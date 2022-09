Óscar Estupiñán, la novedad de la selección Colombia que es goleador en Inglaterra

Óscar Estupiñán es el goleador del torneo de segunda división en Inglaterra.

Óscar Estupiñán ha sido uno de los delanteros colombianos destacados en el último tiempo. Su rendimiento en el Vitoria Guimaraes de la Liga de Portugal lo puso en la órbita de la selección Colombia y este continuó en un gran estado de forma tras el primer mes en el Hull City del Championship de Inglaterra (torneo de ascenso) en donde anotó siete goles en ocho partidos durante agosto.

Esto le permitió ganar el premio que lo destaca como el mejor jugador del campeonato en agosto. En entrevista con el diario The Sun, el exjugador del Once Caldas de Colombia destacó la importancia que tuvo Hugo Rodallega en su llegada al futbol inglés, la motivación que significa jugar en uno de los torneos más exigentes del mundo y lo que significó para él la distinción otorgada por los organizadores del torneo.

Para Estupiñán, uno de sus referentes como deportistas ha sido Hugo Rodallega, delantero que se convirtió en ídolo de Wigan Athletic cuando este disputó la Premier League. El jugador campeón con Deportivo Cali en 2005 fue vendido al fútbol europeo tras pasar por la Liga MX. Su paso por Inglaterra dejó 44 goles anotados en 205 partidos, siendo ‘The Latics’ el club donde más grato recuerdo dejó.

“Hugo Rodallega fue una inspiración y jugó en la Premier League. Es un gran embajador del fútbol colombiano y lo admiro mucho”

Su admiración por el ahora jugador del Bahía de Brasil creció aun más cuando compartió equipo en el Denizlispor de Turquía. Mientras Rodallega se reportó con 20 anotaciones, Estupiñán celebró en 14 encuentros, “Tuve el honor de jugar junto a él en los ‘gallos de Turquía’ cuando estuve cedido allí hace un par de años. Es un gran embajador del fútbol colombiano y lo admiro mucho”.

Óscar Estupiñán, goleador del torneo de segunda división en Inglaterra y llamado por Néstor Lorenzo en su primera convocatoria a cargo de la selección Colombia, recordó como cuando era un niño cuadraba sus horarios para no perderse ni un solo partido de la Premier League:

“Es un sueño hecho realidad estar ahora en Inglaterra porque, cuando era niño, veía la Premier League. Solía levantarme bastante temprano los sábados por la diferencia horaria entre Colombia y el Reino Unido. Siempre estaba tan emocionada porque era lo mejor que podía hacer después de una semana entera en la escuela. Ahora es un privilegio estar jugando en este país también”.

Sobre la distinción que recibió de parte de los organizadores, el delantero dijo que no hubiera sido posible de no ser por sus colegas y se mostró sorprendido por su rápida adaptación a la competencia, ”La ayuda de mis compañeros de equipo ha sido crucial y el entrenador también. Los estoy conociendo mucho mejor ahora, y ellos también me están conociendo a mi. La temporada ha comenzado bien. no me lo esperaba. El trabajo duro siempre ha estado ahí, así que esto ha sido el resultado de ello”.

Por último, Estupiñán se refirió a la competitividad de la segunda división de Inglaterra y espera a final de temporada festejar el ascenso, “El ritmo de los juegos es increíble. Debes estar en forma para poder mantener tu ritmo en todos los partidos. Los jugadores son buenos, los equipos son muy competitivos. Debes trabajar duro para poder rendir cada fin de semana. Los juegos son desafiantes. Todos los equipos de esta liga son duros. Estoy impresionado”.

