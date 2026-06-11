Así es “la embajada del fútbol”, una casa cerca a Medellín decorada con las banderas de los países en el Mundial 2026 y que es un atractivo turístico

Este lugar se decora cada 5 años con motivo del mundial de fútbol - crédito Radio Noticias Online / Facebook

Las celebraciones por el Mundial 2026 han cambiado la rutina en distintos puntos de Colombia y un rincón de Itagüí concentra la atención de transeúntes y curiosos por una razón puntual: en la esquina de la carrera 47 con calle 52, una casa exhibe en la fachada las banderas de todos los países que compiten en la actual Copa del Mundo, junto con emblemas de la FIFA y del torneo.

La vivienda, conocida en la zona como “La embajada del fútbol”, se ha consolidado como punto de referencia y símbolo de la fiebre mundialista. Gustavo Adolfo Quirós, responsable de la iniciativa y miembro de la familia Parra, explicó al medio local El Itaguiseño cómo se forjó esta tradición.

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“Vea las banderas, todas las banderas del mundial. Esta es la embajada del fútbol.Hay cincuenta y una banderas en el edificio, 48 de los equipos del mundial, los tres escudos, la de la FIFA y la de bienvenida 2026”, expresó.

“La embajada del fútbol” reafirma el compromiso de la familia Parra con una tradición que une a vecinos y visitantes en torno al deporte - crédito elitaguiseno / TikTok

Este espacio, que también funciona como museo y bar, está decorado con camisetas históricas y objetos relacionados con el deporte, convirtiéndose en un verdadero homenaje a la pasión futbolística. La familia ha asumido el compromiso de mantener viva esta costumbre cada cuatro años, convirtiendo la fachada en un atractivo visual para los vecinos y visitantes. “Esto nació de... toda la vida. Esto es una tradición de la familia Parra. Siempre se han colocado las banderas del mundial”, relató Quirós.

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El proceso de recolección de banderas inicia mucho antes del torneo. “Nosotros empezamos desde el año pasado ir pidiendo las banderas. Nos las envían de otro país acá, llegan se seleccionan se les hace el ribete”, detalló el anfitrión. Todo el montaje es artesanal y responde a una dedicación familiar que trasciende lo decorativo: “Este tubo yo lo corté y luego se pegaron así. Esta es la bandera más grande, vea. Esta es la bandera de Colombia, esta es la más grande” afirmó al mostrar los tubos de PVC que sirven como astas.

La instalación de las banderas no solo es un trabajo técnico, sino también una expresión de afecto por el fútbol y la comunidad. “Todo esto es hecho con amor, por eso la gente lo mira con amor. Para nosotros es una felicidad, para los niños que pasan: ‘Pa, mirá, mirá esto, esto es bonito’” compartió Quirós.

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La esquina de Los Naranjos se ha convertido en referencia obligada para quienes buscan vivir el espíritu mundialista en Itagüí - crédito elitaguiseno / TikTok

“La Embajada del Fútbol” se ha transformado en un punto de encuentro y uno de los lugares más fotografiados en el barrio Los Naranjos. Además de la decoración, el ambiente invita a celebrar y compartir la alegría del Mundial. La familia Parra asegura que la tradición continuará: “Cuantos mundiales hayan, ahí vamos a estar con las banderas. Y esto sí, seguiremos hasta que Dios nos preste el rato”.

El origen de la Copa Mundial de Fútbol se remonta al 28 de mayo de 1928, cuando en Ámsterdam, durante un Congreso de la FIFA liderado por Jules Rimet, se aprobó formalmente la creación de un campeonato internacional profesional. Esta resolución fue el punto de partida para una competencia que, con el tiempo, transformaría el fútbol mundial.

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Uruguay tuvo el privilegio de ser el primer país anfitrión y también de levantar el trofeo inaugural en 1930, tras vencer a Argentina en el Estadio Centenario. En ese debut, solo trece selecciones compitieron por el título, un número modesto comparado con la envergadura actual del torneo.

Esta es la primera versión en la que participan 48 equipos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de las décadas, la Copa Mundial se consolidó como el evento deportivo más seguido, conectando a naciones y aficionados con una misma pasión. La edición de 2026 representa un nuevo capítulo: Estados Unidos, México y Canadá comparten la organización, estableciendo un precedente al reunir a 48 equipos y programar 104 partidos en 38 días. Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026, el certamen celebrará su versión más extensa y ambiciosa.

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