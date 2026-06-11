Hebert Vargas habló de una dura ruptura amorosa que tuvo y del proceso que siguió para sanar: qué hizo y cómo se encuentra ahora

Hebert Vargas cuenta por qué 'Bohemio' fue su terapia emocional después de una ruptura - crédito cortesía

Después de diez años sin presentar un álbum completo, el cantante vallenato Hebert Vargas regresó a la escena musical con Bohemio, una producción que, además de marcar un nuevo capítulo en su carrera profesional, se convirtió en una especie de terapia emocional para sanar las heridas que dejó una difícil ruptura sentimental.

En entrevista con Infobae Colombia, el intérprete de éxitos como Aquel amigo y Perdóname reveló que detrás de las 20 canciones que conforman este nuevo trabajo discográfico existe una historia personal de dolor, reflexión y superación que quiso compartir con sus seguidores a través de la música.

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Además, el artista aseguró que la decisión de volver a grabar un álbum completo nació, en gran parte, por la insistencia de sus fanáticos, quienes durante años le pidieron un proyecto integral y no únicamente sencillos aislados.

“No, fascinado, contento, feliz, con un sueño realizado, porque te cuento que fue un trabajo hecho con mucho detenimiento. Bueno, tenía esa ansiedad después de tanto tiempo y todos los seguidores me decían: ‘Hebert, ¿cuándo lanzas el álbum? Nosotros queremos un álbum completo’. A veces les lanzaba un sencillo, no se conformaban, hasta que dije, bueno, voy a hacer el esfuerzo”, expresó el cantante.

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Hebert Vargas volvió con 'Bohemio' para sanar una ruptura y por pedido de sus fans - crédito Natalia Perilla/Infobae Colombia

Vargas explicó que sacar adelante este proyecto representó un gran desafío, especialmente por la intensa agenda de presentaciones que mantiene tanto en Colombia como en el exterior.

“Tengo un movimiento de presentaciones no solo en Colombia, sino también a nivel internacional. Me tocó parar, hacer una pausa para poder terminar este trabajo discográfico. Bueno, ya hecho realidad, Bohemio, un trabajo con el cual me siento satisfecho con la producción, con los que participaron y con los compositores como tal. Me siento lo más realizado de este mundo, porque era lo que quería, lo que quería hacer y todo quedó perfecto”, agregó.

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Sin embargo, más allá del logro profesional, el artista confesó que este álbum nació en medio de un proceso personal marcado por el desamor y la necesidad de sanar emocionalmente.

El intérprete reconoció que atravesó momentos complejos a nivel sentimental y encontró en la composición y la interpretación una forma de transformar el dolor en canciones con las que hoy miles de personas se identifican.

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“Es como agradecerle a Dios por todos esos momentos horribles, feos, dentro de situaciones sentimentales, pero que hoy día las superé y que quise plasmar y que quise aliviar mi corazón totalmente con este álbum y aliviarle el corazón a todos los seguidores, porque llego a un concierto y canto canciones de despecho, la gente coreándolas fuertemente y se van felices... Alguien destruyó mi corazón en mil pedazos...”, confesó.

Actualmente, Hebert Vargas asegura encontrarse en una etapa de plenitud, satisfecho con el resultado del proyecto y agradecido por la acogida que ha tenido entre los amantes del vallenato romántico.

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El artista destacó que la respuesta del público ha superado sus expectativas y que eso le ha permitido cerrar un ciclo que durante años permaneció abierto.

“Desde que se lanzó este trabajo musical ha sido el resultado positivo, todo el mundo, los buenos comentarios de esa gente amante del vallenato romántico y del vallenato en general. Después de que los seguidores estén contentos, dije, bueno, ya es un alivio para mi alma”, señaló.

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Bohemio también marca una apuesta por la innovación dentro de la carrera del cantante y en el álbum incluye colaboraciones con Andy Rivera y el dúo Pasabordo, una mezcla que combina la esencia del vallenato romántico con sonidos más cercanos al pop y al género urbano.

Hebert Vargas apuesta por mezclar vallenato romántico con pop y urbano en su regreso con Andy Rivera y Pasabordo - crédito cortesía

“Hay dos colaboraciones, con Andy Rivera y también con Pasabordo. Bueno, Andy Rivera, que ha sido de la casa, con Jhonny, su papá, y resultó un tema maravilloso titulado El karma. Con Pasabordo también otra canción que venimos siendo, una fusión entre ese vallenato romántico y también esa parte urbana que ellos desarrollan con todo su corazón”, explicó.

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Según el cantante, la selección del repertorio fue uno de los procesos más exigentes del proyecto, pues escuchó cientos de propuestas antes de definir las canciones definitivas.

“Todo llegó, todo fue como una obra de Dios para poder incluir todas estas canciones al álbum. Entonces, iban llegando compositores, eran trescientas, cuatrocientas canciones que llegaron a mis oídos, porque tenía que escucharlas todas hasta que se llegó la oportunidad de poder plasmarlo en este álbum de veinte canciones”, relató.

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Entre los temas más significativos del disco, Vargas destacó dos canciones que reflejan distintas etapas del desamor.

“Con la que uno puede llorar y desahogarse ‘Contigo nadie puede ser feliz’ y aparte de ‘La tristeza mía’, porque son dos temáticas diferentes. Una es de reconcilio, que quiere que esa persona vuelva porque le hace falta, esa persona se fue por culpa nuestra. Y como una canción ya totalmente despecho, como te apuñalan el corazón y te lo acribillan, titulada ‘Contigo nadie puede ser feliz’”, concluyó.