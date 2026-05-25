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Willer Ditta y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández: las dos sorpresas en la lista de 26 convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA

Néstor Lorenzo llamó al campeón del fútbol mexicano y a uno de los goleadores colombianos en Europa para enfrentar a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal

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Acuarela de los futbolistas Juan Camilo Hernández y Willer Ditta con uniformes de la selección Colombia, junto a un balón, el trofeo de la Copa Mundial y una multitud en un estadio.
Juan Camilo Hernández y Willer Ditta con sus uniformes de la selección Colombia, celebrando su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la copa del Mundial y una afición festiva de fondo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El director técnico Néstor Lorenzo reveló en rueda de prensa, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la lista de 26 jugadores convocados a la selección Colombia para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con varias novedades.

Las dos más importantes estuvieron en la zona de la defensa y del ataque con los nombres de Willer Ditta y Juan Camilo “Cucho” Hernández, respectivamente.

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Ditta es defensor central de Cruz Azul, equipo con el que quedó campéon en el Clausura del 2026, siendo considerado el zaguero más importante del campeonato. El futbolista, nacido en La Jagua de Ibirico (Cesar), de 29 años, jugó 22 partidos en el primer semestre de 2026. Con la selección Colombia, sumó dos partidos en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Su debut fue ante Ecuador en 2023 de visitante en donde sumó cuatro minutos. Su segunda aparición fue el 10 de octubre de 2024 jugando en la altura de El Alto ante la selección de Bolivia, partido en donde la Tricolor perdió 1-0.

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La huella de altura de Willer Ditta es otro de los puntos a favor teniendo en cuenta que Colombia jugará en Ciudad de México (2.240 metros sobre el nivel del mar) y Guadalajara (1.566 metros sobre el nivel del mar).

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Colombia v Peru - Estadio Metropolitano Roberto Melendez, Barranquilla, Colombia - June 6, 2025 Colombia's Cucho Hernandez in action with Peru's Luis Advincula REUTERS/Luisa Gonzalez
Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Colombia v Peru - Estadio Metropolitano Roberto Melendez, Barranquilla, Colombia - June 6, 2025 Colombia's Cucho Hernandez in action with Peru's Luis Advincula REUTERS/Luisa Gonzalez

Juan Camilo “Cucho” Hernández por su parte vive un gran momento con el Real Betis de España, lo que terminó siendo determinante para ganar el pulso con Rafael Santos Borré de baja producción goleadora e inestable rendimiento.

En la temporada 2025-2026 disputó 40 partidos con la camiseta del cuadro bético, marcando 15 goles y dando tres asistencias. Entre los equipos a los que marcó se destaca Real Madrid, goles en la UEFA Europa League y el doblete ante el Real Oviedo. Con la selección Colombia de mayores tiene siete partidos y ha marcado dos goles.

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