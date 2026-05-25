Andrea Petro respondió si se siente feliz de que su padre Gustavo Petro termine su periodo presidencial: “Era necesario”

Así lo expuso a sus seguidores en una dinámica en su cuenta de Instagram - crédito @rastreandofamosos/IG

Andrea Petro ha ganado visibilidad en redes sociales, más allá de su emprendimiento y de su vida fuera de Colombia, por el respaldo a las políticas que ha defendido de Gustavo Petro, su padre, durante estos cuatro años de gobierno marcados por polémicas y decisiones cuestionadas por la oposición.

Recientemente, la hija mayor del jefe de Estado realizó una dinámica de preguntas y respuestas en la que sus seguidores preguntaron por un tema puntual: si se siente feliz porque el mandatario termine su cuatrienio.

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Andrea, emocionada por el fin de una etapa más en la vida de su progenitor, expuso lo siguiente: “De cierta manera, sí. De una cierta manera sí necesita descansar un poco, tomarse un buen tiempo, hacer las cosas que realmente le gustan, pero su pasión es la política, obviamente, pero sí, estos cuatro años han sido muy violentos para nosotros, así que hacer una pauta en el camino era necesario".

- crédito @andreapetro91/Instagram

Las reacciones no tardaron en aparecer y, además, de las críticas, los internautas escribieron mensajes como: “Si estpa feliz ella, imagínese al resto de colombianos”; “cansado de qué, de tomar café será lo único”; “está muy cansado de dejar a un país quebrado y con un servicio de salud peor que el que encontró”, entre otros.

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El proyecto personal de Andrea Petro

La atención de las redes sociales colombianas se volcó hacia Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, tras el anuncio de su próximo libro autobiográfico. Desde su cuenta de Instagram, la empresaria y activista confirmó que el proyecto está en marcha y que en él compartirá su perspectiva sobre episodios personales y familiares que hasta ahora han permanecido en reserva.

El anuncio surgió durante una sesión de preguntas y respuestas en la plataforma, donde Andrea reveló: “Hoy escribo un libro. Mi vida y mi punto de vista sobre la suya. Está en construcción y pronto será compartida”.

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Por ahora se desconoce la fecha de lanzamiento, pues apenas anunció la redacción, sus seguidores esperan que tenga historias familiares y cómo ha sido su vida lejos de su tierra natal.

- crédito @andreapetro91/Instagram

La noticia generó de inmediato especulaciones sobre los posibles temas que abordará, especialmente en lo que respecta a su relación con figuras del entorno presidencial.

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Muchos colombianos han mostrado interés en este libro por el rol visible que Andrea Petro mantiene en redes sociales, donde suele expresar opiniones políticas y compartir detalles de su vida fuera de Colombia. La expectativa aumentó tras episodios públicos de tensión con Verónica Alcocer, esposa legal de Gustavo Petro y madre de las hijas menores del mandatario.

En una ocasión reciente, Andrea fue consultada sobre Alcocer durante otra dinámica en Instagram. Ante la pregunta, la joven optó por no responder con palabras, limitándose a una expresión facial interpretada por muchos como signo de fastidio o desaprobación. Este gesto silencioso alimentó las especulaciones sobre conflictos internos en la familia presidencial.

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Andrea Petro lanza Bachué, una marca que une moda y conciencia ecológica - crédito @andreapetro91/X

La trayectoria de Andrea Petro está marcada por su independencia. Desde 2012 reside en Francia, donde decidió establecerse para construir una vida alejada de las presiones políticas que implica su apellido.

Es economista, con maestría en Comercio Internacional, y ha trabajado en sectores comerciales y portuarios. Además, creó la marca de ropa sostenible Bachué Sportswear, un emprendimiento que refuerza su perfil como empresaria y activista por la sostenibilidad.

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Entre los temas que podrían tener espacio en su libro figuran sus experiencias como migrante, los desafíos que enfrentó en Francia y su trabajo con la Organización Colombiana para Migrantes.

También se espera que aborde cuestiones familiares, dado el interés público por las posibles revelaciones sobre el entorno de Gustavo Petro y su círculo.

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