Inflación en Colombia: Dane reportó una variación mensual del 0,78% en abril de 2026 y una anual del 5,68%

En abril de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: zanahoria (10,40%), tomate de árbol (9,05%) - crédito Visuales IA

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para abril de 2026, e informó que la inflación registró una variación anual del 5,68% y una variación mensual del 0,78%.

De acuerdo con el informe que reveló, hay tres divisiones de gasto que se ubicaron por encima del promedio nacional en materia de variación mensual por concepto de IPC:

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Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,51%

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar: 1,06%

Transporte: 0,81%

“En abril de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: zanahoria (10,40%), tomate de árbol (9,05%) y papas (8,05%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: naranjas (-3,83%), dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-2,29%) y plátanos (-1,41%)”, precisó la entidad.

Además, para ese mes, la división de Restaurantes y hoteles registró una variación de 9,61%, y según el Dane, esta es la mayor variación anual que ha registrado.

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Por otro lado, indicó que las ciudades que registraron una mayor variación anual de la inflación en abril fueron Pereira, con un 6,76%; Armenia, con un 6,56%; y Bucaramanga, con un 6,53%. Mientras tanto, las ciudades con mayor variación mensual del IPC fueron Cúcuta, con un 1,22%; Armenia, con un 1,22%; y Cali, con un 1,09%.

En desarrollo...

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