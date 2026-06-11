Colombia

Audiencia contra Blessd por secuestro: el reguetonero y los demás involucrados en el caso no aceptaron los cargos

El artista fue acusado por una juez ante el Juzgado 11 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín y no aceptó los cargos por los que lo acusan

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El paisa no aceptó los cargos que se le imputaron - crédito Fiscalía

La Fiscalía imputó cargos a Blessd y a su mánager Santiago Jaramillo Morán por el caso originado en una reunión de junio de 2022, y sostuvo que el cantante habría sido el determinador de un presunto secuestro extorsivo agravado contra Andrés Felipe Sánchez, imitador del reguetonero puertorriqueño Ozuna en el programa Yo me llamo.

Este jueves 11 de junio de 2026, la jueza del Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías dio por cumplidos los requisitos formales de la acusación y, tras la negativa de los cuatro procesados a aceptar cargos, la audiencia continuó con la solicitud de medida de aseguramiento.

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El giro determinante de la jornada llegó a las 11:10 a. m., cuando la jueza afirmó que existían elementos para considerar que los hechos objeto del proceso sí habrían ocurrido. Con esa base, encuadró la imputación en el delito de secuestro extorsivo agravado atenuado, pese a las objeciones de las defensas.

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Blessd en pocas ocasiones dio la cara a la jueza del caso - crédito Fiscalía

Stiven Mesa Londoño, nombre real del artista, rechazó los cargos cinco minutos después. Luego hicieron lo mismo los otros tres imputados: Jaramillo, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

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La jueza activó consecuencias procesales tras el rechazo colectivo

Al confirmar que ninguno de los cuatro aceptaba responsabilidad, la jueza informó que la Fiscalía comenzaría a correr el término para presentar el escrito de acusación, el cual sería asignado a un juez con funciones de conocimiento que los citaría para las audiencias correspondientes.

Agregó que, conforme al artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, a partir de ese momento y por seis meses, los imputados no podrían realizar transacciones con los bienes registrados a su nombre, pues carecerían de validez.

Cerró con la confirmación de que la Fiscalía cumplió el deber establecido en los artículos 286 y siguientes del mismo código, y que el acto de comunicación no admitía ningún recurso.

La Fiscalía citó a Blessd y a Dímelo Jara a una audiencia de imputación con medida de aseguramiento por secuestro extorsivo agravado - crédito Composición fotográfica Blessd / Instagram, Fiscalía / Sitio Web
La Fiscalía citó a Blessd y a Dímelo Jara a una audiencia de imputación con medida de aseguramiento por secuestro extorsivo agravado - crédito Composición fotográfica Blessd / Instagram, Fiscalía / Sitio Web

La posibilidad de allanarse a cargos o celebrar preacuerdos con la Fiscalía quedó descartada con esa respuesta colectiva. El proceso avanzará así hacia las etapas en que la acusación deberá probar la responsabilidad de cada uno.

La acusación apunta al cantante como determinador, no como ejecutor

La Fiscalía no ubica a Mesa Londoño como participante secundario, sino como el determinador del hecho, una calificación que eleva el peso de su presunta intervención.

La fiscal expuso que esa condición se sustenta en dos elementos: que Sánchez imitaba al cantante bajo el nombre artístico Yo me llamo Blessd, y en una llamada que la víctima asegura haber recibido del propio artista con amenazas e intimidaciones.

La defensa, a cargo de los abogados Santiago Trespalacios y Andrés Felipe Arango, de la firma Arango Trespalacios, sostiene que el cantante no estuvo en la reunión donde habrían ocurrido los hechos y que el origen del conflicto fue el uso no autorizado de su imagen.

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Audiencia en contra de Blessd por el caso de secuestro agravado - crédito Fiscalía

Esa diferencia marca el núcleo del expediente: para la acusación, la intervención de Blessd habría estado en la decisión y en la intimidación que antecedieron al hecho denunciado.

El caso acumula cuatro años y dos aplazamientos en la misma semana

La investigación parte de la denuncia de Sánchez, quien afirmó que el 1 de junio de 2022 fue citado a una reunión en una disquera del barrio El Poblado de Medellín y que, al negarse a firmar un contrato que le prohibía imitar al artista, fue agredido y amenazado con una pistola durante cerca de tres horas. La cita fue convocada por Jaramillo.

El proceso tardó cuatro años en llegar a esta instancia. La audiencia estaba prevista para el martes 9 de junio, fue aplazada por quebrantos de salud del juez designado y se realizó finalmente el jueves 11.

Antes de esta semana, según la defensa de la víctima, la Fiscalía había contemplado el archivo del caso y las partes exploraron mecanismos de justicia restaurativa, camino que se cerró con la reactivación de las actuaciones judiciales.

La defensa de Sánchez está a cargo del abogado Sebastián Gutiérrez. Al cierre de la audiencia, la solicitud de medida de aseguramiento para enviar a los imputados a la cárcel ya se discutía ante el despacho.

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