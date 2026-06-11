Capturan a dos presuntos fleteros en Bogotá: adaptaron un vehículo para que uno de ellos, con discapacidad, pudiera conducirlo

El caso se presentó en el barrio Villa Mayor, ubicado en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá - crédito Mebog

En un nuevo resultado en contra de los hechos que alteran la seguridad en Bogotá, uniformados de la Policía Metropolitana capturaron a dos sujetos señalados de ser presuntos fleteros.

Así se les conoce en Colombia a los ladrones que operan bajo una modalidad de robo violento y que incluye intimidación, y que se suele presentar cuando una persona retira una suma considerable de dinero en efectivo de una entidad financiera, como una entidad bancaria.

PUBLICIDAD

El caso que se reportó la mañana del jueves 11 de junio de 2026 fue producto de la rápida reacción policial que permitió la aprehensión de los dos hombres y que, de acuerdo con lo que detalló en declaraciones a medios de comunicación el teniente coronel Carlos Rodríguez Tavera, comandante de la estación de Policía Antonio Nariño, tenían las intenciones de cometer un hurto a las afueras de una entidad financiera ubicada en el barrio Villa Mayor, sur de Bogotá.

El caso se registró luego de la alerta oportuna de ciudadanos que reportaron la presencia de personas sospechosas dentro de un vehículo estacionado en la zona.

PUBLICIDAD

Así estaba adaptado el vehículo que conducía uno de los hoy detenidos, un joven con una discapacidad que afecta sus extremidades inferiores - crédito Mebog

De acuerdo con el comunicado oficial, una patrulla de vigilancia llegó en minutos al lugar y procedió a requerir a los ocupantes del automóvil para una inspección, dejando un hecho curioso: uno de ellos presentó una discapacidad en sus extremidades inferiores, y esto sustentó lo que los agentes de Policía encontraron dentro del automóvil.

Durante el registro, los uniformados hallaron un revólver calibre 38 y munición en poder de los implicados.

Pero el detalle mayor fue que el vehículo utilizado por los sospechosos estaba adaptado para personas con discapacidad, lo que habría servido como fachada para no levantar sospechas y facilitar los movimientos en el sector.

PUBLICIDAD

“Importante resaltar que los dos ciudadanos, cada uno de ellos, había purgado dos penas privativas de la libertad por el delito de hurto y quien conducía el vehículo se encuentra en una condición de discapacidad”, confirmó el coronel Rodríguez luego de que se verificaron los antecedentes judiciales de los hoy detenidos.

Tanto los individuos como el arma incautada fueron puestos a disposición de la autoridad competente, y ambos detenidos tendrán que responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

PUBLICIDAD

“Invitamos a la ciudadanía a informar cualquier situación sospechosa a las líneas de emergencia 123 o al CAI más cercano”, cerró el oficial de la Mebog.

Declaraciones del teniente coronel Carlos Rodríguez Tavera, comandante de la estación de Policía Antonio Nariño - crédito Mebog

Pago de la prima de servicios: consejos para no ser víctimas de los fleteros

El caso puso en alerta a la ciudadanía, más aún porque por esta temporada del año, desde la segunda quincena de junio hasta comienzos de julio a raíz del pago de la prima de servicios de mitad de año, estos delincuentes (fleteros), suelen identificar a sus víctimas dentro o cerca de los establecimientos (bancos o cajeros).

PUBLICIDAD

Después las siguen, luego de que son marcadas (por una persona que puede estar dentro del banco o a las afueras, por ejemplo) y la abordan en la vía pública, en un vehículo o incluso en su domicilio para despojarla del dinero, y apoyados en el uso de armas de fuego o amenazas para quedarse con el botín.

Por tal motivo, desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Mebog se han reforzado sus campañas de prevención y protección para quienes deben realizar retiros de dinero en efectivo en bancos, cajeros y corresponsales bancarios.

PUBLICIDAD

Las autoridades insisten en que la adopción de medidas simples puede reducir significativamente el riesgo de ser víctima de esta modalidad de hurto violento, que sigue siendo una de las más preocupantes en la ciudad.

Los agentes reaccionaron a tiempo y evitaron un millonario hurto - crédito Mebog

A continuación, se presentan las cinco recomendaciones principales para minimizar el riesgo de fleteo:

Solicitar acompañamiento policial a través de la Línea de Emergencias 123: antes de realizar un retiro de dinero considerable, comuníquese con la Policía marcando el 123 y solicite acompañamiento.

Aunque a veces puede haber tiempo de espera, la presencia de un uniformado disuade a los delincuentes y disminuye el riesgo de ser abordado al salir del banco.

PUBLICIDAD

Manejar la información con absoluta reserva: al realizar la llamada para solicitar acompañamiento, limite la información que comparte; basta con informar que requiere el servicio.

No revele montos, horarios ni detalles del retiro a personas ajenas, ni siquiera en la fila del banco o en llamadas telefónicas en presencia de otros.

Evite interactuar con personas desconocidas: no entregue información personal, documentos o detalles de la transacción a nadie que no sea un funcionario autorizado del banco.

Desconfíe de quienes se acerquen con supuestas ofertas de ayuda o asesoría fuera de los canales oficiales.

No confiarse por la cercanía del banco o el medio de transporte: el fleteo puede ocurrir a pocas cuadras de la entidad financiera o incluso en trayectos cortos hacia su destino.

Los delincuentes suelen estar atentos a las rutinas y actúan en el momento menos esperado, por lo que no se debe bajar la guardia en ningún momento, sin importar la distancia.

PUBLICIDAD

Evaluar si el retiro en efectivo es realmente necesario: considere si puede realizar la transacción a través de transferencias electrónicas, pagos digitales u otros medios que no impliquen portar grandes sumas de dinero.

Reducir el uso de efectivo disminuye las posibilidades de ser objetivo de los fleteros.

Las autoridades recuerdan que no existe un monto mínimo ni máximo para solicitar acompañamiento policial. Todos los ciudadanos tienen derecho a pedir este servicio sin importar la cantidad de dinero a retirar.