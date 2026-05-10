Colombia

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Medellín este domingo

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y revisar el pronóstico del clima para este domingo en Medellín.

El tiempo para este domingo en Medellín alcanzará los 30 grados, mientras que la temperatura mínima será de 18 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 6.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 100%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 100%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 22 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Medellín?

Al ubicarse en la parte central del Valle de Aburrá, la ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

Al medio día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la noche la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los meses de enero y febrero.

Medellín tiene principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)
Medellín tiene principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

Los cuatro climas de Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en MedellínClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cómo estará el clima en Cali?

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

¿Cómo estará el clima en Cali?

Clima en Bogotá: cuál será la temperatura máxima y mínima este 10 de mayo

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Bogotá: cuál será la temperatura máxima y mínima este 10 de mayo

Clima en Colombia: el estado del tiempo para Cartagena de Indias este 10 de mayo

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Colombia: el estado del tiempo para Cartagena de Indias este 10 de mayo

Colombia: el pronóstico del tiempo en Barranquilla este 10 de mayo

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Colombia: el pronóstico del tiempo en Barranquilla este 10 de mayo

Caen 2,5 toneladas de cocaína en Cartagena: cargamento iba hacia Londres y estaba avaluado en US$300 millones

La droga fue encontrada oculta en láminas de tríplex mediante la modalidad de mezclado. Las autoridades señalaron que el operativo evitó la distribución de más de 42 millones de dosis en Europa y afectó redes internacionales dedicadas al tráfico de estupefacientes

Caen 2,5 toneladas de cocaína en Cartagena: cargamento iba hacia Londres y estaba avaluado en US$300 millones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Premios Platino Xcaret 2026: Manuel Medrano, Carlos Torres y Natalia Reyes hablaron de cine y resiliencia en la gala

Premios Platino Xcaret 2026: Manuel Medrano, Carlos Torres y Natalia Reyes hablaron de cine y resiliencia en la gala

Carmen Villalobos relató cómo el elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’ se unió tras el ataque sufrido en Bogotá: “Somos una gran familia”

Simón Brand celebró el lanzamiento de su más reciente videoclip para una reconocida agrupación: “Una de mis bandas favoritas”

Natalia París recordó la muerte del padre de su hija y el acoso mediático que padeció: “Yo quería salir de mi casa y abajo estaban los periodistas”

Yina Calderón no pudo aparecer en ‘La mesa caliente’ por un disfraz que causó polémica: “Ya estaba lista”

Deportes

América de Cali no aprovechó la localía en los playoffs de la Liga BetPlay: empató con Santa Fe por 1-1

América de Cali no aprovechó la localía en los playoffs de la Liga BetPlay: empató con Santa Fe por 1-1

Un rumor viral, una denuncia penal y un vestuario bajo presión: Washington Aguerre aclaró rumor en Independiente Medellín

Esta sería la despedida de James Rodríguez del Minnesota United: habría salida inminente del colombiano

Tolima sacó ventaja en los playoffs de la Liga BetPlay: superó al Deportivo Pasto por la mínima diferencia

Cuándo es la vuelta de los playoffs de Liga BetPlay entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá: esta es la fecha