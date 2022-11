Egan Bernal se metió en aprietos con su novia por compartir una canción de Los Auténticos Decadentes

Foto tomada de Instagram @MafeMotas

Ha sido un año sin competencias oficiales para Egan Arley Bernal, ciclista figura y revelación del equipo inglés Ineos Grenadiers. El corredor ídolo de Zipaquirá que hizo vibrar a Colombia en 2019 y 2021 cuando ganó el Tour de Francia y el Giro de Italia, respectivamente, ha podido tener una recuperación en compañía de sus seres queridos y disfrutará del fin de año en compañía de su madre y su novia, principales motores para seguir pedaleando en la temporada 2023 de las competencias de la Unión Ciclística Internacional (UCI).

“Voy a seguir mi vocación: Entrenar, comer y dormir”, fueron las más recientes palabras del corredor cundinamarqués desde su cuenta de Instagram, luego de que compartiera un video en el que se lo ve recostado en un sofá y tomando una siesta.

Mientras retoma la bicicleta con mayor propiedad, ya casi se cumplen 10 meses luego de aquel aparatoso accidente que lo privó de competir en todo el año cuando chocó a alta velocidad contra un autobús intermunicipal en las vías del municipio de Gachancipá.

El deportista de 25 años, que durante y después del paro nacional estuvo en constante polémica por sus opiniones en Twitter, así como durante el período electoral de 2022, recibió un comentario de su amigo Camilo Castiblanco, que lo expuso frente a su pareja María Fernanda Motas, en el que le responden:

No me quiero casar??? Quite eso antes de que @mafemotas le dé con la guitarra en cabeza…

Egan acompañó su publicación con un fragmento de la canción La Guitarra de la agrupación argentina Los Auténticos Decadentes y le replicó a Castiblanco con el siguiente mensaje:

Mejor sincero, que casarse, hacer un ritual y divorciarse a la semana

En cuestión de minutos, María Fernanda Motas se involucró en la conversación con el comentario: “Ushhh”.

La publicación también fue comentada por la periodista de Semana Vicky Dávila, quien aplaudió a Egan por su epígrafe: “Voy a seguir mi vocación: Entrenar, comer y dormir 👌🏽 🤪”

Egan Bernal y su nueva rutina diaria en tiempos de recuperación física y deportiva / (Instagram: eganbernal)

A continuación, el fragmento en video de Egan y su nueva rutina en recuperación:

El ciclista colombiano está trabajando en sus terapias de recuperación de cara a la temporada 2023 de las competencias de la Unión Ciclística Internacional (UCI) / (Instagram: eganbernal)

Las críticas por sus opiniones en los comentarios no se hicieron esperar, pues algunos usuarios de la red social de Meta le acotaron que esa no es la manera de expresarse en cuanto a las relaciones, pues no todas son iguales.

También le remarcaron que de eso, a que hable de política, es mejor que opine sobre relaciones de pareja. El video de Egan alcanzó las 87.769 reproducciones en Instagram y tuvo 104 comentarios con opiniones, por supuesto, divididas.

Jonas Vingegaard retó a Egan Bernal para el Tour de Francia 2023

Vingegaard, que ganó el Tour de Francia en 2022 con el equipo Jumbo Visma, espera poder defender su título en 2023, pero lo quiere hacer ante los mejores corredores del pelotón mundial como Pogacar y el colombiano Egan Bernal.

“Sería realmente genial correr con Evenepoel, no puedo esperar a ese momento. Pero no se olviden de Roglić y Bernal. Todos nosotros juntos en una Gran Vuelta, ya estoy emocionado. Quiero competir contra los mejores. Si gano, solo hará que mi victoria brille”, aseguró el corredor para el medio neerlandés Het Nieuwsblad recientemente.

Jonas además espera que pueda estar otro de los grandes corredores que se destapó en una grande este año como Remo Evenepoel del Quick Step. El belga se quedó con gran autoridad con el título de la Vuelta a España, por lo que podría haber una posibilidad de reunir a los corredores más fuertes del mundo en este momento en el próximo Tour de Francia.

Este llamado del actual campeón del Tour de Francia motiva a Egan Bernal de cara a todo lo que viene y por ende no le baja la guardia a los entrenamientos ahora que puede volver, según dijo, a los “apocalipsis”, es decir, a entrenamientos largos e intensivos.

