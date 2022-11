Juan Fernando Quintero lamentó la ausencia de la selección Colombia en Qatar 2022

Juan Fernando Quintero espera ser parte del nuevo proceso con Néstor Lorenzo EFE

Faltan 18 días para que ruede la pelota en Qatar 2022 con el juego inaugural entre el país anfitrión y la selección de Ecuador, que por primera vez será dirigida en una copa del mundo por un entrenador argentino, dado que en 2002, 2006 y 2014 estuvo bajo la dirección de técnicos colombianos.

A diferencia de hace ocho años, la selección Colombia no estará en la cita mundialista que se jugará en Medio Oriente tras quedar en la sexta casilla de la eliminatoria CONMEBOL. Además del tema futbolístico, durante el camino hacia Qatar 2022 se presentaron varios inconvenientes extradeportivos que condenaron al conjunto cafetero.

Tras la salida de José Néstor Pekerman, que llevó a la selección Colombia a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) nombró en su reemplazo al portugués Carlos Queiroz que venía de dirigir a Irán y que tras su fracaso con la Amarilla y la selección Egipto, estará en Catar con el onceno asiático nuevamente.

Las goleadas ante Uruguay (3-0) en Barranquilla y frente a Ecuador (6-1) en Quito significó la salida del luso del banquillo Tricolor para darle paso a Reinaldo Rueda, que dejó su cargo como seleccionador en Chile para recomponer el camino de la selección Colombia lo cual no ocurrió tras sumar siete partidos sin marcar gol en las clasificatorias.

Uno de los que estuvo en el proceso de Reinaldo Rueda en la selección Colombia fue Juan Fernando Quintero, que ante la ausencia de James Rodríguez se puso la ‘10′ en algunos encuentros. El jugador de River Plate habló para el programa F90 de ESPN Argentina de lo que fue esa dolorosa eliminación que privó al combinado nacional de la séptima participación en un mundial.

“Es muy difícil porque nosotros también somos culpables. No vamos después de dos Mundiales seguidos y esta oportunidad la desperdiciamos. Ese es el fútbol también, que nos sirva para lo que se viene. El fútbol es competitivo, cualquiera puede ir a cualquier Copa del Mundo”.

En cuanto a su continuidad con River Plate, Juan Fernando Quintero fue claro: “Hoy no sé, pero como lo dije hace poco, mi prioridad es River, tengo un contrato hasta el 31 de diciembre y ya miraremos que va a pasar (…) realmente no hemos hablado mucho, expresé lo que yo sentía, los directivos también y no hay afán en ese aspecto”.

La situación económica en Argentina es una de las trabas para que Juanfer siga en River, sin embargo, el periodista de ESPN, Nicolás Distasio, afirmó que la dirigencia de la escuadra Millonaria habría persuadido a Quintero para que siga en la Banda Cruzada ante el interés del fútbol brasileño y la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

“Puedo confirmar que hubo una charla, en donde revirtieron esa decisión y convencieron a Juanfer Quintero de seguir un año más. Quintero renovará su contrato con River”.

