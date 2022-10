Carlos Mattos acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta a la ONU por el caso Hyundai

Carlos Mattos, por medio de una nueva firma de abogados, acudió a las Naciones Unidas y la CIDH para proteger su integridad y estado de salud. Imagen: ARCHIVO PARTICULAR

El escándalo de Hyundai Colombia terminó convirtiéndose en un infierno viviente para el empresario Carlos Mattos, quien en el inicio del caso habría manipulado el sistema judicial para que su demanda llegara a los despachos de un determinado juez que fallara a su favor.

Todo el proceso de investigación, acusación y condena le ha cobrado peaje a Mattos en cuanto a su estado de salud. Nada más en la más reciente audiencia que tuvo, el empresario se desmayó al momento que le leían la condena y tuvo que ser dirigido de urgencia al área de sanidad de la cárcel de El Bosque de Barranquilla.

Por la delicada situación de vida y los cuestionables procesos judiciales por los que está pasando, por medio de la reconocida firma de abogados Víctor Mosquera Marín, Mattos decidió recurrir a instancias internacionales para defenderse. Específicamente tomó acciones con las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre las acciones tomadas ante las Naciones Unidas, la firma realizó un pedido al Grupo de Trabajo de la ONU en contra de la detención arbitraria, la cual consiste en que no hay probabilidad de demostrar culpabilidad sobre una acusación o que en determinados casos no se cumple con el debido proceso legal.

Sobre esto, por medio de un comunicado oficial, los abogados alegaron que la Fiscalía General de la Nación forzó a Carlos a aceptar los cargos, dañar su imagen ante la sociedad e incluso no cumplir con los preacuerdos establecidos anteriormente:

“La Fiscalía General de la Nación hizo autoincriminarse a señor Mattos y cumplir con todos los puntos estipulados en el preacuerdo al que había llegado con el ente acusador y, posteriormente, retiró el preacuerdo”

De igual manera expresaron que el Tribunal Superior de Bogotá, también está incurriendo en prácticas que no han seguido el debido proceso, específicamente sobre la indagación de nuevos hechos que no hacen parte de la imputación o de la acusación violando así el principio internacional de la No Reformatio In Pejus.

Todos estos hechos han afectado el estado de salud de Mattos, por lo que su abogado alegó que su vida corre un grave riesgo y que se le están vulnerando sus derechos a la salud:

“Corre un grave riesgo. Esto a pesar de que el Tribunal Supremo Español al autorizar la extradición del señor Mattos puso como condición que el Restado de Colombia se debería comprometer a garantizar su derecho a la salud”

El caso de Mattos se reanudará este martes desde las 8:00 de la mañana por varias diligencias de verificación de allanamiento. El pasado 4 de junio, el mismo Tribunal anuló la condena de nueve años de prisión impuesta contra Mattos por haber sobornado a funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

Es importante recordar que a día de hoy la Fiscalía ha logrado 12 condenas en el proceso y se espera que a final de año esta situación quede completamente solucionada y se defina de una vez por todas la condena final a la que tendrá que atenerse Mattos por manipular el sistema judicial.

