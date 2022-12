El presidente de Colpensiones indicó que el ahorro pensional podría servir para financiar el tren de Buenaventura

En la foto el presidente de la República Gustavo Petro y el presidente de Colpensiones Jaime Dussan.

Un sorpresivo anunció fue indicado por el presidente de Colpensiones Jaime Dussan, durante una rueda de prensa realizada en Huila, mientras indicaba que en el próximo año se llevará a cabo la reforma pensional con la que se pretende crear un solo sistema en el país, con la intensión que el mayor número de personas coticen a través de Colpensiones.

“Vamos a hacer una campaña de tal manera que los jóvenes de todo el país que trabajan, entiendan y comprendan que su futuro está en Colpensiones”, señaló en uno de los apartados Jaime Dussan. De igual manera mencionó que se pretende que el ahorro pensional sea usado para financiar inversión social como el tren de Buenaventura.

“Por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer”, indicó el presidente de Colpensiones, haciendo referencia al proyecto que mencionó en su campaña electoral Gustavo Petro y que generó polémica en algunos sectores.

“El proyecto arranca en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico. Y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula a Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla”, proclamó en una plaza pública el jefe de Estado, a mediados de marzo, en su campaña presidencial.

Jaime Dussan indicó que la idea de la financiación con los fondos pensiónales es para evitar solicitar dinero a entidades internacionales o privadas que se puedan beneficiar de altos intereses: “podríamos invertir esos recursos para no tener que pedirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales, o a la ‘banca usurera’ que nos preste los recursos cuando nosotros los podemos tener”.

Para concluir, el presidente de Colpensiones indicó la proyección de volver la agencia del Estado un banco: “Banca de primero y segundo piso, de tal manera que nos dé las posibilidades de hacer inversiones que serán mucho más rentables frente a mantener la banca que definitivamente no presta beneficios”, concluyó Dussan.

Reforma Pensional

El presidente Gustavo Petro dio luces de lo que buscará con la próxima reforma pensional, otro de los asuntos polémicos del Gobierno nacional: aumentar la edad de pensión de hombres y mujeres, que en la actualidad es de 62 y 57 años, respectivamente.

Sobre este asunto, el mandatario explicó que ese no es el problema del momento, sino que lo malo es la estructura que se tiene.

Según él, el sistema de financiación está dejando a tres millones de personas adultas mayores sin nada, en la calle, y el objetivo de un sistema pensional es dar pensión.

“Si no, ¿para qué? Si las personas cumplen las normas, la edad, ¿por qué no puede tener pensión? Entonces, aquí no hay pensión si no estás en Colpensiones. Es lo único que te está garantizando la pensión”, aseguró en entrevista con Semana.

Anotó que en lo demás, no, a menos que se gane por encima de cuatro salarios mínimos.

“Esa es la pequeña parte de la población que puede tener ese privilegio. Pero la inmensa mayoría de la población en Colombia tiene menos de un salario mínimo. Entonces, ahí no tienes un sistema que te permita la pensión y de lo que trata la reforma es de tenerla. Tiene que haber un sistema que garantice la pensión”, añadió.

Al respecto, anotó que es necesario que se cumplan los criterios de ley, principalmente, que se coticen las semanas y la edad.

“Pero es que hay personas que hacen eso, y no van a tener pensión. ¿Por qué? Porque la masa de su ahorro en la cuenta individual no le da para tener la pensión. ¿Por qué? Por el bajo volumen de sus salarios. Entonces, estamos excluyendo a la mayor parte de la sociedad colombiana del derecho a la pensión”; explicó el mandatario en el diálogo con dicho medio.

