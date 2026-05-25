Colombia

Andrés Gómez, esposo de Beba, habló de sus dudas sobre el futuro sentimental con la exparticipante de ‘La casa de los famosos’: “No era para un rato”

El empresario barranquillero expresó sus sentimientos durante una conversación íntima que llamó la atención de la audiencia, mostrando la presión real que sienten las parejas dentro y fuera del programa

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El esposo de la creadora de contenido abrió su corazón y expuso sus temores - crédito @solochismesreality/TikTok

El reality La casa de los famosos llegó a su recta final tras más de 130 días de convivencia en la casa estudio, donde 26 celebridades compitieron por un premio de 400 millones de pesos.

La noche del 24 de mayo, en la última Gala de Eliminación, una conversación entre la participante Valerie de la Cruz, conocida en el mundo digital como Beba, y su esposo Andrés Gómez expuso un temor sobre su relación cuando termine el reality.

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En ese intercambio, Gómez expresó su preocupación por una posible separación al recordar su historia familiar: “No quiero que pase lo de mi papá… acordarme que una familia se separe, eso es muy duro, no podría…”.

La visita sorpresa de Andrés Gómez llena de emoción a Beba de la Cruz en 'La casa de los famosos Colombia' - @andyontrade/IG
La visita sorpresa de Andrés Gómez llena de emoción a Beba de la Cruz en 'La casa de los famosos Colombia' - @andyontrade/IG

No fue lo único que dijo Gómez. También le confesó que ese temor lo acompaña y planteó su inquietud: “Siento que hay posibilidad que tú me dejes…”.

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La conversación que ‘encendió’ comentarios en redes sociales

El diálogo se dio después de una semana en la que los semifinalistas recibieron la visita de familiares, que participaron en dinámicas de la producción, compitieron y opinaron en el brunch. Tras esas actividades, los familiares abandonaron la casa uno a uno y usuarios en redes sociales señalaron el intercambio entre De la Cruz y Gómez fue uno de los más emotivos.

Antes de que su esposo expusiera su preocupación, la barranquillera alcanzó a decir: “Tengo que tener muchas cosas en mi cabeza claras antes de…”.

Qué dijo Andrés Gómez sobre el futuro de la pareja

Beba exigió respeto y dejó claro que no desea ningún tipo de relación con Alexa - crédito cortesía Canal RCN
Beba exigió respeto y dejó claro que no desea ningún tipo de relación con Alexa - crédito cortesía Canal RCN

Gómez encuadró su inquietud como un pensamiento recurrente sobre el final de su relación. En el mismo tramo de la conversación, también fijó su postura sobre lo que ella vive dentro del formato: “Igual tú eres una persona, tú decides lo que quieres hacer, no sé qué tengas en tu cabeza”.

Luego, marcó distancia de las opiniones externas -en especial a su cercanía con Valentino Lázaro- y apeló a su marco religioso: “Yo respeto todo lo que estás viviendo, pero no comparto todo lo que dicen los demás… Ten en cuenta siempre, que las palabras de Dios estén siempre por encima hasta de lo que yo digo”.

En otra parte de su intervención, Gómez vinculó la continuidad del vínculo a un compromiso previo de la pareja: “El día que nosotros decimos estar juntos, eso no era para un rato, era para siempre”.

La casa de los famosos Colombia
La participante se habría cansado de los hostigamientos de Juanse Laverde - crédito Cortesía Canal RCN

Las reacciones de los seguidores del programa no tardaron en aparecer y algunos mostraron cierto tipo de compasión con el esposo de la eliminada de la competencia, con mensajes como: “Pobrecito, todos quisiéramos un Andrés en nuestras vidas”; “Se han puesto a pensar que llevan 4 meses lejos, es normal sentir ese temor”; “Ella ya dijo que se quedaba en Bogotá”, entre otros.

Qué más dijo Beba de la Cruz

En una reciente conversación de la barranquillera con Santiago Vargas para el programa Mañanas Express del Canal RCN, Beba aseguró que se quedará en Bogotá y que será su esposo el que tenga que decidir si se queda en Barranquilla mientras ella permanece en la capital del país con sus planes o siguen su historia de amor en una nueva ciudad.

“Primera vez en la vida que ambos estamos en una situación así. Yo estoy más familizarizada con el medio con el tema de la funa, el ojo público, Andrés no. Yo estaba un poco preocupada porque no fue mi decisión llevar nuestro matrimonio a ese nivel de exposición.. Estaba teniendo mucho cuidado de las cosas", fueron las declaraciones de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Así las cosas, los seguidores de Beba tendrán que esperar las noticias de la mudanza de su esposo a Bogotá.

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