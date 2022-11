Video: la violenta patada de Óscar Estupiñán que desfiguró el rostro de un rival en el Championship inglés

Así le quedó el rostro a Charlie Cresswell tras la violenta entrada propinada por Óscar Estupiñán en el minuto 37 del juego entre Milwall y Hull City / (Twitter: @FutbolxMontones ; Instagram: @hullcity)

Como nunca antes se lo había visto vistiendo los colores de Hull City en el EFL Championship de Inglaterra, el delantero colombiano Óscar Estupiñán, recibió su primera cartulina roja directa con los Tigers.

Sucedió en la mañana de este sábado 5 de noviembre sobre el minuto 37 del partido entre Milwall FC y Hull City en el estadio The Den de Londres. El colombiano entró de manera desmedida a una pelota dividida durante la fase de apertura del empate 0-0 entre ambos equipos de la segunda división inglesa.

Levantando su pierna derecha para recepcionar un pase del portero Nathan Baxter, Estupiñán Valesilla no observó que por delante suyo estaba la humanidad del defensor central Charlie Cresswell, quien no pudo reaccionar al inminente levantamiento de pierna del vallecaucano de 25 años surgido de Once Caldas, que con su 1,82 metros de estatura impactó el rostro del futbolista inglés, dejándole así su cara al jugador de Milwall, que presumió en su cuenta de Instagram la imagen de cómo quedó su cara tras el empate del partido con el mensaje “Amo este juego”:

Así fue la violenta acción con la que el juez central John Busby decidió sacarle tarjeta roja directa al caleño por la violenta entrada desmedida en la que alzó la pierna más de lo debido para controlar el pase de su portero:

Lo impresionante de esta falta es que más allá de la expulsión de Óscar Eduardo, el defensor central de Milwall terminó jugando los 90 minutos del partido en su posición y recibió una calificación de 7,5 sobre 10 por el portal especializado en estadísticas deportivas, SofaScore, siendo el segundo mejor de la plantilla londinense por debajo del lateral izquierdo Scott Malone:

El duelo correspondiente a la jornada 20 del EFL Championship quedó igualado sin goles y dejó a Milwall en la décima casilla del campeonato, mientras que Hull City tuvo que conformarse con el vigesimoprimer lugar de la competencia de ascenso a la English Premier League 2023/24.

Esta es la primera expulsión que recibe el colombiano en su travesía por Europa. La última tarjeta roja que había recibido Estupiñán como profesional se remonta al 10 de abril de 2022 cuando recibió dos cartulinas amarillas jugando para Vitória SC y su exequipo cayó derrotado 0-1 en Guimaraes contra FC Porto:

El atacante cafetero que fue convocado por Néstor Gabriel Lorenzo en la selección Colombia para enfrentar a Arabia Saudita en España el 6 de junio y para la doble fecha de amistosos de septiembre en Estados Unidos contra Guatemala y México, no ha anotado goles con el combinado nacional, pero lleva ocho conversiones que lo consolidan como el máximo artillero de Hull City.

Lamentablemente para Óscar, tendrá que privarse de estar en las convocatorias de su entrenador Liam Rosenior para los próximos dos partidos de los tigres, que se medirán en Gales ante Cardiff City el 8 de noviembre y en Hull contra Reading FC, por las fechas 20 y 21 (respectivamente) del EFL Championship 2022/23.

