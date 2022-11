Paracaidista Ana Aponte afirma que se enamoró “de poder cumplirle el sueño de volar a todos los seres humanos”

Del 20 al 26 de noviembre Ana Aponte intentará batir un récord mundial junto a 99 mujeres en un salto múltiple en Arizona (Estados Unidos) / (Jesús Avilés)

Para la deportista bogotana Ana Aponte el paracaidismo no es solo un deporte extremo, sino una terapia de sanación, que desde hace más de quince años ha transformado su vida y la manera en como conecta su mente y su cuerpo.

A sus 35 años la colombiana empacó maletas con destino a los cielos estadounidenses, específicamente en el estado de Arizona, en donde hasta el sábado 26 de noviembre intentará batir un récord mundial junto a 101 mujeres más en una serie de saltos que reivindica los 102 años del derecho al voto de las mujeres a lo largo de la historia. Volando de cabeza y tomándose de las manos para hacer figuras en el aire, las paracaidistas buscarán dejar un legado en la historia de la disciplina.

Y es que la idea de Ana es darle visibilidad y empoderar a muchas más mujeres a que salgan de su zona de confort en una disciplina en la que aproximadamente el 76 % de sus practicantes son hombres. Todo se realizará en el marco del evento Proyecto 19 que también busca profesionalizar generar un efecto contagio en muchas más paracaidistas colombianas para expandir la disciplina a futuro.

La paracaidista bogotana busca empoderar a muchas más mujeres para que se sumen al deporte extremo y le den mayor visibilidad internacional / (Suministrado)

El potencial de Ana no solo se concentró en el paracaidismo. Lo que más llama la atención en la artista plástica de profesión es cómo logró integrar sus conocimientos junto con la apnea, el yoga y por si fuera poco el emprendimiento, teniendo en cuenta que en 2012 fundó la escuela Xielo Skydive Colombia, que ha servido como plataforma para inspirar a miles de personas, instruirlas y hacer crecer el deporte.

Desde la perspectiva de paracaidista, ella ve una conexión entre cuerpo y mente a través del movimiento mientras deja fluir su vida con el viento. Uno de sus principales logros es haber visto a la Tierra desde la perspectiva de que “nosotros pertenecemos a ella y no ella a nosotros”.

En diálogo con Infobae Colombia, Aponte recordó apartes de su vida y los momentos más importantes antes de la preparación para la serie de saltos que afrontará hasta el 26 de noviembre en el estado de Arizona:

Infobae Colombia (IC): ¿Qué la motivó a practicar el paracaidismo?

Ana Aponte (AA): “Yo principalmente no lo hago por la adrenalina, como piensa la gente… Esto tiene que ver con algo muchísimo más profundo del ser y es salir de tu zona de confort y es algo que te muestra —cuando estás haciendo el curso— tus demonios y todas las cosas que tienes que trabajar en sí, todos tus miedos, te enfrenta y te hace dudar de ti, te muestra mil cosas hasta que lo logras. Es demasiado poderoso y tiene que ver con la mente, con el espíritu, es una terapia de sanación al 100 %”.

IC: ¿Cómo combina su profesión como artista plástica con las otras tres pasiones como lo son el yoga, la apnea y el paracaidismo?

AA: “Realmente todo es arte y gracias al universo he podido crear rutinas en absolutamente todas las herramientas que he encontrado para mi vida y para potenciarme como ser humano. Yo puedo crear una rutina en yoga, diseño arte que creé con mis manos, yo diseño logos, todos los uniformes de Xielo. Todo el tiempo estoy en constante creación... La apnea es también una herramienta y práctica demasiado importante en mi vida que me ha dado la respiración y el confiar en mí. Siempre estoy buscando herramientas con las cuales yo pueda seguir conectando puntos y que me potencialice como atleta, porque todo para mí está conectado y todas estas prácticas se vuelven un todo en mi vida en cuanto a técnica a evolución y consciencia del cuerpo”.

IC: ¿Cómo era el mundo antes y después del paracaidismo en su vida?

AA: “Yo hice mi primer salto en Colombia cuando tenía 16 años y después me fui a Australia; hice mi segundo tándem y ahí fue cuando decidí que quería hacer esto para toda mi vida. Me voló la cabeza la sensación y la felicidad tan grande que produjo en mí el ver la Tierra desde otra perspectiva, el sentirme tan libre, el empoderamiento que sentí, lo que me dio en ese momento fue tan poderoso que yo dije ‘yo quiero esto para siempre’ y aquí sigo después de quince años (risas)”.

Son más de 6.000 saltos los que han acompañado la carrera profesional de Ana tras 15 años de ejercer la disciplina / (Suministrada)

IC: ¿Cuál o cuáles son los saltos que más recuerda y que guarda con cariño entre los más de 6.000 que acumula?

AA: “El salto con mis padres. Cuando mis padres saltaron en México, nos cayeron de sorpresa cuando nosotros estábamos en México y bueno, los hicimos saltar (risas)... También el salto cuando rompí el récord mundial de 65 mujeres volando de cabeza en el 2016 en la misma zona en la cual estoy ahora; y los saltos del récord, suramericano y los saltos del récord colombiano que hicimos en cielo, entre otros”.

IC: ¿Cómo surge la idea de fundar Xielo Skydive?, ¿qué la motivó a emprender en este deporte extremo?

AA: “Me motivó que me enamoré perdidamente del paracaidismo. Me enamoré de lo que genera en los seres humanos; me enamoré de lo el empoderamiento tan grande que le ha dado a mi ser y la persona que me ha convertido y todas las enseñanzas que me ha dado y que me sigue dando y me enamoré de poder cumplirle el sueño de volar a todos los seres humanos, que así lo quisieran desde un lugar en el cual se enfocara en la parte profesional y en los estándares de seguridad internacionales, porque eso no existía en Colombia.

Cuando yo hice el curso acá eso no existía en Colombia, entonces a raíz de empezar a viajar de empezar a conocer el paracaidismo real (de afuera) fue que nos inspiramos con mi pareja y dijimos con Nicolás Rubio: ‘vamos a crear una zona de salto con estándares de seguridad internacionales y que algún día seamos reconocidos por nuestro nivel’ y está pasando. Estamos en ese camino y estamos generando cosas increíbles tanto así que ya tenemos cuatro récords en Xielo y somos la empresa más grande y más fuerte en paracaidismo que ahora existe. Los dos colombianos y los sudamericanos”.

Establecer un récord femenino de más de 100 personas, el objetivo de Aponte a sus 35 años / (Suministrada)

IC: ¿Cómo es la preparación para batir el récord mundial en 2022?

AA: “Llevamos una preparación de años. Este récord se tenía pensado para romperlo en 2020, pero a raíz de la pandemia y todo lo que pasó decidieron moverlo dos años y acá estamos en Arizona (Estados Unidos) entrenando, comenzamos con el entrenamiento de la base, porque la figura está compuesta por una base y poco a poco van llegando las personas a conectar y hacer como una flor de una vida, es una figura geométrica muy bonita en la cual pues todas tenemos que empezar a conectar, cada una de nosotras tiene un puesto específico y a cada una de nosotras nos pusieron en donde vamos a desarrollar nuestras habilidades de la mejor manera y en donde vamos a entregar todo.

Las personas que estamos afuera de la base vamos a tener la oportunidad de seguir saltando y eso nos lleva a realizar una formación de 23 personas. Todas las mujeres que vamos a estar participando tenemos una reunión: hay un equipo principal siempre en los récords y hay un equipo que se llama ‘la banca’. Entonces si por ejemplo hay alguna persona que comete un error, lo bajan a la banca y suben a alguien que lo esté haciendo superbién de la banca al equipo principal, porque la banca también está saltando simultáneamente, no en el mismo salto del récord, sino con otras personas”

IC: ¿Cómo no se rompe el récord?

AA: “Cuando hay alguien que no conecta, todos deben tomarse de las manos. Absolutamente todas las personas tienen que estar en un estado mental y en una seguridad para haber masterizado la técnica para que pueda darse récord, entonces todavía falta bastante para que podamos tener un récord mundial de 200 personas, igual se va a seguir trabajando.

Tenemos hasta el 26 para hacer cinco saltos por día y para intentar romper el récord. Por ejemplo, en el récord pasado en 2016, lo rompimos en el último intento que teníamos que era el 16º salto. Este año en Ottawa (Illinois) el clima nos jugó una mala pasada y fue muy difícil nosotros tener la posibilidad de seguir intentando con 200 personas tuvieron que reducir la formación a 170 personas. Siento que 200 personas es bastante grande”.

IC: ¿Qué récords han impuesto sin precedentes?

AA: “Los que organizamos en Colombia. Yo tuve la oportunidad de organizar algo que fue un sueño mío desde hace muchos años. Quería organizar el primer récord suramericano de mujeres volando de cabeza en Xielo Skydive en Cundinamarca y también el primer récord colombiano mixto volando de cabeza. Logramos hacer dos récords colombianos mixtos y dos récords suramericanos de mujeres; los logramos establecer por primera vez, así que fue un éxito total y fue la primera vez que se hacía también en nuestro país algo así.”

Un compilado de los mejores saltos entre los más de 6.000 que acumula Ana Aponte en su carrera profesional / (Suministrado)

