Óscar Estupiñán recibió elogios del entrenador del Hull City

Cada vez son más los jugadores colombianos que emigran al fútbol inglés que tiene los focos puestos sobre Luis Díaz que con el Liverpool ha tenido buenas actuaciones y es de los más aclamados por la afición de los Reds que espera por el regreso del ex Junior de Barranquilla que se está recuperando de una lesión sufrida el 9 de octubre ante el Arsenal.

Así como en la Premier League, Colombia también tiene cuota en el Championship (Segunda División) con Yaser Asprilla en el Watford FC, Ian Poveda (Blackpool) y Óscar Estupiñán que defiende los colores de Hull City.

De momento, el delantero caleño es el de mejor desempeño de los futbolistas cafeteros en el torneo de ascenso de Inglaterra, en donde suma ocho goles con Hull City, al que llegó en la presente temporada procedente del Vitória Guimarães de Portugal, en donde dio muestra de su poderío en la red contraria que llamó la atención de los Tigres.

Actualmente, la escuadra de Óscar Estupiñán está ubicado en parte baja de la tabla, muy cerca de los puestos de descenso, con 20 puntos tras caer este martes 3-1 en condición de local con el Middlesbrough por la jornada 19 del Championship.

Previo al duelo ante el Middlesbrough, el entrenador del Hull City, Andy Dawson comentó que tuvo una charla con el ex Once Caldas, que le dejó muy buena impresión del delantero cafetero, que pese a ser uno de los goleadores del club y el segundo en la tabla de artilleros del campeonato no es de los fijos en su once titular.

“Hablé con Oscar la semana pasada antes del partido de Rotherham y tengo que decir que esta es una lección para cualquier futbolista joven. Lo primero que dijo es ‘el equipo es lo primero’. Tiene toda la razón. En cualquier equipo exitoso, entorno y la cultura que desea crear, no se trata de un individuo”.

Acto seguido, Dawson añadió: “Para mí, eso solo muestra lo profesional que es y por qué ha tenido la carrera que ha tenido hasta ahora y por qué jugará y marcará goles durante muchos años. Fue la mejor respuesta que podías esperar como entrenador. Eso es un mérito para él y es por eso que cuando tenga su oportunidad nuevamente, siempre que sea, irá y marcará goles y tendrá una carrera exitosa”.

En la derrota del Hull City ante el Middlesbrough, Óscar Estupiñán jugó los 90 minutos y tuvo una calificación de 6,5 de acuerdo a los registros de la aplicación 365 Scores. La última vez que el atacante de 25 años marcó para su equipo fue el 5 de octubre en triunfo 2-1 sobre el Wigan para jornada 13 del Championship.

El Hull City intentará salir del fondo de la tabla de posiciones este sábado 5 noviembre cuando se mida al Millwall en condición de visitante por la fecha 20 desde las 10:00 a.m. hora colombiana. Una victoria los acercaría a los puestos de play-off del campeonato.

