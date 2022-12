Medidas de cuidado en Cundinamarca para las celebraciones de fin de año

No usar pólvora.

No exceder el consumo de bebidas alcohólicas.

C omprar bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos legales para evitar el contrabando y el consumo de productos adulterados. Igualmente, destruir los envases vacíos de licor.

No mantener consigo o en su vivienda altas sumas de efectivo.

En caso de viajar, dejar su residencia encargada a personas de entera confianza y verificar el funcionamiento de chapas, sistemas de seguridad y cierre de ventanas. Igualmente. Dejar apagados, desconectados y/o cerrados los sistemas eléctricos y de gas residencial que no vayan a ser utilizados.

Si viaja por carretera, no exceda los límites de velocidad y conduzca responsablemente. Haga pausas si se trata de recorridos largos, mantenga el vehículo en óptimas condiciones mecánicas, lleve consigo sus documentos personales y vehiculares al día. No distraerse con su teléfono móvil y no consumir alcohol o sustancias alucinógenas.