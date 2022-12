Teófilo Gutiérrez no descartó formar la dupla “BaccaTeo” en el Junior de Barranquilla en 2023

El barranquillero no ha definido su continuidad con el Deportivo Cali. REUTERS/Luisa González

El Deportivo Cali tuvo un 2022 para el olvido luego de ser campeón en el segundo semestre de 2021 de la mano del entrenador venezolano Rafael Dudamel. La décima estrella fue un espejismo dado que un año después el conjunto Azucarero está sumido en una crisis no solo en materia de resultados, sino también institucional.

La situación en el conjunto Verdiblanco es bastante precaria dado que el club le adeuda varios meses de sueldo a sus jugadores, lo que tiene en vilo la continuidad de varios, entre los que está el delantero barranquillero Teófilo Gutiérrez, que tiene un pie más afuera que adentro del Deportivo Cali.

El ex River Plate se encuentra en su natal Barranquilla a la espera de definir su futuro con el Deportivo Cali, con el que no ha vuelto a entrenar. En sus últimas declaraciones, Teófilo Gutiérrez prefirió evadir el tema: “De eso no quiero hablar, quiero ser muy respetuoso, ya ellos se pronunciaron, pero bueno, la idea es que todo el mundo quede bien”.

La mala relación con la cúpula del cuadro Azucarero derivó en que el jugador de 37 años haya tomado la decisión de abandonar las toldas caleñas pese a que aún le queda un año de contrato con el club. En su estancia con el Deportivo Cali, Teo ha marcado 14 goles y ha dado 12 asistencias en 65 encuentros jugados.

Le puede interesar: Atlético Nacional confirmó el rival con el que se medirá en la presentación de sus refuerzos en la “Noche verdolaga”

Incluso vistiendo la camiseta del Deportivo Cali, Teófilo Gutiérrez nunca ha ocultado su amor por el Junior de Barranquilla con el que ganó cinco títulos; dos ligas, dos Superligas y una Copa Colombia. Recientemente, el ex Cruz Azul se refirió a la posibilidad de regresar al cuadro Tiburón y hacer dupla en el ataque con Carlos Bacca en declaraciones recogidas por El Borillo.

“Ojalá se pueda dar el ‘BaccaTeo’, siempre existe la relación desde que estamos en Junior y me alegré cuando vino al Junior y no se le pudo dar el título, pero ojalá el otro año se le pueda dar a Carlos (Bacca). A la hinchada le digo que sigan creyendo en el jugador barranquillero y en Junior. Ojalá papito Dios les pueda dar una linda Navidad y que puedan volver a ganar título, consagrándose a nivel internacional”.

Así mismo, el jugador elogió los fichajes que el Junior está trayendo para el próximo año: “Que se armen muy bien. Han traído buenos jugadores y ahora falta lo más importante, armar un equipo (…) la idea es que los jugadores lleguen con la mejor disposición, que trabajen en equipo y le den lo mejor al Junior que se lo merece. La directiva hace un gran esfuerzo para traerlos y la camiseta del Junior es muy valiosa y pesa mucho. Ojalá consigan los grandes objetivos”.

En el presente año por todas las competiciones, Teófilo Gutiérrez disputó 39 partidos con el Deportivo Cali con un saldo de cinco anotaciones y nueve asistencias en 2,941 minutos en cancha. El goleador llegó a la escuadra vallecaucana a mediados de 2021 procedente del Junior de Barranquilla.

Seguir leyendo: