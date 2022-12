Más de 2.000 botellas de licor adulterado y de contrabando fueron incautadas en centro comercial de Medellín

Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Un operativo de la Sijin de la Policía Nacional dejó la incautación de 2.209 botellas de licor adulterado y de contrabando en un centro comercial de la Comuna 10, en el barrio La Candelaria, Medellín, que estaban listas para ser vendidas durante las festividades decembrinas.

Los uniformados de la Seccional de Investigación Criminal de la Sijin llegaron hasta el establecimiento, ubicado en pleno centro de la capital antioqueña, y hallaron e incautaron licores de 46 marcas de brandy, aguardiente, vodka, tequila, whisky, ron, ginebra y vino que no estarían cumpliendo con los requisitos legales para ser vendidas.

El mayor Yúber Córdoba, oficial de Supervisión de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que la mercancía incautada tendría un valor de aproximadamente 40 millones de pesos, dato que deberá ser confirmado por la Fiscalía General de la Nación durante el proceso de investigación.

Las autoridades insistieron a la ciudadanía que es importante adquirir el licor en lugares de confianza para evitar intoxicaciones y sufrir las graves consecuencias como pérdida de la vista y hasta la muerte.

Para evitar el consumo de licor adulterado, cuya comercialización es frecuente en Medellín durante las fiestas de Fin de año, la Alcaldía de la ciudad y la Policía del Valle de Aburrá dispusieron de un plan para reforzar la seguridad en los barrios y comunas.

De esta forma, un dispositivo de 1.100 policías en la ciudad que atenderán las emergencias que se puedan presentar durante esta temporada. Así mismo, se intensificarán los operativos en contra de la comercialización de licor adulterado, así como de la venta de pólvora, la mendicidad infantil y la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.

“Vamos a estar acompañando y haciendo un esfuerzo grande para poder estar atentos a cualquier requerimiento de la ciudadanía. Tenemos la línea 123 para cualquier llamado que se nos presente en la ciudad”, indicó José Acevedo, secretario de Seguridad de Medellín.

El funcionario también recordó que está prohibido el cierre de vías para sacrificar animales, así como la realización de sancochos y ‘marranadas’ en vía pública.

Además, enfatizó en que la quema de pólvora está prohibida en la ciudad y hacerlo podría conllevar a comparendos y multas de hasta un millón de pesos.

El uso de pólvora, otro problema en Medellín

Hasta el 24 de diciembre, en la capital de Antioquia se registraron 24 personas lesionadas con pólvora, de las cuales 17 son mayores de edad, cinco son menores de 14 años y 13 han requerido atención hospitalaria. También se han registrado 774 llamadas para alertar sobre la quema de estos explosivos.

En todo el departamento, desde el 1 de diciembre, se han registrado 51 casos, 18 de estos son menores de edad.

“La Secretaría de Salud quiere que todos tengamos una feliz Navidad; por eso, no queremos repetir las historias de años anteriores en las que hemos tenido personas lesionadas por líquidos calientes o pólvora. Recuerden las recomendaciones”, dijo la subsecretaria (e) de Salud Pública, Rita Almanza.

Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos de Medellín ha atendido ocho incendios relacionados con celebraciones de Navidad y Año Nuevo. De estos, en seis hubo globos involucrados; en uno, las instalaciones navideñas y en otro, el uso de pólvora.

Esto conllevó a que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd) invite a la ciudadanía a no elevar globos, no quemar pólvora y no usar luces navideñas con cables desgastados. También recomendó no dejar luces encendidas al salir de casa, no colocar velas cerca de adornos o muebles y no sobrecargar enchufes eléctricos.

