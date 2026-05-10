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Cuándo es la vuelta de los playoffs de Liga BetPlay entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá: esta es la fecha

El cuadro verde sacó ventaja en el compromiso de ida, pero los capitalinos tienen una opción de pelear por el cupo a las semifinales del campeonato

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Liga BetPlay I 2026 - Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional - partido ida cuartos de final.
Internacional de Bogotá y Atlético Nacional tuvieron su duelo de ida en el estadio de Techo - crédito Colprensa

Se disputó el primer compromiso de los playoffs de la Liga BetPlay entre el Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, que dejó muchas emociones en el estadio Metropolitano de Techo y con triunfo para los verdolagas por 2-1, con anotaciones de Juan Manuel Rengifo, autogol del portero Simón Zapata y el descuento de Ian Poveda.

Luego del juego de ida, todo quedó listo para el encuentro de revancha, que cuenta con fecha y sede definida, en donde se conocerá al primer semifinalista del campeonato colombiano, además de que promete ser un juego movido y emocionante hasta el final.

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Por lo pronto, los dirigidos por Diego Arias esperan cumplir con las expectativas de los aficionados, que es salir campeones de la Liga BetPlay, pues cualquier resultado contrario significaría la salida del entrenador, al que culpan por el fracaso en la fase previa de la Copa Sudamericana.

La vuelta entre Nacional y el Inter de Bogotá

No cabe duda de que el duelo de ida dejó muchas cosas por resaltar, una de ellas fue la manera como los bogotanos se esforzaron mucho por hacer un duelo equilibrado, prueba de ello fue que iniciaron con un gol a favor, pero los errores defensivos le costaron todo.

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Para el juego de vuelta, Atlético Nacional y el Internacional de Bogotá jugarán el martes 12 de mayo a las 6:20 p. m., cuyo escenario será el estadio Atanasio Girardot y en donde el club espera que se llene como en sus mejores épocas, para que los aficionados empujen en ese objetivo de la clasificación.

Liga BetPlay I 2026 - Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional - partido ida cuartos de final.
Nacional e Inter de Bogotá se volverán a ver en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - crédito Colprensa

Para los hinchas que no puedan ingresar al estadio ese día, lo podrán ver por televisión a través del canal deportivo Win+ Fútbol o por la plataforma Win Play, que tiene los derechos exclusivos del fútbol colombiano hasta diciembre de 2026, por contrato con la Dimayor.

Con respecto al cuadro verde, la obligación es mantener la ventaja en el marcador global y demostrar que es candidato al título, ya que los aficionados desean el trofeo y el rival, en el papel, no es el favorito en las apuestas por las diferencias enormes en las plantillas.

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional
En su anterior presentación, Atlético Nacional goleó 3-0 a Internacional de Bogotá en Medellín - crédito Atlético Nacional

En el caso de Internacional, hay mucha esperanza por darle vuelta a la pizarra en Medellín, donde ya fue goleado por 3-0 en el Todos contra Todos, pero sabe que la desventaja es corta y solo un tanto le dará la opción de llevar la definición al cobro de penales.

Remontada y triunfo en Bogotá

Internacional de Bogotá y Atlético Nacional disputaron el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay el jueves en el estadio Metropolitano de Techo, con triunfo 2-1 de los visitantes. El equipo dirigido por Diego Arias se impuso tras remontar el marcador y tomó ventaja para el encuentro de vuelta.

La primera anotación del partido llegó al minuto 28, cuando Ian Poveda puso en ventaja a los locales luego de una jugada iniciada desde el saque de Simón Zapata y una asistencia de Kevin Parra. La acción se capitalizó aprovechando un error defensivo del verde.

Liga BetPlay I 2026 - Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional - partido ida cuartos de final.
Ian Poveda celebrando su gol, tras marcarle al portero Harlen Castillo de Nacional - crédito Colprensa

Cinco minutos más tarde, el empate llegó tras una acción desafortunada del arquero local, que introdujo el balón en propia puerta a los 33 minutos. Ya en el segundo tiempo, el equipo visitante estableció el 2-1 definitivo. Juan Manuel Rengifo sentenció el resultado al 68′, gracias a una habilitación de Alfredo Morelos y al descuido de la zaga local.

Durante la segunda mitad, tanto Zapata como Harlen “Chipi Chipi” Castillo protagonizaron paradas claves, pero Atlético Nacional dominó a partir del minuto 60 y supo concretar su superioridad ofensiva hasta el final del encuentro.

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