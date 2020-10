Colmenares: una década de intrigas, pistas extrañas y polémicas en el caso más mediático en la historia reciente de Colombia

La noche de la muerte de Luis Andrés Colmenares departía en una fiesta de Halloween con un grupo de compañeros de universidad.

Este 31 de octubre se cumple una década del momento en que el cuerpo de Luis Andrés Colmenares, quien estudiaba economía e ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, fue hallado sin vida en el canal El Virrey, en la localidad de Chapinero. Desde ese entonces, no solo la familia del fallecido, sino todo el país ha tenido la incertidumbre de si el joven de 20 años murió por accidente o si se trató de un homicidio.

Conversaciones por celular con el joven, el descarte de un homicidio por celos, el abandono de la mamá de Luis Andrés de sus actividades como profesional y el matrimonio de Laura Moreno, expareja sentimental de Colmenares, son algunos de los hechos llamativos, controversiales y atípocos del caso, que aún sigue sin resolverse. Aquí les hacemos un recuento:

Luis Andrés Colmenares le reveló la verdad a su mamá a través de un sueño

Las primeras versiones sobre el caso Colmenares, cuyo cuerpo fue encontrado 12 horas después de su muerte a la altura de la carrera 15 con calle 88, en el canal El Virrey, apuntaban a que el joven estaba comiendo un perro caliente y, de repente, salió a correr hacia el afluente donde supuestamente se cayó. Esto ocurrió, según su expareja sentimental, Laura Moreno, y una de sus mejores amigas, Jessy Quintero, luego de haber salido de una discoteca llamada Penthouse, donde celebraron el Halloween, la noche del 31 de octubre de 2010.

Desde un inicio, la familia del fallecido tuvo dudas sobre la versión de las jóvenes, pues no creían posible una muerte tan absurda. Aunque el proceso continuó sin que se determinaran causas que apuntaran a un homicidio, lejos de los estrados judiciales el caso tomó un rumbo nuevo cuando Oneida Escobar, la mamá de Luis Andrés, tuvo un sueño. Según ella, en enero de 2011, en Villanueva, Guajira, mediante un sueño su hijo le dijo “la verdad está en mi cuerpo” , razón por la que la familia contrató a un médico forense particular para que investigara el caso a la par que lo hacía la Fiscalía. La hipótesis que se les cruzó a sus familiares fue que al joven estudiante lo asesinaron.

Al caso le queda un año para ser resuelto

En el 2011, a Laura Moreno se le imputó el delito de coautoría impropia en el homicidio, mientras que a Jessy Quintero, los de encubrimiento de homicidio y falso testimonio. No obstante, en el 2017, ambas fueron declaradas inocentes en primera instancia, pues el juzgado 11 de conocimiento determinó que no tuvieron participación en el presunto asesinato de Luis Andrés. Pese a que la familia Colmenares impugnó el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá, los magistrados no han dado luces de avances en el caso.

Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas fueron las tres personas vinculadas en el proceso por presunto homicidio de Colmenares.

La preocupación de la familia es que el caso quede prescrito, al cumplirse la mitad del tiempo de la fecha fijada de las penas máximas contra Moreno y Quintero, que se cuentan a partir de la imputación. La pena de Quintero, por ejemplo, es de 18 años, pero el caso prescribió el 7 de octubre pasado, debido a que ya pasaron nueve años desde que se imputó el cargo. En caso de que el Tribunal Superior no tome una decisión, el caso de Moreno prescribiría el 7 de octubre de 2021, pues la condena que se le dio inicialmente fue de 20 años.

Se descartó de que lo hubiesen asesinado por celos

La Fiscalía no solo investigó a Jessy Quintero y Laura Moreno por el presunto asesinato de Colmenares, también involucró en el proceso a Carlos Cárdenas, en el 2012. La hipótesis, en ese entonces, era que Cárdenas, exnovio de Moreno, golpeó a Luis Andrés Colmenares esa noche debido a una venganza producto de los celos. Lo que se decía es que dichos golpes fueron los que le cobraron la vida a Luis Andrés. Esa hipótesis quedó descartada, sin embargo se tejió una historia posterior a la muerte del joven que implicó falsos testigos, una camioneta y otros hombres en la escena.

Carlos Cárdenas estuvo cerca de dos años preso, hasta que, en el 2014, el Tribunal Superior de Cundinamarca lo absolvió del caso.

Carlos Cárdenas estuvo tras las rejas cerca de dos años hasta que, en el 2014 recuperó su libertad, debido a que el Tribunal Superior de Cundinamarca no encontró pruebas para incriminarlo. Los magistrados del caso, sin embargo, dejaron claro que en las declaraciones de Moreno y Quintero había contradicciones, por lo que dejó abierta la posibilidad de un presunto asesinato.

Luis Oneida Escobar creó la Fundación Luis Andrés Colmenares en honor a su hijo

Desde que su hijo le habló a través de un sueño, Oneida Escobar dejó su profesión como administradora de empresas para dedicar su vida, como cualquier investigador, a esclarecer la muerte de Luigi, como le decía a Luis Andrés. Por su parte, Luis Alfonso, el padre, y su hijo menor, Jorge, quien hoy es concejal de Bogotá, se han dedicado enfrentar las polémicas públicas y a hablar ante los medios.

Mensaje del padre de Luis Colmenares tras diez años de su muerte.

En la actualidad, Oneida encabeza la Fundación Luis Andrés Colmenares, con la que apoya en la parte jurídica y psicológica a madres que, como ella, han perdido a sus hijos. Esta iniciativa también apoya a jóvenes con dependencia a sustancias alucinógenas.

Laura Moreno, la expareja de Luis Andrés, hoy está casada

En 2019, se conoció que Laura Moreno contrajo nupcias con un ciudadano ecuatoriano en Villa de Leyva, Boyacá. De hecho, las fotos de su boda se viralizaron en las redes sociales. Por su parte, Jessy Quintero retomó su vida y terminó su carrera de Ingeniera Mecánica en la Universidad de los Andes. Ya en el 2019, la que fue de las mejores amigas de Colmenares, alistó sus maletas y dejó el país para radicarse en España, donde, según ha dicho ante medios, ha podido vivir sin señalamientos.

En el 2019 se conoció que Laura Moreno se casó. Fotos de su matrimonio den Villa de Leyva circularon en redes.