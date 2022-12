Independiente Medellín perdió la final y nuevamente es subcampeón de Colombia: una maldición que no cesa

El equipo paisa ha sido en 11 veces subcampeón de Colombia. Foto: Colprensa

La gran final de la Liga BetPlay dejó como campeón al Deportivo Pereira, quien se impuso desde los once pasos luego de que tras los 90 minutos el marcador se mantuviera igualado, teniendo en cuenta que el juego en el Atanasio Girardot también culminó con un empate 1-1. El equipo dirigido por David González se quedó a un solo gol de poder sumar la séptima estrella a su escudo.

El Deportivo Pereira hizo historia y por primera se coronó campeón en la máxima categoría del Fútbol Profesional Colombiano, el título también le permitirá jugar, por primera vez, la Copa Libertadores de América. El equipo matecaña, quien pasó varios años en la segunda división, ascendió en 2020, en 2021 disputó la final de la Copa BetPlay y en 2022 culminó el año poniendo la llamada ‘Estrella de Navidad’ sobre su escudo.

Por otra parte Independiente Medellín, quien tuvo la ilusión de coronarse nuevamente campeón, no pudo superar al matecaña en su casa ni en el Hernán Ramírez Villegas. En la serie de penales se encontraron a Harlén Castillo, quien estuvo imbatible bajo la portería y fue una de las claves en el título del equipo de Restrepo.

Esta no es la primera vez que Independiente Medellín queda muy cerca del título, ya que con este nuevo subcampeonato se convirtió, junto al Atlético Nacional, en el equipo que más veces ha quedado en el segundo lugar en la historia de la primera categoría del Fútbol Profesional Colombiano. En once ocasiones el ‘Poderoso’ ha podido sumar un nuevo título, pero no ha podido cumplir el objetivo.

Independiente Medellín ha sido campeón en seis ocasiones:1955, 1957, 2002-II, 2004-I, 2009-II y 2016-I, y desde el último título obtenido ha disputado dos finales más, ante Junior de Barranquilla en la y ante el Deportivo Pereira, sin embargo, cayó en las dos finales por 5-4 y 1(3)- (4)1. El equipó antioqueño ha sido subcampeón en once oportunidades: 1959, 1961, 1966, 1993, 2001, 2008-II, 2012-II, 2014-II, 2015-I, 2018-II y 2022-II.

Independienten Medellín cayó en la final ante Pereira. Foto: Colprensa

Primeros años

La primera vez que Independiente Medellín fue subcampeón fue en el certamen que se llevó a cabo en 1959, en aquella ocasión el equipo paisa quedó en segundo lugar con 52 puntos, mientras que Millonarios fue campeón con 58 unidades. Tres años después, en 1961, se repitió la historia, solo que esta vez el equipo bogotano sumó 62 puntos y los paisas 54.

En 1966 Independiente Medellín culminó el certamen en segundo lugar con 63 puntos y en aquella ocasión Independiente Santa Fe se coronó campeón con solo tres puntos de diferencia. Para ese momento el campeonato contaba con la participación de 14 equipos.

90′s y 2000

En 1993 el formato era diferente, en la reclasificación Independiente Medellín culminó en segundo lugar, se ubicó en el grupo B donde también quedó en el segundo puesto y en el cuadrangular final igualó en puntos con Junior de Barranquilla pero por diferrencia de gol no pudo coronarse campeón.

En 2001 quedó en el octavo puesto de la tabla de posiciones y clasificó a los cuadrangulares, llegando a obtener el primer puesto del grupo B con 11n puntos, superando a Cortuluá, Cali y Tolima. En la gran final cayó ante América de Cali luego de perder 3-0 (marcador global).

En el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios se coronó como el nuevo campeón de la Liga Postobón II 2012 tras vencer a Medellín. Foto: Colprensa: Mauricio Alvarado

Torneos cortos

En el 2008-II, Independiente Medellín quedó en el quinto puesto de la tabla de posiciones y se clasificó en primer lugar del grupo A con 11 puntos, sin embargo, en la final cayó nuevamente ante América de Cali que se impuso con un 4-1 en el marcador. En el 2012-II quedó séptimo en la fase del todos contra todos, lideró el grupo B pero cayó ante Millonarios en la final, esta vez desde los once pasos.

En el 2014-II culminó en el segundo puesto de la tabla y también lideró el grupo B, pero cayó en la final ante Independiente Santa Fe que se impuso por 3-2. En el siguiente certamen, EL 2015-I el Poderoso volvió a ser protagonista y esta vez, aunque quedó cuarto en la tabla, aseguró su puesto en los playoffs, en cuartos de final venció a Junior y en la semifinal se impuso sobre Tolima, sin embargo, cayó en la final por 2-1 ante el Deportivo Cali.

Los subcampeonatos más recientes se dieron en el 2018-II, culminó quinto en la tabla de posiciones, lo que le permitió clasificar a los playoffs en donde venció en los cuartos de final al Atlético Bucaramanga y en la semifinal al Deportes Tolima, sin embargo, en la final ante Junior, cayó por 5-4. Y el más reciente de todos se dio en la 2022-II, luego de quedar tercero en el todos contra todos clasificó al grupo B, donde se impuso con 11 puntos, sin embargo perdió desde los once pasos la final ante Pereira.

El Campín Independiente Santa Fe enfrentó al Deportivo Independiente Medellín en la final de la Liga Postobon II 2014. (Colprensa - Mario Franco)

