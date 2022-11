Ana Aponte batirá récord mundial de paracaidismo al saltar junto a 99 mujeres por el empoderamiento femenino

Ana Aponte competirá nuevamente por el récord mundial de paracaidismo / (Instagram: ana_xielo)

Así como lo hizo en 2016 cuando logró un récord mundial al saltar y volar de cabeza junto a 65 mujeres, la paracaidista colombiana Ana Aponte buscará batir una nueva marca internacional, entre el 20 y 26 de noviembre de 2022, cuando participe de Proyecto 19, un evento deportivo que busca celebrar los derechos femeninos y darle visibilidad a las problemáticas globales relacionadas con la falta de equidad e igualdad.

El salto de Ana, que ella califica como un sueño, tuvo que ser aplazado durante la pandemia del covid-19 para que finalmente fueran convocadas 100 paracaidistas para saltar en una causa feminista en el estado de Arizona (Estados Unidos), territorio que sobrevolará junto a otras 99 atletas provenientes de más de 20 países del mundo.

Con una trayectoria de al menos 10 años en el paracaidismo y con cerca de 150.000 saltos, estas mujeres saltarán pensando en conmemorar un evento importante para el empoderamiento femenino: el derecho al voto. Por si fuera poco, esperan batir el récord mundial y poner a prueba su fortaleza física y mental con la motivación de hacer visible la causa por la equidad de género en su gran salto.

Ana es consciente del gran reto que implica saltar por defender la lucha colectiva de las mujeres en un deporte en el que el 76 % de sus competidores son hombres. Sin embargo, se siente orgullosa de practicar este deporte, que complementa sus otras tres pasiones: el arte, el yoga y la apnea:

Vamos a visibilizar no sólo este derecho alcanzado, sino los problemas que aún enfrentamos. La falta de representación e igualdad son apenas un ejemplo. Incluso en el paracaidismo: solo el 14 % en este deporte somos mujeres. Alzaremos la voz a través del paracaidismo, honrando la valentía de las mujeres y mostrando al mundo lo que hacemos.

Ana estudió Artes Plásticas en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, ciudad que la vio nacer y en donde a sus 16 años incursionó en el mundo del paracaidismo. Fue en ese entonces cuando un amigo suyo le propuso saltar y, en compañía de sus padres, se aventuró a la aventura extrema desde los aires.

Ella considera que el paracaidismo no es solamente una actividad para realizar en un fin de semana, sino en toda su vida, junto a actividades indispensables como pintar, respirar, o amar.

Cuando tenía 19 años viajó a Australia, país en donde de la mano de la francesa, Melissa Philip, su sueño de convertirse en paracaidista profesional se volvió realidad. Ambas compartían apartamento y en las noches –antes de saltar– Ana acompañaba a Melissa a empacar su paracaídas. Una noche Melissa le regaló una cinta escarlata usada para cerrar el paracaídas y hoy por hoy Ana la conserva como un amuleto.

Las dos saltaron una frente a la otra acostadas boca abajo en el aire (Ana enganchada a un instructor y Melissa frente a ellos). Al caer se abrazaron y Ana llamó a sus padres en Bogotá a despertarlos con la noticia de que acababa de decidir saltar por el resto de sus días.

Ana Aponte, la colombiana que va por un récord mundial en paracaidismo (Colprensa - Cortesía Ana Aponte).

Proyecto 19 es el evento que organiza el séptimo récord en el que Ana Aponte participará. Ella fue la única paracaidista sudamericana en hacer parte del récord femenino en 2016 y también estuvo en los registros dentro de una nómina de 21 personas: 20 hombres y ella, la única mujer.

Aponte fue la única colombiana en el récord suramericano mixto volando de cabeza en Brasil, con la participación de 50 atletas de la región. Además, fue la única suramericana en el récord mundial de 200 atletas volando de cabeza en la ciudad de Chicago (Estados Unidos) en una de las técnicas más difíciles que hay.

Los paracaidistas Ana Aponte y Nicolás Rubio representando a Colombia en el Mundial de Paracaidismo en la modadalidad de Mixed Formation Skydive. (Colprensa – Cortesía Xielo)

Ana, además de ser artista plástica, se ha dedicado al paracaidismo profesional desde hace 15 años y ya cuenta con 5000 saltos. Es una de las creadoras de la escuela Xielo Skydive Colombia y es allá donde realiza su trabajo como load organizer e instructora, inspirando y haciendo crecer el deporte. Así le expresó al diario El País de Cali su estilo de vida y la forma en como ve este deporte extremo:

La felicidad tan inmensa que me daba el paracaidismo, que era un reto más en mi vida. Siempre he sido muy deportista, estuve en el equipo de fútbol del colegio, de la universidad. Corría maratones, hacía de todo, pero nunca tuve la oportunidad de practicar este tipo de deportes en los que hay tantos procedimientos y tantas cosas diferentes. Debes estudiar y experimentar,

Enamorada de la cultura mexicana, la paracaidista colombiana también ha saltado en Cuautla a más de 20 mil pies de altura y 320 kilómetros por hora. En la modalidad de caída libre, la idea es tomarse de las manos y ejecutar una serie de figuras en el aire sin soltarse.

Un salto normal suele hacerlo a 13.000 pies de altura (3962,4 metros). Para alturas de más de 13.500 pies en EE.UU. las regulaciones dicen que necesitan oxígeno y todos los aviones cuentan este elemento. No se llega a batir el récord si las 99 paracaidistas no se toman de las manos o si una persona no está en el puesto específico.

Este año la colombiana hizo parte de un homenaje a los muertos junto a una venezolana, estadounidense, mexicana e italiana y así quedó registrado su salto en video en un de sus más de 5.000 saltos:

Aproximadamente seis tardan en llegar a tierra las paracaidistas que bajan a una velocidad promedio de entre 280 a 300 km/h.

El denominado Proyecto 19 nace a raíz del récord de 2016. Allí habían personas de 18 nacionalidades y las organizadoras decidieron crear este proyecto para empoderar a todas las mujeres que quisieran ser parte de récord mundial de este año con 100 mujeres volando de cabeza. Ana fue escogida como capitana de Sudamérica y ahora busca preparar a todas las mujeres que quieran hacer parte del récord mundial.

Con un recorrido de más de 15 años en el deporte, Aponte ha tenido la oportunidad de viajar y volar en los cielos de Rusia, Polonia, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Australia, México, Argentina, Brasil, Chile.

