Deportivo Pereira se desmantela: confirman la salida de doce jugadores de la plantilla profesional

Deportivo Pereira confirmó la salida de doce futbolistas. Imagen: Dimayor.

El Deportivo Pereira está sufriendo una auténtica desbandada luego de coronarse campeón de la Liga BetPlay Dimayor el pasado 7 de diciembre al imponerse desde la tanda de los penales al Independiente Medellín en el Hernán Ramírez Villegas.

A través de cuenta oficial de Twitter, el vigente campeón del fútbol colombiano oficializó la salida de doce jugadores de la institución que fueron claves para lograr la primera estrella del Deportivo Pereira. “Gracias Campeones. El Grande Matecaña agradece a los siguientes jugadores por haber sido parte de la historia de nuestra institución. Por su profesionalismo, sentido de pertenencia y compromiso con el equipo y la hinchada¡Les deseamos muchos éxitos en todos sus proyectos!”.

El cuadro Matecaña sigue sin confirmar refuerzos. Tomado de @Corpereira

Los jugadores que abandonan las toldas del conjunto dirigido por Alejandro Restrepo son:

1. Duván Palacio

2. Andrés Pecoso Correa

3. Jader Maza

4. Leonardo Castro

5. Harlen Chipi Chipi Castillo

6. Luis López

7. Daniel Linares

8. Yeiler Goez

9. Harlin Suárez

10. Kevin Lugo

11. José Sinisterra

12. Léider Berrío

Le puede interesar: Teófilo Gutiérrez no descartó formar la dupla “BaccaTeo” en el Junior de Barranquilla en 2023

Llama la atención que en la lista de salidas publicada por el Deportivo Pereira no aparece el nombre del delantero Brayan León, que fue confirmado como nuevo refuerzo del Junior de Barranquilla. Sin embargo, hay versiones encontradas dado que el jugador aseguró que el conjunto Aurirrojo le debe varios meses de salario, mientras que desde el cuadro Matecaña desmintieron al delantero y alegaron que tiene contrato hasta diciembre de 2024.

El futbolista oriundo de Turbaco (Bolívar) cumplió un destacado papel en 2022 con el Deportivo Pereira, con el que disputó por todas las competiciones un total de 46 partidos con un saldo de 11 anotaciones y también se reportó con ocho asistencias en 2,912 minutos en cancha.

Por esta razón, el Deportivo Pereira irá a instancias judiciales para hacer valer sus derechos, ya que alega que el Junior de Barranquilla debió pagar una cláusula de rescisión por el futbolista de 22 años dado que tiene un contrato vigente.

Por otro lado, la semana pasada se definió en la asamblea extraordinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) que el Deportivo Pereira mantendrá el título conseguido en el segundo semestre y seguirá jugando en la primera división con la razón social “Corpereira” como lo informó el club a través de uno comunicado.

“La Corporación, Social, Deportiva y cultural de Pereira “Corpereira” en liquidación judicial tiene su reconocimiento deportivo, afiliación a Dimayor y seguirá, por derecho, en competencias oficiales de la categoría A bajo el amparo de los estatutos de la Dimayor”.

Así mismo, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, aseguró en Blog Deportivo de Blu Radio, que la participación del Deportivo Pereira en la Conmebol Libertadores no está en riesgo.

“Por ahora no cambia, Pereira sigue en las mismas condiciones por el lado asociativo, por el lado deportivo sigue siendo el campeón de Liga y también le da derechos de participar en Libertadores y hay que respetarlo. Se está haciendo este proceso de la mejor manera para que eso no interrumpa el tema deportivo del Pereira. El tema jurídico tiene instancias que no dependen de la Dimayor para que todo ocurra de la mejor manera”.

Seguir leyendo: