Maná regresa a Colombia para conmemorar sus 40 años de carrera: esta es la fecha y el escenario de ‘Vivir sin aire Tour’

La agrupación confirmó que regresará a los estadios en cinco ciudades de Latinoamérica - crédito Prensa Paola España

Maná confirmó su único concierto en Colombia para el 28 de noviembre de 2026 en el Vive Claro de Bogotá, como parte de la gira Vivir Sin Aire Tour.

El anuncio fue difundido en un comunicado horas antes de su presentación en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Ciudad de México.

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La gira incluye cinco fechas en estadios de Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México, en el marco de los 40 años de trayectoria del grupo. Según el comunicado, el show en Bogotá abrirá la serie de presentaciones de la banda en estadios latinoamericanos.

Maná en Colombia, se presentarán en Bogotá en una única fecha - crédito Paola España

La agrupación mexicana ha vendido más de 50 millones de discos en cuatro décadas de carrera y ha desarrollado actividad en más de 30 países.

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Récords y reconocimientos

A nivel discográfico, Maná tiene el récord del álbum de rock latino más vendido de la historia con Dónde Jugarán los Niños. El grupo fue nominado al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2025.

Con siete álbumes en la posición número uno de las listas latinas de Billboard, el grupo también acumula 4 premios Grammy, 9 Latin Grammy y el Latin Billboard Lifetime Achievement Award.

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Los mexicanos tienen planeada una agenda de cinco fechas en latinoamérica - crédito Prensa Paola España

Además, fue distinguido como Persona del Año por los Latin Grammy y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Fundación y gira regional

Fuera del circuito musical, la banda mantiene desde hace tres décadas la Fundación Ecológica Selva Negra, orientada al rescate ambiental y al desarrollo social en América Latina.

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Colombia vive en 2026 un auge de presentaciones en vivo que incluye desde propuestas de rap clásico reconectando con sus raíces hasta festivales electrónicos de primer nivel, todo con una oferta de boletería segmentada para satisfacer diversos intereses y presupuestos.

Las ciudades de Bogotá y Medellínse consolidan así como epicentros de la música internacional en la región.

Conciertos en Colombia para 2026

El calendario musical de Colombia para el segundo semestre de 2026 se perfila como uno de los más activos de la región, con una agenda que confirma la consolidación del país como parada clave para artistas internacionales y propuestas de gran formato.

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Uno de los anuncios más destacados es el regreso de Cypress Hill a Bogotá. La agrupación estadounidense, referente del hip-hop de los años 90, se presentará el 5 de noviembre en el Movistar Arena.

Breakfast Live informó que Carl Cox asumirá la curaduría total del escenario Vortex, la tarima principal de Ritvales - crédito cortesía Breakfast Live

Este concierto marca el lanzamiento de su primer álbum completamente en español, Dios Bendiga, que llegará a las plataformas el 24 de julio. Según explicaron los organizadores, la cita será un punto de encuentro para distintas culturas urbanas y contará con la preventa de entradas exclusiva para suscriptores Movistar.

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La venta general inicia el 12 de junio a través de Tu Boleta.

Es así que para finales del año ya se confirmó el regreso del festival Ritvales, uno de los más reconocidos a nivel nacional por el calibre de los DJs y productores que presenta en escena durante dos días. Como es habitual desde las ediciones anteriores, se celebrará en el Parque Norte de Medellín los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

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Alesso, Deadmau5, Illenium, Kaskade, Armin van Buuren, Boris Brejcha y ALOK encabezan la programación de EDC Colombia - crédito cortesía Páramo Presenta

El género electrónico tendrá un espacio protagónico en Medellín con la primera edición de EDC Colombia, programada para el 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. El festival, organizado por Insomniac en alianza con Páramo Presenta, reúne a más de ochenta artistas de alcance internacional y nacional, como Alesso, Deadmau5, Illenium, Kaskade, Armin van Buuren y ALOK.

Entre los atractivos figure un B2B especial entre Afrojack y Green Velvet, además de la participación de figuras del techno, trance y house.