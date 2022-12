Estos son los puestos de votación para residentes en Cundinamarca

Los extranjeros residentes en Colombia mayores de 18 años podrán votar para elegir alcaldes, concejales y ediles o miembros de las Juntas Administradoras Locales. Foto vía: Registraduría Nacional

La Registraduría Nacional informó a todos los extranjeros residentes en Colombia, mayores de 18 años, que podrán efectuar su derecho de votar para elegir alcaldes, concejalas y ediles o miembros de las juntas Administrativas del territorio (no podrán elegir gobernadores, ni diputados).

Conforme a lo señalado por la organización electoral, estos habitantes podrán ejercer su derecho cumpliendo cabalidad los siguientes requisitos, establecidos en el artículo 5 de la Ley 1070 de 2006:

Tener visa de residente de conformidad con las normas que regulen la materia.

Acreditar como mínimo cinco (5) años continuos e ininterrumpidos de residencia en Colombia.

Poseer cédula de extranjería de residente.

Estar inscrito en el respectivo registro electoral (censo electoral).

No estar incursos en las inhabilidades constitucionales y legales.

Según lo informado por la Registraduría aunque ellos se encargan de realizar el proceso de inscripción de los extranjeros residentes en Colombia. Además, resaltaron que Migración será la entidad encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de trámite de inscripción, esto señalado en el artículo 5 de la Ley 1070 de 2006.

Cabe tener en cuenta que una vez realizada la respectiva verificación por parte de la Subdirección de Extranjería de Migración Colombia, se remite a la dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional la relación de los extranjeros inscritos.

Además, se señala aquellos que cumplieron o no con los requisitos establecidos por la ley y a su vez definirá el mecanismo idóneo para informar a los extranjeros que no cumplieron con los requisitos de ley. Por lo tanto, no harán parte del respectivo censo electoral para estos comicios.

Frente a esto, el delegado de Cundinamarca por parte del Registrador Nacional, Gustavo Adolfo Tobo Rodríguez, dio a conocer los 96 puntos de atención a la ciudadanía para el registro e inscripción de cédula (documento de identidad), con el fin de que tanto los habitantes nacionales como los extranjeros conozcan de su lugar correspondiente de votación para las elecciones locales 2023.

Ante esto, los municipios con mayores puntos de inscripción de cédula en el territorio cundinamarqués son : Soacha con 13, Girardot con 9, Fusagasugá con 7, Facatativá con 5 y 4 le corresponde a Funza.

A continuación, los 96 puntos con su correspondiente municipio, cambios, direcciones, puestos, tipos de modificación (con censo, sin censo) y nombre del nuevo puesto:

Cabe recordar que el pasado 29 de octubre inició el período de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones territoriales 2023, incluidos los extranjeros residentes en Colombia, que quieran participar en esta jornada electoral y que tengan cédula de extranjería con categoría de residente vigente, expedida por Migración, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1070 de 2006.

Este trámite de inscripción podrá ser realizado hasta el 29 de agosto del 2023, es decir, dos meses antes de las elecciones territoriales, en cualquiera de las sedes de la Registraduría a nivel nacional, de lunes a viernes, en un de horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., presentando la cédula de extranjería con categoría de residente.

Finalmente, la Registraduría recuerda que las elecciones territoriales 2023 se elegirán 32 gobernadores y 418 diputados los cuales conformarán las asambleas departamentales. Igualmente, 1.102 alcaldes y 12. 072 concejales de todos los municipios de Colombia, incluyendo Bogotá, así como 6513 ediles que conformarán las Juntas Administradoras Locales (JAL).

Seguir leyendo: