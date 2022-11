Caso Colmenares: doce años después, la justicia sigue en deuda

Oneida Escobar y Luis Andrés Colmenares.

Tras una extensa lectura de las necropsias y múltiples opiniones periciales que rodean al caso de Luis Andrés Colmenares, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá José Joaquín Urbano finalmente emitió en mayo de 2021 el fallo sobre el estado judicial de los cargos contra Laura Moreno y Jessy Quintero, implicadas en la muerte de Luis Andrés Colmenares, joven que perdió la vda en extrañas circunstancias el 31 de octubre de 2010.

Según determinó el togado, las mujeres fueron absueltas bajo el argumento de duda razonable.

Al final de la audiencia, que duró cuatro horas, el magistrado señaló que ninguna de las hipótesis presentadas sobre la muerte del joven estudiante universitario el 31 de octubre de 2010 pudieron ser corroboradas y validadas completamente, pues ni el testimonio de Laura Moreno —que presenta contradicciones— alcanza para confirmar la veracidad de la tesis del accidente, ni las supuestas acciones de homicidio fueron acreditadas de manera irrefutable.

“La situación planteada a lo largo de esta providencia conduce a optar por el principio in dubio pro reo que implica ante la duda resolver en favor del acusado. Ello porque en últimas luego de analizar todas las incidencias y pruebas practicadas en juicio oral, condenar como lo reclaman los acusantes no es posible por cuanto el tribunal no alcanzó definitivamente un conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto al delito de homicidio, sino la responsabilidad que le seguía con sustancia, tampoco desde luego sobre la inocencia de las acusadas”, sentenció el togado.

Es decir, no es posible condenar a Moreno y a Quintero pues ni sus defensores pudieron probar su inocencia, ni sus acusadores lograron demostrar más allá de toda duda su culpabilidad. Esto se relaciona con el estándar de prueba del artículo 381 del Código Penal, que no fue cumplido; y con las sentencias C1157 de 2003 y 774 de 2001 de la Corte Constitucional, que establecen como principio que la duda razonable debe resolverse a favor del acusado.

Para la familia del joven desaparecido, esta decisión siguió dejando una deuda con la justicia del país y por eso en repetidas ocasiones hablaron de que no descansarán hasta que se haya esclarecido lo que en realidad pasó en esa noche en el parque El Virrey de Bogotá, pues no creen que haya sido un accidente, sino un asesinato.

Doce años después, la madre de Luis Andrés, Oneida Escobar, y el padre, Luis Alonso Colmenares, se manifestaron al respecto. Escobar se pronunció en redes sociales con un sentido homenaje

La dedicatoria de la madre

“Mi Luigi, ya han pasado 12 años desde que vi por última vez esa mirada que hasta el día de hoy tengo grabada en mi memoria. En tus ojos pude ver ese gran amor que te caracterizaba y, aunque ya no te tengo físicamente, estás presente en mi mente y corazón”.

Así inició Escobar una publicación en su cuenta de personal de Instagram en la que recordó al joven estudiante.

En otro aparte escribió con el paso del tiempo comprendió el propósito que había detrás de tanto dolor y sigue aprendiendo a vivir con su ausencia.

“Quiero enviarte todo mi amor, darte gracias porque viniste a dejar sembrado en mi y en las personas que tuvimos el privilegio de estar contigo todo lo mejor de ti. Cómo no recordar tu alegría, tus consejos y ese amor que hasta el día de hoy llenan mi alma”, resaltó la madre.

En la sentida publicación, Escobar le habló a Luis Andrés y le dijo que le manda todo su amor y le da gracias a Dios por tener el privilegio de ser la madre, porque vive y seguirá presente en su corazón.

“En tu honor seguiré enviando un mensaje de amor y esperanza por medio de la fundación que tú cómo inspiración haces que otros corazones sanen. Aunque por muchos años está fecha ha sido dolorosa y queriendo borrar un día tan difícil hoy en tu memoria seguiré luchando por ti y, como me lo pedías en repetidas ocasiones, seguiré apoyando a tu hermano hasta que cumpla sus sueños”, concluyó al mencionar que Luigi vivirá por siempre.

Publicación de Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares.

La última conversación

Las heridas por la extraña muerte de Luis Andrés aún no sanan y la familia insiste que el hecho fue un crimen y no un accidente. Luis Alonso contó cuál fue la última conversación con su hijo antes de que saliera a una fiesta de disfraces el 31 de octubre de 2010.

El padre habló con HSB Noticias y aseguró que lo asume pidiéndole a Dios que le dé fortaleza a él y al la familia porque hay que seguir con la lucha para aclarar el hecho.

“Yo le reclamo a Dios y le pregunto por qué tenía que ser el 31. Si eso iba a hacer así, por qué no permitiste que fuera el 7 el 10, el 12, el 20, no, nos toca caminar todo el mes hasta el último día, tenía que ser el 31″, lamentó.

Sobre la última conversación que tuvo con Luis Andrés, contó que fue en el aeropuerto El Dorado, pues el padre debía viajar a Chile y este lo acompañó para despedirlo.

“Yo lo abracé, le dije chao hijo, y siempre le recomendaba que cuidarán a su mamá, que estuviera pendiente de ella, que nos estuviéramos escribiendo. Eso no se me olvida. Ese abrazo no lo voy a olvidar nunca en mi vida, lo cargo conmigo y a veces lo siento”, agregó el adolorido padre.

