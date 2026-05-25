Procuraduría pidió a la Comisión de Acusaciones información sobre denuncias a Gustavo Petro por presunta participación en política

La entidad requirió a la Cámara información completa sobre las denuncias radicadas contra el mandatario por intervenir presuntamente en actividades políticas durante el periodo electoral - crédito Presidencia

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes un informe detallado sobre las denuncias existentes contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política.

El requerimiento, firmado por el procurador Gregorio Eljach y dirigido a la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, fue enviado el 25 de mayo de 2026.

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La solicitud pide un reporte que incluya información precisa sobre cada expediente: número de radicación, fecha de presentación, identidad de los denunciantes, síntesis de los hechos denunciados, etapa procesal actual y representante investigador asignado. El despacho del procurador fijó un plazo de tres días para la entrega del informe.

El requerimiento, firmado por el procurador Gregorio Eljach y dirigido a la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, fue enviado el 25 de mayo de 2026 - crédito suministrada

“Me dirijo a usted con el fin de solicitar información relacionada con las quejas o denuncias radicadas ante esa Comisión contra el presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, por presunta indebida participación en política”, figura en la carta remitida por el procurador.

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El pedido de la Procuraduría coincide con una investigación en curso sobre la difusión, por parte del mandatario, de contenido relacionado con la campaña del candidato Iván Cepeda a través de sus redes sociales.

En uno de los episodios recientes, Petro compartió imágenes y mensajes alusivos a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la neutralidad en los procesos electorales y la posible vulneración de normas constitucionales que buscan evitar ventajas para candidatos a partir de la intervención de funcionarios públicos.

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El documento oficial precisa que el objetivo de esta gestión es permitir que la Procuraduría ejerza funciones de “seguimiento y vigilancia sobre el adecuado trámite de dichas actuaciones”.

El pedido de la Procuraduría coincide con una investigación en curso sobre la difusión, por parte del mandatario, de contenido relacionado con la campaña del candidato Iván Cepeda a través de sus redes sociales - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Se estima que la Comisión de Acusaciones tiene actualmente en sus archivos cerca de 12 denuncias contra el presidente por este motivo. La entidad es el órgano constitucionalmente competente para investigar al jefe de Estado, mientras que la Procuraduría mantiene competencia disciplinaria sobre los congresistas y busca verificar el cumplimiento de sus funciones en estos casos.

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Además de la presunta participación política, existen otros procesos abiertos contra Petro, entre ellos investigaciones por supuesta violación de topes de campaña, remitidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

Mensaje de Gregorio Eljach

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, advirtió públicamente al presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de diferenciar con claridad entre la gestión pública y la promoción política personal.

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Durante una entrevista con El Tiempo, Eljach enfatizó que el presidente debe actuar con responsabilidad y evitar aprovechar su cargo para beneficiar intereses partidistas durante las elecciones. Señaló que “no puede pasarse de ese límite por un estilo personal”.

El jefe del Ministerio Público explicó que el poder de la Rama Ejecutiva en Colombia es amplio, y el presidente, como figura central, tiene una notable capacidad de influir en la opinión pública. Según Eljach, el uso de redes sociales y la expresión personal del mandatario pueden transformar la percepción ciudadana y afectar la confianza en las instituciones.

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“La influencia que tiene sobre la sociedad es muy grande. A eso agreguémosle la influencia que no conocía Colombia de las redes, del mensaje instantáneo, del uso a veces exagerado de transmitir el estilo personal a través de esa tecnología”, afirmó el procurador ante el medio.

El procurador Gregorio Eljach se refirió al papel del presidente Gustavo Petro en el debate público y a los límites en el uso de su investidura durante el periodo electoral. - crédito Carlos Ortega/EFE/Colprensa

Eljach reconoció que el presidente tiene derecho a defender su labor, aunque esto no debe traducirse en ataques o deslegitimación de otras instituciones. Agregó que el respeto por los límites legales es clave para preservar la credibilidad democrática y la estabilidad institucional.

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El procurador también aclaró que la Procuraduría no puede investigar directamente al presidente por mandato constitucional. Detalló que existen mecanismos como la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, además de debates de control político en el Congreso. “Como no puedo acudir contra el Presidente, debo advertir”, precisó.

Eljach indicó que la Procuraduría mantiene una vigilancia permanente sobre el comportamiento de los funcionarios públicos durante el proceso electoral y recordó que quienes infrinjan las normas serán sancionados. Además, destacó el carácter preventivo de la labor institucional, orientado a evitar faltas mediante la educación y advertencias oportunas, aunque los resultados no sean inmediatos por los plazos legales.

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