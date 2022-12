El presidente Petro cuestionado sobre su relación con la senadora Piedad Córdoba: “No he vuelto a hablar con ella desde la campaña”

“No he vuelto a hablar con Piedad Córdoba”: el presidente Gustavo Petro se destapó sobre su relación con la senadora del Pacto Histórico. Fotos: Colprensa (Sergio Acero-Camila Díaz)

Desde que se conocieron múltiples de las investigaciones que rondan a la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, se le había pedido al presidente Gustavo Petro que emitiera un pronunciamiento al respecto. Sin embargo, más allá de pedirle en plena campaña presidencial que se retirara de su equipo, no había dicho mayor cosa. Todo cambió recientemente.

En medio de una entrevista que le realizó el periodista José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, el jefe de Estado volvió a referirse a quien se consideraba una de sus mayores aliadas en el Congreso de la República y, contrario a lo que muchos creían, Petro reveló que cortó comunicación con ella.

“No he vuelto a hablar con Piedad Córdoba desde la campaña”, contestó el primer mandatario al informativo cuando le preguntaron por su cercanía con la también hermana del sindicado por narcotráfico y otros varios delitos que incluso causaron su extradición, Álvaro Córdoba.

En su cuenta de Twitter, la senadora no ocultó su alegría por el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones, pero ahora se distanciaron; esta es la razón

De hecho, el mismo presidente colombiano fue el que dio el aval para que las autoridades de los Estados Unidos se llevaran a una de sus cárceles en Nueva York al hermano de la legisladora oficialista. Al respecto, Petro desmintió que le haya sido difícil tomar esa decisión debido a la cercanía con Piedad Córdoba. “No, trabajo no me costó”, sentenció el mandatario en su entrevista con el noticiero.

Los demás detalles y declaraciones del diálogo del presidente Petro se conocerán en los próximos días. Sin embargo, no ha dejado de causar revuelo en el país la decisión del mandatario de extraditar al sindicado de narcotraficante, quien está en líos con las autoridades gringas por varios delitos que, inclusive, involucran a las disidencias de las Farc.

Fue el pasado miércoles 23 de noviembre cuando Gustavo Petro firmó la extradición a suelo estadounidense, por los delitos de narcotráfico, contra Álvaro Córdoba. La decisión del primer mandatario se tomó luego de que se firmó un recurso de reposición que interpuso el equipo jurídico de Córdoba. Con ello, es oficial: el familiar de la polémica senadora pagará por sus crímenes desde una cárcel de los Estados Unidos.

“Confirmar la Resolución Ejecutiva No 196 del 7 de septiembre de 2022, por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del ciudadano colombiano Álvaro Córdoba, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución”, reza el texto firmado por el jefe de Estado.

Álvaro Fredy Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, será extraditado a EEUU con el aval de Petro. foto: Facebook - Álvaro Córdoba

El sujeto, que por ahora está recluido en la cárcel La Picota, al sur de Bogotá, podría ser retenido en las próximas horas o días por agentes de la Fuerza Pública estadounidense. La defensa del hombre, oriundo de Antioquia, pedía que el Gobierno se retractara de la condena contra su cliente; sin embargo, el Ministerio de Justicia no respaldó la iniciativa y decidió que, en efecto, Córdoba irá a una cárcel neoyorquina con la venia del Presidente.

“Se cumplió con plena observancia y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que conduzcan, a variar la decisión inicial, el Gobierno Nacional, en virtud de la facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva No 196 del 7 de septiembre de 2022″, agrega la sentencia.

La sentencia contra Córdoba, sindicado por concierto para importar narcóticos a Estados Unidos, así como por tráfico de drogas ilícitas, armas de fuego y concierto para delinquir, se da luego de los innumerables intentos de su defensa para que no se hiciera efectiva esa medida en su contra.

