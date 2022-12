María Fernanda Cabal dice que pensiones no se usarán para calmar “delirios” de “Petro y su gente”

María Fernanda Cabal lanzó nuevas críticas contra Gustavo Petro tras compararlo con Juan Manuel Santos. Fotos: Colprensa (Camila Díaz - Álvaro Tavera)

Para la senadora del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, un domingo 25 de diciembre no le parece una buena oportunidad para descansar del trabajo de oponerse a las propuestas del gabinete del presidente, Gustavo Petro. En esta oportunidad, la esposa del ganadero José Félix Lafaurie mostró su molestia sobre la propuesta más reciente del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.

La cabeza de la compañía estatal que maneja las mesadas del régimen de prima media sugirió que el ahorro pensional sea usado para financiar inversión social, como el tren desde Buenaventura hasta Barranquilla. Una de las promesas de la campaña presidencial de Petro.

“Por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer”, indicó Dussan.

Jaime Dussan indicó que la idea de financiar estas obras con los fondos pensiónales es evitar solicitar dinero a entidades internacionales o privadas que se puedan beneficiar de altos intereses. “Podríamos invertir esos recursos para no tener que pedirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a organismos internacionales, o a la ‘banca usurera’ que nos preste los recursos cuando nosotros los podemos tener”, mencionó.

El presidente de Colpensiones habló también de su idea de volver la agencia del Estado un banco: “Banca de primero y segundo piso, de tal manera que nos dé las posibilidades de hacer inversiones que serán mucho más rentables frente a mantener la banca que definitivamente no presta beneficios”, concluyó.

A Cabal no le simpatizaron estas declaraciones, así que decidió compartir el video en su cuenta de Twitter con un mensaje: “Cuántas barbaridades dicen sin sustento técnico. La pensión de los colombianos no es un regalo del Estado, es un derecho del que no podrán disponer Petro y su gente para calmar sus delirios”.

Hablando de barbaridades, este 25 de diciembre se cumplieron 33 años de la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, en 2017, Cabal tuvo un lapsus en una entrevista en vivo, en compañía del senador Iván Cepeda y para la revista Semana, por el que fue lapidada en redes sociales. Su lapsus se dio durante una discusión sobre el rol de la Organización de las Naciones Unidas.

“La ONU perdió hace mucho rato su rol protagónico a nivel internacional. Miren en qué quedó Siria. La ONU fue un desastre, se convirtió en una entidad burocrática espantosa, además con clara inclinación de izquierda para todo, hasta para las cartillas para los niños con el tema del lobby gay”, dijo la congresista.

El hoy congresista de gobierno, no se pudo quedar callado y le respondió que “decir que la ONU es un organismo imparcial y de izquierda es desconocer una realidad que es evidente”. El senador explicó que la ONU “está compuesta por los gobiernos de todo el planeta y el máximo organismo de esa jerarquía es el Consejo de Seguridad del cual hacer parte EE. UU., Francia…”.

En ese momento Cabal interrumpió y dijo: “China, la Unión Soviética”. Cepeda notó el error y dijo, “el gobierno chino, el ruso…”.

En octubre pasado, el propio presidente Petro recordó el error de Cabal al retractarse de un lapsus de él mismo: quiso poner como ejemplo de protección al medio ambiente a Rusia, tuvo un lapsus y mencionó a los soviéticos.

“Ocurre lo mismo que si se acaba el hielo de Groenlandia y las estepas soviéticas. No, ya no son soviéticas, ya iba como la Cabal, son rusas hoy”, dijo el presidente Petro en su intervención referente al cambio climático y la deforestación.

