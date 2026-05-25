Colombia

Vicky Dávila cuestionó a Paloma Valencia por la presencia de Óscar Iván Zuluaga en su cierre de campaña en Bogotá: “Lo denuncié”

La periodista y excandidata presidencial criticó la participación del excandidato presidencial durante el evento político que se realizó en el Movistar Arena, en Bogotá

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Paloma Valencia y Vicky Dávila - crédito Colprensa
La comunicadora recordó su denuncia por el caso Odebrecht y planteó preguntas sobre la falta de filtros al aceptar apoyos de figuras señaladas en investigaciones judiciales - crédito Colprensa

La aparición del político Óscar Iván Zuluaga en el cierre de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia en Bogotá generó cuestionamientos de la periodista y exaspirante presidencial Vicky Dávila, quien recordó su papel al denunciar hechos relacionados con el caso Odebrecht.

Dávila, quien participó en la Gran Consulta por Colombia junto a Valencia, expuso en sus publicaciones en X su postura respecto a la participación de Zuluaga en el evento político y la reacción de la senadora Valencia ante su presencia.

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En su primer mensaje, Vicky Dávila citó expresiones utilizadas durante el acto, señalando: “Qué alegría verlo, un aplauso al doctor Óscar Iván, Paloma Valencia en su cierre de campaña en Bogotá”. La periodista planteó preguntas sobre la conveniencia de este respaldo y la falta de filtros al momento de aceptar apoyos, al afirmar: “No hacer filtro entre los apoyos de los cuestionados y los que hacen las cosas bien, es incorrecto. Punto. Y los colombianos sienten asco de tanta corrupción”.

Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila, quien participó en la Gran Consulta por Colombia junto a Paloma Valencia, expuso en sus publicaciones en X su postura respecto a la participación de Zuluaga en el evento político y la reacción de la senadora Valencia ante su presencia - crédito @VickyDavilaH/X

Dávila recordó su trabajo anterior como directora de Semana, donde denunció a Óscar Iván Zuluaga y publicó una grabación que lo vinculaba con la multinacional Odebrecht.

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Según señaló, “Zuluaga sabía de la entrada de dineros de Odebrecht”, haciendo referencia a la grabación y al testigo que entregó este material a la Fiscalía. Además, destacó que tanto Zuluaga como su hijo afrontan actualmente procesos judiciales por estos hechos.

La periodista cuestionó el motivo detrás de los aplausos a Zuluaga y su presencia en la actividad política. Escribió: “¿Lo aplauden por eso o por qué? Para empezar el señor Zuluaga no debería estar ahí. incluso, después de haber engañado a Uribe, quien le pidió explicaciones en medio del escándalo, pero él le negó todo”.

En otra publicación, Vicky Dávila abordó las críticas que ha recibido y la desilusión de algunos sectores por no sumarse a reconocimientos a Zuluaga. “Por este tipo de cosas es que algunos están ‘desilusionados’ de mí. Porque no me presto para aplaudir a Óscar Iván Zuluaga, acusado por recibir dineros de Odebrecht en su campaña presidencial de 2014”.

Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X
En otra publicación, Vicky Dávila abordó las críticas que ha recibido y la desilusión de algunos sectores por no sumarse a reconocimientos a Zuluaga - crédito @VickyDavilaH/X

Dávila mencionó que su distancia de ciertos personajes políticos responde a su negativa de respaldar a figuras señaladas por corrupción, como Wilmer Carrillo. Señaló: “Se ‘desilusionaron’ de mí porque no estoy subida en una tarima con Pulgares y Names, porque no aplaudo eventos convocados por Wilmer Carrillo, condenado por corrupto...”

La periodista enfatizó que no guarda silencio frente a estos hechos, al expresar: “Si esperaban que me quedara callada, están equivocados. La verdadera traición es a los colombianos y consiste en aliarse con la podredumbre de la política para derrotar la otra podredumbre que nos gobierna y que quiere quedarse con el país”.

Caso Óscar Iván Zuluaga

Óscar Iván Zuluaga, exministro y excandidato presidencial colombiano, fue acusado en 2023 de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht durante su campaña electoral de 2014.

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que Zuluaga habría aceptado para su campaña una contribución de 1,61 millones de dólares por parte de Odebrecht, monto que no fue reportado ante el Consejo Nacional Electoral, como lo exige la ley. Las autoridades señalaron que el dinero fue transferido a través de cuentas en Panamá para cubrir los honorarios de un estratega político extranjero vinculado a la campaña.

El caso se agravó con la acusación de que Zuluaga, junto con su hijo David Zuluaga, quien fungió como jefe de campaña, ocultaron deliberadamente la procedencia y el destino de dichos fondos en los informes presentados a las autoridades electorales.

Óscar Iván Zuluaga, exministro y excandidato presidencial colombiano por el Centro Democrático - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Óscar Iván Zuluaga, exministro y excandidato presidencial colombiano por el Centro Democrático - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Ambos fueron imputados por fraude procesal, falsedad en documento privado e ilícito enriquecimiento. Según los fiscales, la omisión en la declaración de estos recursos permitió que la campaña accediera a reposición de votos por más de 25 mil millones de pesos, cifra cercana a seis millones de dólares.

Odebrecht reconoció en 2016, ante tribunales de Estados Unidos, haber pagado cerca de 800 millones de dólares en sobornos en doce países para obtener contratos de obra pública, lo que desencadenó una serie de investigaciones en América Latina. En Colombia, el escándalo ha involucrado a varios funcionarios y campañas políticas, incluido el caso de Zuluaga. La constructora admitió haber entregado al menos 12 millones de dólares en sobornos en Colombia.

Zuluaga ha sostenido su inocencia y no aceptó los cargos. El proceso judicial sigue abierto y las autoridades continúan recopilando pruebas sobre el origen y la gestión de los fondos recibidos por la campaña. Odebrecht cambió su nombre a Novonor en 2020.

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