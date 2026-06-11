León Fredy Muñoz hizo pública su renuncia al Senado y la Alianza Verde: se unirá al Pacto Histórico

El congresista señaló que se dedicará a unir a la izquierda y el progresismo del país - crédito @LeonFredyM/X

El 11 de junio de 2026, el senador León Fredy Muñoz anunció su salida del Congreso de la República y de Alianza Verde tras 17 años de militancia, argumentando que tomó la decisión por lo que llamó un “compromiso superior”.

“He decidido retirarme del partido Alianza Verde, donde estuve por diecisiete años… Pero también me retiro del Congreso de la República. He renunciado a la curul del Senado de la República”, en un video en su cuenta de X.

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En el mensaje, el ahora exsenador vinculó su renuncia a una estrategia política más amplia y planteó como objetivo central conformar un nuevo espacio de unidad junto al Pacto Histórico. “Esto porque hay un compromiso superior y el compromiso superior es juntarnos en el partido más grande de la historia de este país para derrotar la extrema derecha”, expuso Muñoz.

Al explicar su horizonte personal tras dejar el Congreso, sostuvo que busca incidir desde fuera del Legislativo. “Yo quiero participar desde este espacio para definitivamente transformar la historia de nuestro país”. Por eso, “quiero invitarlos e invitarlas a un análisis profundo”.

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El saliente legislador sostuvo que su decisión está ligada a la lucha contra la extrema derecha - crédito @LeonFredyM/X

Muñoz también anticipó una agenda de contactos y recorridos para definir su siguiente paso político, con foco en Colombia y Antioquia. “Voy a estar viajando, hablando con todos los amigos que en este montón de años hemos logrado construir esa amistad tan fuerte”, señaló.

En el mismo mensaje, pidió respaldo a quienes lo acompañaron en su trayectoria dentro del partido y dejó abierta la definición del destino colectivo. “Espero que la entiendan, la comprendan y me acompañen, pero estaremos hablándolo y miramos qué vamos a hacer colectivamente, porque somos un solo equipo”.

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Para despedirse, reiteró el llamado a sumarse al proyecto que propone y remarcó el eje de su decisión. “Gracias por acompañarme en la Alianza Verde. Espero me acompañen en la decisión que tomemos colectivamente, donde vamos a estar en ese partido amplio, grande y democrático”, concluyó Muñoz.

Renuncias al Congreso de la República

Varios miembros del Legislativo confirmaron que no seguirían en el Congreso por razones ideológicas, de salud, entre otros - crédito Lina Gasca/Colprensa

Otros senadores presentaron su renuncia a sus curules por motivos que incluyen salud y proyectos personales y profesionales. Los nombres leídos en la plenaria del Senado fueron Alejandro Carlos Chacón Camargo, Óscar Barreto Quiroga, Miguel Ángel Pinto Hernández y María Fernanda Cabal.

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En las cartas conocidas, las salidas quedaron fijadas para distintas fechas de junio: Chacón Camargo pidió que su renuncia irrevocable produzca efectos desde el 16 de junio de 2026; Pinto Hernández la fechó para el 23 de junio; y Muñoz, a partir del 26 de junio de 2026.

En el caso de Barreto Quiroga, su comunicación señaló que el 4 de febrero sufrió un quebranto de salud asociado a una enfermedad coronaria grave. Indicó que la recomendación médica es una rehabilitación cardíaca integral durante los próximos cuatro meses y que no podrá asistir a las sesiones restantes, por lo que presentó su renuncia irrevocable y afirmó que busca asegurar la participación efectiva del Partido Conservador en la etapa final del cuatrienio.

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Chacón Camargo agradeció al Congreso, a senadores y representantes, a funcionarios y colaboradores, y a los ciudadanos que respaldaron su labor legislativa y de control político; también dijo haber representado intereses de la ciudadanía y aportado al fortalecimiento institucional. Pinto Hernández atribuyó su decisión a razones profesionales y a proyectos personales que desarrollará con su familia y extendió agradecimientos a los ciudadanos, a sus colegas y al personal del Congreso.

La congresista estuvo presente en el Legislativo por más de 10 años - crédito Congreso de la República

A su turno, María Fernanda Cabal pidió “un minuto más para despedirme de este recinto”, aclarando que no se retira de la política, porque “empiezo un nuevo camino”.

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En su intervención, la legisladora rememoró su trayectoria parlamentaria y aseguró que se va “con el orgullo de ser la mujer más votada al Congreso colombiano y orgullosamente de derecha”.

Al describir el inicio de su carrera, Cabal recordó que llegó al Legislativo “hace doce años” por la Cámara de Representantes y habló de una campaña marcada por su regreso a la capital. “Fue toda una aventura electoral, volviendo a recorrer una Bogotá que había reconocido a mis diecisiete años cuando llegué de Cali”, dijo, antes de afirmar que al recorrer las localidades “volví a sentir que Bogotá es Colombia”.

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