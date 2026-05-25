Alexa Torrex reveló las razones por las que no apoyará a Tebi Bernal en la final de ‘La casa de los famosos’: “Fue más que un shippeo”

Alejandro Estrada fue elelegido por Alexapara apoyarlo en su camino a la victoria en 'La casa de los famosos Colombia', dejando comprometida la alianza entre los tres - crédito Canal RCN

Alexa Torrex descartó dividir votos entre sus dos aliados de La casa de los famosos Colombia 3 y anunció públicamente que concentrará todo su respaldo en Alejandro Estrada para la gran final del reality del Canal RCN.

La cantante y su equipo aclararon que la decisión se tomó después de que ella ayudó a ambos a clasificar a la final, algo que ya representaba una victoria para todos. “Chicos, llegó la gran final de La casa de los famosos y queremos contarles la decisión que tomó Alexa junto a su team”, introdujo el comunicado antes de anunciar el nombre de Estrada.

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La decisión, confirmada a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, sorprendió a sus seguidores dado el vínculo que había construido con Tebi Bernal durante la competencia.

El comunicado con el que Alexa Torrex confirmó que no apoyará a su 'shippeo' en el reality de RCN - crédito @alexatorrexcontreras/IG

“Después de este camino tan especial, lleno de apoyo, amor y unión, hemos decidido apoyar a Alejandro Estrada para ganar La casa de los famosos”, escribió en el texto en el que expuso una a una las razones para tomar esa decisión.

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Los argumentos que entregó fueron estrictamente estratégicos: no dispersar el voto entre dos finalistas y epoyar a uno solo para que Tormenta se lleve el premio. “Ahora queremos unir toda nuestra fuerza y enfoque en un solo apoyo para no dividir votos”, señaló el comunicado.

Sobre el vínculo con Bernal, fue categórica al descartar cualquier conflicto: “Esto no significa que exista una diferencia, problema o mala relación con Tebi. Al contrario, existe una hermandad muy bonita y un respeto enorme”.

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Alexa Torrex dejó un mensaje con el que confirmó que su cercanía en la casa estudio con Tebi había sido más que un 'shippeo' - crédito @alexatorrexcontreras/IG

El anuncio cobró más peso por el historial entre Torrex y Bernal dentro del programa. La cucuteña llegó a romper su compromiso con su pareja externa, Jhorman Toloza, y al salir de la competencia se despidió de Bernal con un beso.

Días después compartieron una cena en la casa estudio, lo que alimentó las expectativas de sus seguidores sobre una relación fuera del juego.

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En publicaciones paralelas al comunicado, Torrex también se refirió a su propia eliminación: “El Torbellino morado fue más que un shippeo y eso se notó, al igual como sabemos que en esa placa donde yo estuve le tocaba salir a otra persona, también fue suerte y estoy bien con eso”.

En otro mensaje reposteado agregó: “No se puede tener contento a todo el mundo, pero si no nos vamos por uno, no gana ninguno de los nuestros, espero lo entiendan, los amo”.

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La reacción en redes fue inmediata. Varios seguidores advirtieron que la decisión podría afectar lo que ambos habían construido fuera de las cámaras, aunque la propia cantante dejó claro que su postura no partió de ninguna ruptura, sino de una apuesta táctica de cara a la recta final del reality.

La exparticipante de 'La casa de los famosos' explicó las razones por las que no apoyó a Tebi - crédito @alexatorrexcontreras/IG

Mensajes como: “Bueno a darla toda por el zorro viejo”; “creo que fue la mejor decisión de irse por uno solo” o “creo que se dio cuenta que Tebi la había utilizado para su beneficio y optó por hacer a un lado su mugajería”, entre otros, fueron los que dejaron sus fans.

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La respuesta de Alexa Torrex a Yaya Muñoz al llamarla “migajera”

La confrontación entre Yaya Muñoz y Alexa Torrex en el programa Tamo en vivo volvió a exponer las tensiones surgidas en La casa de los famosos Colombia.

El eje del enfrentamiento fue Tebi Bernal, excompañero del reality, cuya relación con ambas generó roces y señalamientos personales. Muñoz acusó a Torrex de “migajera” y le recordó que, según ella, Bernal nunca la incluyó en sus planes, entregándole un obsequio sarcástico en directo.

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En respuesta, Torrex le ofreció sus zapatos, aludiendo a los rumores sobre el olor corporal que persiguen a Muñoz en redes sociales. La discusión, que se tornó intensa, mostró cómo los vínculos y rencores del reality siguen influyendo en la vida pública de las participantes.