Colombia

Mientras el Gobierno planea crear termoeléctricas, el precio del gas importado quedaría ‘por los cielos’ en junio: subirían facturas de luz

Las previsiones señalan que el incremento internacional, junto con la menor producción nacional y factores climáticos, detonarían incrementos en las facturas de hogares, industrias y transporte en el país

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SPEC LNG es la única terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Colombia. Su función es importar GNL, regasificarlo (convertirlo de nuevo a gas) y así respaldar la generación de energía eléctrica y el suministro de gas natural al país, conectándolo con mercados internacionales de gas - crédito SPEC LNG
El precio internacional del gas natural licuado importado subirá un 32% y afectará las tarifas en Colombia desde junio de 2026 - crédito SPEC LNG

Un alza del 32% en el precio del gas natural licuado importado impactaría las tarifas de energía y gas en Colombia a partir de junio de 2026, de acuerdo con expertos del sector.

La creciente dependencia del país de este recurso importado, sumada al riesgo del fenómeno de El Niño, aumentaría la vulnerabilidad ante posibles escenarios de desabastecimiento.

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Las tarifas de gas y energía subirían en Colombia desde junio de 2026 porque el precio internacional del gas natural licuado importado, que abastece cerca de una cuarta parte de la demanda nacional, tendrá un incremento del 32%.

Esta situación afectaría directamente a hogares, industrias, comercios y transporte, ya que la menor producción local y la mayor demanda refuerzan el impacto de cualquier variación internacional.

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El experto minero-energético Sergio Cabrales explicó que el precio del gas natural licuado negociado para el periodo junio-agosto de 2026 pasará de UDS13,96 a UDS18,39 por millón de BTU, lo que representa el aumento señalado respecto al trimestre previo. Cabrales precisó que este energético ya cubre el 27% de la demanda nacional, por lo que cualquier ajuste internacional repercute de manera considerable en el mercado interno.

“Como resultado, se esperan aumentos considerables en las tarifas finales para los usuarios residenciales, comerciales, vehiculares e industriales”, señaló el experto en su cuenta de X

Cómo afecta el alza del gas importado a las tarifas en Colombia

El ajuste en el precio del gas natural licuado repercutiría en las tarifas de energía de usuarios residenciales, comerciales, industriales y de transporte. Cabrales resaltó que la relevancia del incremento radica en que actualmente las importaciones cubren el 27% de la demanda nacional, por lo que se prevén aumentos importantes en las tarifas finales de todos los sectores.

Colombia ya utiliza volúmenes elevados de gas importado. A principios de mayo de 2026, antes del inicio de El Niño, las importaciones llegaron a cubrir el 25% de la demanda, con un promedio de 227 GBTUD durante abril y picos de 260 GBTUD, alrededor de la mitad de la capacidad total disponible para importación.

La participación del gas importado en Colombia aumentó del 3% en 2015 al 23% en el primer trimestre de 2026, según datos del centro de pensamiento económico Anif. Este crecimiento refleja la reducción de la producción local, que cayó un 17,1% en 2025, y una mayor dependencia de fuentes internacionales.

Anif proyecta que el déficit mensual de gas podría alcanzar un 39% en 2026 y subir hasta un 58% en 2027, un panorama agravado por la amenaza de El Niño. El país dispone actualmente de una capacidad efectiva adicional cercana a 200 GBTUD, equivalente al 43% de la infraestructura de importación, pero el uso intensivo de este recurso disminuiría el margen de maniobra si las condiciones climáticas o del mercado global empeoran.

Desafíos internacionales y alternativas para fortalecer el suministro

Tensiones internacionales, como el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, han incrementado la volatilidad de los precios y generado dificultades logísticas en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa hasta el 25% del gas y el petróleo mundial. Aunque Colombia no depende de esa ruta, los aumentos internacionales de precios influyen en las importaciones y, en consecuencia, en las tarifas locales, según Anif.

La entidad ha alertado sobre retrasos en proyectos de generación energética y la necesidad de fortalecer la infraestructura ante potenciales déficits de hasta 2,3% en la oferta eléctrica. Cabrales señaló opciones como nuevos terminales de importación en Puerto Bahía, Buga, Ballena y Amazonica LNG para aumentar la capacidad nacional de abastecimiento.

Frente al incremento global de precios y la limitada producción interna, expertos consideran que avanzar en nuevas instalaciones energéticas es esencial para evitar interrupciones de suministro en los próximos años.

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