fue uno de los ejes de la noche en Bogotá. Sus desbordes por la banda y su gol hicieron parte de una presentación en la que también sobresalieron acciones técnicas de Juan Camilo “Cucho” Hernández, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero

Entre esas jugadas aparecieron una chilena de Hernández en la primera parte, una parada de balón con el tacón de James Rodríguez y un túnel de Quintero a un rival. Esas acciones, sumadas a los goles, encendieron a los hinchas que llenaron las tribunas teñidas de amarillo.

La opción más clara del empate costarricense llegó al minuto 62, después de un error de marca de Johan Mojica que dejó la pelota a Galo en el borde del área. El remate fue despejado sobre la línea por Willer Ditta.

El 3-1 definitivo nació al minuto 82 en una acción de James Rodríguez, que filtró un pase para Suárez. El delantero ganó la posición al defensor central rival y definió con un remate alto que Patrick Sequeira no pudo detener.

El último partido de preparación terminó con una victoria ante Jordania en California

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Gustavo Puerta fue uno de los jugadores más destacados en el partido ante el cuadro asiático -crédito Federación Colombiana de Fútbol

El 8 de junio de 2026, Colombia cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria por 2-0 sobre Jordania en San Diego y viajó a Guadalajara para preparar su debut del 17 de junio ante Uzbekistán en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

El partido dejó una señal concreta antes del estreno mundialista: Jhon Arias marcó los dos goles, a los minutos 41 y 55. El segundo tanto llegó de cabeza tras un centro de Santiago Arias y una jugada iniciada por James Rodríguez.

La victoria completó la preparación del seleccionado colombiano para disputar la séptima Copa del Mundo de su historia. Jordania planteó tramos de presión alta y otros de repliegue, un comportamiento que Colombia espera encontrar también en Uzbekistán, su primer rival en Norteamérica 2026.

Arias, uno de los líderes silenciosos del equipo de Néstor Lorenzo, alcanzó 6 goles con la Selección y firmó su primer doblete con la mayor. El atacante suma 38 partidos con la camiseta nacional desde su debut, fechado el 4 de junio de 2022 en un amistoso contra Arabia Saudita.

El otro nombre destacado de la noche fue James Rodríguez. El capitán asistió a Arias en el primer gol y llegó a 43 pasegoles en 126 partidos con Colombia, registro al que añade 31 goles.

Rodríguez quedó a cuatro tantos de igualar a Falcao García como máximo goleador histórico del seleccionado nacional. El volante jugó 64 minutos en San Diego y mostró buen ritmo físico pese a que, en el primer semestre del año, apenas disputó ocho encuentros con Minnesota United de la MLS.

El encuentro se jugó con una temperatura cercana a 20 °C y una humedad del 70%. En las tribunas hubo cerca de 30.000 aficionados, en su mayoría colombianos, y uno de los más ovacionados fue Luis Díaz, quien no convirtió pero dejó pasajes del juego que Colombia espera ver durante el Mundial.

La respuesta central que dejó el amistoso fue directa: Colombia venció a Jordania, terminó su ciclo de preparación y llegará al debut mundialista con confianza. El plantel se instalará en Guadalajara antes del estreno frente al equipo dirigido por Fabio Cannavaro.

Como ocurrió antes del Mundial de 2014, la Selección iniciará su participación después de vencer a Jordania. En aquella edición, Colombia alcanzó los cuartos de final, su mejor actuación en una Copa del Mundo.

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